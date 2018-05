OBJAVLJENI NOVI MAILOVI: Dalić je lagala pred saborskim odborom, lex Agrokor u mailovima naziva ‘Šavorićev zakon’

Zanimljivo kako potpredsjednica hrvatske Vlade, ministrica Dalić, nije vidjela ništa sporno u činjenici da joj Lex Agrokor piše isti čovjek čiju je tvrtku angažirao najveći Agrokorov kreditor za pitanja hrvatskog prava

Ono što nam je poznato kao Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku , ili kraće, “lex Agrokor”, u prepisci Martine Dalić i skupine savjetnika i odvjetnika, nazvan je “Šavorićev zakon”, vidljivo je iz novih mailova koje je objavio Index.

“Jesi napisao Šavorićev zakon? :-)”, pitao je InterCapitalov broker Tonći Korunić, odvjetnika Borisa Šavorića. Martina Dalić to je komentirala s – “Šavorićev zakon, mašala”.

U veljači ove godine, na Odboru za gospodarstvo, ministrica Dalić rekla je kako je njena veza sa Šavorićem “nikakva”. No, ovi mailovi ipak dokazuju da je veza ipak bila “nekakva”.



Sukob interesa

No, pustimo po strani “nekakve” i “nikakve” jer priča za Šavorićem ima jednu zanimljiviju komponentu. Naime, ovaj je odvjetnik, dok je radio na lex Agrokoru, istovremeno zastupao i VTB banku, jednog od najvećih Agrokorovih vjerovnika, stoji u u novim mailovima koje je danas objavio Index.

“Dragi svi. Kako sam vam bio spomenuo, mi smo unatrag par godina već nekoliko puta radili za VTB koji je financirao Borga (tako zovu Todorića op.a) sa gotovo 360 mil Eura, pa sam vam i spomenuo onaj dan da smo imali u siječnju još, a i nedavno par conf call-ova sa White & Case – odvjetnicima VTB-a, da su se raspitivali o uvjetima financiranja, stečaju, itd. Čak smo rekli da je VTB malo naivan i da se raspituje o osnovnim stvarima. Uglavnom, samo da vas obavijestim da nas je sinoć kontaktirao White & Case i da ih je VTB angažirao da ih prate i zaštite, a mi ćemo lokalno po potrebi raditi za pitanja hrvatskog prava. To će kod nas raditi dvoje drugih odvjetnika, a kolega Toni i ja ćemo pratiti razvoj situacije. Nema nikakvog realnog razloga da im sada, nakon dvije godine suradnje, kažemo da imamo konflikt interesa”, piše u jednom mailu poslanom 10. ožujka 2017. godine, kojeg je objavio Index.

Šavorić je ranije javno kazao kako ‘nije u sukobu interesa jer je prije radio s VTB-om’, prema ovom gore istaknutom mailu, čini se kako je ipak bio svjestan situacije u kojoj se nalazi, ali nije smatrao da postoji “realan razlog” da to i kaže. Zanimljivo je i kako potpredsjednica hrvatske Vlade, gospođa Dalić, nije vidjela ništa sporno u činjenici da je tvrtka iz koje je čovjek koji joj piše Zakon, ujedno i tvrtka koju je VTB banka angažirala za pitanje hrvatskog prava.

Priča o staljinizmu

Skupina je ovu situaciju pokušala okrenuti na šalu, no Šavorić je u jednom momentu otkrio neke povjerljive informacije VTB-a. “Pišemo…. ali za nas…. jer ako nas ko ’48 ufate da šurujemo sa Staljinom.…. Javila nam se sada vtb opet da bi se ujedinili sa Sberom….dat ce još para..za sada klasično financiranje uz dobre kolaterale….‎ ne znaju još sve magnitude, ali da ih spase još jedno mjesec dana. I to zato jer je navodno IT zaprijetio sa Chapter 11 stečajna nagodba po američkom pravu. Obavještavat ćemo vas o razvoju..”, napisao je u mailu ‘tajnoj’ skupini kojeg objavljuje Index.

Uslijedio je komentar Ante Ramljaka koji je zaključio kako je “nevjerojatno da oni i dalje puše te njegove blefove”, misleći na Ruse i Todorića. “Objasni im da je to kao da je sam sebi stavio lisice na ruke”, napisao je Ramljak. Broker Tonći Korunić izrazio je zabrinutost zbog mogućnosti da Rusi “prodaju lažnu nadu i kradu dragocjeno vrijeme”, a ministrica Dalić se priključila razgovoru sljedećom porukom.

‘Dobar je staljinizam kome ga je Bog dao’

“Dobra večer dragi svi! Ja sam se danas bavila neporeznim nametima u pokusaju da dokažem kako Ministarstvo gospodarstva ima smisla. Ali nisam Vas zaboravila. Na našoj strani ništa novo. Šavorićev zakon, mašala. Staljinizam je dobar kome ga je Bog dao”, napisala je Dalić te se naknadno raspitivala jesu li postojale i druge državne intervencije i iskustva ‘kada su spašavale živu glavu’, javlja Index.

Šavorić je potom izrazio kako mu je neobično da bi itko dao lovu, pa je zaključio da su ‘Rusi misterija; Jesenjin, stepa, vodka, Čajkovski, moćna gomilica, Čehov Tri sestre’. Dva dana kasnije javio se Korunić i rekao da ima informaciju kako je Sberbank ponudi Zagrebačkoj banci s da im otkupi kredite uz diskont, što je potvrdio i Šavorić, piše Index.