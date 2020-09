ŠEF HITNE OTKRIO DETALJE INCIDENTA S NJIHOVIM VOZILOM NA ANTI-KORONA PROSVJEDU: ‘Nisu nam dali da dođemo do tog čovjeka…’

‘Hitna je bila spriječena u normalnom dolasku do osobe kojoj je pozlilo iako su imali zvučne i svjetlosne signale, nisu bili propušteni’

Na “Festivalu slobode”, odnosno antikorona prosvjedu, koji se u subotu održao na zagrebačkom Trgu bana Jelačića u s početkom u 17 sati dogodio se incident. Naime, vozilo hitne pomoći je došlo na Trg oko 18:20 nakon što su dobili poziv da je muškarcu pozlilo zbog vrućine.

Vozilo je moralo proći kroz masu prosvjednika pa su prosvjednici negodovali i zviždali, a jedan čovjek je čak i gađao bocom vozilo hitne pomoći. O tome je danas izvijestila zagrebačka policija, a Žarko Rašić, ravnatelj zagrebačke Hitne pomoći, za N1 je ispričao što stoji u izvješću Hitne.

“U izvješću koje sam dobio jučer u 18.15 sati navedeno je da je došla dojava da je jednoj osobi pozlilo i da je izgubila svijest na trgu bana Jelačića tijekom prosvjeda. U 18.16 sati ekipa Hitne medicinske pomoći krenula je na intervenciju, a u 18.20 sati došli su na teren. Prema njihovom izvješću bili su spriječeni u normalnom dolasku do te osobe, iako su imali zvučne i svjetlosne signale, nisu bili propušteni”, naveo je Rašić za N1.

Hitna morala ići drugim putem do onesviještenog

U izvješću Hitne pomoći stoji da je njihovo vozilo bilo spriječeno u obavljanju hitne pomoći i da su ih okupljeni građani gađali plastičnim čašama i bocama.

“Također, u izvješću je navedeno da su gađani plastičnim bocama. Nakon intervencije policije povukli su se natrag i dugim putem su došli do unesrećenog, odnosno do osobe koja je trebala zdravstvenu skrb. To je bio muškarac koji je izgubio svijest. Pri dolasku Hitne medicinske pomoći bio je urednih vitalnih parametara, pružena mu je zdravstvena skrb i dalje je ta osoba odbila odlazak u drugu zdravstvenu ustanovu”, kazao je ravnatelj Rašić.

Muškarac odbio ići u bolnicu

Ravnatelj zagrebačke Hitne pomoći Rašić kaže da je osoba zbog koje se Hitna pomoć i pozvala, nalazila u prolazu Harmica. Budući da je vozilo Hitne bilo spriječeno u prolasku pa nije mogla do onesviještenog doći preko Trga bana Jelačića, policija ih je preusmjerila okolnim putem. Navodi se da su do Harmice išli preko ulice Pod zidom.

“Vozilo je išlo najkraćim putem do Harmice, no nakon intervencije policije vozilo se vratilo natrag i išlo je obilaznim putem. Radi se o mlađoj muškoj osobi. Medicinski djelatnici nisu bili na tom događaju, a nismo niti dobili zamolbu da budemo prisutni”, rekao je Rašić.

