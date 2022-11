Petrinju i Sisak u utoraku su posjetili predsjednik Vlade Andrej Plenković te ministri Marin Piletić, Tomo Medved i Ivan Paladina. Obilazili su obiteljske kuće koje su u izgradnji zbog potresa. U Petrinji se tom prilikom dogodila neugodna situacija. Branitelj imena Gordan iskalio je gnjev na ministru hrvatskih branitelja. Razljutilo ga je što su inženjeri odlučili da mu neće rušiti kuću, nego je obnavljati. Ovako je tekao njihov razgovor.

'Vičete da ste pomogli. A što ste pomogli?'

"Koliko puta sam te zvao Medved dragi", kazao je branitelj Gordan ministru.

"A koliko je vas dragi moj prijatelju", odgovorio mu je Medved.

"Dođite vidjeti gdje ja živim", rekao je Gordan.

"Idemo prijatelju, korak po korak", rekao je na to Medved.

Branitelj mu je tada rekao da se negova žena razboljela, a da on nema nikakvih prava kao branitelj. Na to ga je ministar Medved upitao je li on jedini branitelj na Banovini te mu još rekao da ne viče i da se strpi.

"Kad ja tebe nazovem, ti mene usmjeriš na nekog drugog", kazao je na to Gordan.

"Usmjerim na službe koje rade…", odgovorio mu je Medved.

"Moji branitelji iz Crnih mamba pomogli su da izgradim ovu baraku. Vi vičete: Mi smo pomogli. A što ste pomogli", nije se dao branitelj.

"Pa pomoći ćemo", zaključio je razgovor neugodni ministar Medved.

'Kuća ispunjava uvjete za konstrukcijsku obnovu'

Danas.hr piše da se povodom tog verbalnog incidenta u petrinji oglasio i Središnji državni ured za obnovu, koji je Medved i spomenuo u razgovoru s veteranom.

"Antonio, sin Zdravka Palašića, 16.03.2021. podnio je dva zahtjeva. Prvi zahtjev za uklanjanje potresom uništene postojeće kuće i drugi za gradnju zamjenske obiteljske kuće. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine temeljem tih zahtjeva u svibnju 2021. izradilo je Odluku o obnovi koja je dostavljena Središnjem državnom uredu na postupanje 09.06.2022. godine. Tvrtka Projektni studio d.o.o. iz Slavonskog Broda izradila je sukladno odredbama Zakona o obnovi Nalaz postojećeg stanja građevinske konstrukcije 14.07.2022. kojim je utvrdila da kuća ispunjava uvjete za konstrukcijsku obnovu. Nalazom je utvrđeno da su na kući izazvana potresom nastala umjerena konstrukcijska i teška nekonstrukcijska oštećenja. Krovna konstrukcija, instalacije kao i vanjska i unutarnja stolarija samostalno su uklonjene od strane vlasnika.

Vlasnik traži da se kuća ne obnavlja, nego sruši

Temeljem izrađenog Nalaza Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 19.08.2022. donijelo je zaključak kojim se traži očitovanje vlasnika po istom. Vlasnik je 06.09.2022. Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine dao izjavu o neslaganju s Nalazom i osporavajući isti zatražio dopune ili izradu novog Nalaza držeći se svog osnovnog zahtjeva da kuću treba ukloniti i izgraditi novu. Središnji državni ured i ovlašteni projektanti postupaju u skladu sa zakonom o obnovi koji jasno definira ovlasti projektanta koji utvrđuje stupanj oštećenja i način obnove.

Obitelj Palašić redovito je u kontaktu sa službenicima Centra za obnovu u Petrinji koji ih informiraju o svim pravima obnove te im i dalje stoje na raspolaganju", stoji u priopćenju Središnjeg državnog ureda za obnovu.