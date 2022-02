Dok pošiljke brzih antigenskih testova na covid stižu u škole, tamo stižu i upute ravnateljima. Sukus je da se testirati formalno ne mora nitko, ali mogu svi čime se samoizolacije za učenike potpuno ukidaju, čak i u slučaju kontakta sa zaraženom osobom.

Učenici će u školama dobiti po dva brza antigenska testa, a testirat će se jednom tjedno, kaže se u prilogu RTL-a Danas.

Testiranje dobrovoljno, tko neće - potpisuje izjavu

"Štapić je kraći, uzorak se uzima u prednjem dijelu nosne šupljine i mora se umetnuti na dubinu do 2 centimetra za razliku od onoga testa koji se radi u zdravstvenim ustanovama koji ide 5-6 centimetara u nosnu šupljinu", objasnila je Tatjana Nemeth Blažić, epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Testiranje je dobrovoljno, a roditelji koji to ne žele, morat će potpisati izjavu. Nema sankcija, ali u slučaju kontakta s pozitivnom osobom, djeca neće biti oslobođena karantene.

Djeca koja su preboljela covid unatrag četiri mjeseca i ona koja su cijepljena već su oslobođena samoizolacije. Roditelji imaju dvije opcije - sudjelovati svaki tjedan u redovitom testiranju ili djecu testirati samo u slučaju pojave pozitivnog učenika u njihovu razredu, odmah te pet do sedam dana od kontakta.

Dva testa prije, a tri nakon praznika

Iz HZJZ-a objašnjavaju da su takva pravila za bliske kontakte oslobođene samoizolacije vrijedila i do sada.

"U tom slučaju su roditelji morali sami kupovati testove i testirati djecu, a sad u ovom programu samotestiranja učenika će dobiti besplatno te testove", rekla je Nemeth Blažić.

Djeca će biti oslobođena od samoizolacije i u slučaju da se zarazi njihov roditelj ili druga osoba iz istog kućanstva ako sudjeluju u redovitom samotestiranju i ako se o vlastitu trošku testiraju svaka dva dana tijekom i još sedam dana nakon izolacije pozitivnog ukućanina.

Iz resornog ministarstva objašnjavaju da je cilj ukidanje samoizolacije i održavanje nastave uživo. Učenici će dva testa dobiti prije i tri nakon praznika, a cilj je da redovito testiranje traje četiri nastavna tjedna.

"Četiri testa će biti upotrjebljena za redovito testiranje, a ovaj jedan će biti upotrjebljen u slučaju da se u razredu pojavi pozitivan učenik pa se testiranje mora ponoviti. Nakon toga, ako se nastavi povoljna situacija testirati ćemo samo periodički kad se pojavi pozitivan učenik s tim da će mjera izuzeća od samoizolacije nastaviti i vrijediti", kazao je za RTL Božo Pavičin, glavni savjetnik ministra obrazovanja.

'Učenici će upisivati u informativku ili bilježnicu'

Testiranje neće početi za sve u isto vrijeme, već onda kad u pojedinu školu stignu testovi. Na ravnateljima je da odrede dan i način raspodjele testova. U iznimnim situacijama testiranje će se moći organizirati i u školi.

"Mi ćemo ja vjerujem u ponedjeljak podijeliti učenicima testove i s testiranjem bi onda krenuli u srijedu i svaku srijedu ćemo obavljati onda testiranje, a učenici će u informativku ili bilježnicu to upisivati. Očekuje suradnju roditelja i do sada je to bilo tako", kaže Slaven Staklenac, ravnatelj OŠ Većeslava Holjevca u Zagrebu.

Svi učenici koji u vrijeme prvog testiranja budu u samoizolaciji, s negativnim testom će je prekinuti i moći ponovno sjesti u školske klupe.