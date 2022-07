Nakon što je Europska komisija naložila smanjenje potrošnje plina za 15 posto u svim zemljama članicama od 1. kolovoza ove godine do kraja ožujka iduće Vlada je objavila smjernice za Hrvate kako uštedjeti energiju, a koje je izradilo Ministarstva gospodarstva u suradnji s Energetskim institutom Hrvoje Požar.

Prvi korak i vlastiti doprinos svakog pojedinca u prevladavanju ove energetske krize leži u provedbi jednostavnih aktivnosti i korekcija ponašanja. Promjenama ponašanja građana potražnja za energentima mogla bi se smanjiti i za više od pet posto - naglašavaju iz Vlade.

Preporuke za grijanje zimi

Preporučuju da se zimi prostorije griju na 21 Celzijusa.

Savjetuju i kolike bi optimalne temperature trebale biti zimi, u sezoni grijanja, u pojedinim prostorijama, ukoliko se temperatura može regulirati - u hodniku od 14 do 18, spavaćoj sobi 18, kuhinji od 18 do 21, boravku od 20 do 23, kupaonici od 23 do 25 stupnja. Savjet je i da temperatura, kada nikoga nema doma, bude 16 Celzijusa.

Dakle, preporuka je ugraditi termostat.

Ugradnjom termostatskih radijatorskih ventila moguća je ušteda energije čak i do 20 posto, što ovisi o vrsti termostata i brzini reakcije. Ušteda se ostvaruje tako da termostatski radijatorski ventil sam regulira zadanu temperaturu u prostoriji propuštajući više ili manje tople vode u radijator. Ugradnjom sobnog termostata mogu se smanjiti troškovi za grijanje od 7 do 15 posto. Termostat se programira tako da se za vrijeme noći ili dok se ne boravi u kući temperaturu postavi na najnižu vrijednost. Može se također regulirati sustav grijanja tako da se gasi sat vremena prije izlaska iz kuće te se pali pola sata prije povratka. Sobni termostat regulira temperaturu u prostoru tako da uključuje centralno grijanje kad temperatura u prostoru padne ispod određene zadane vrijednosti - navodi se u smjernicama.

Ako se otvara prozor na duže vrijeme potrebno je isključiti sustav grijanja ili hlađenja, redovito čistiti i odzračivati radijatore, jednom godišnje, prije početka sezone grijanja, potrebno je pozvati servisera da se provjere plinske ili uljne instalacije i plamenik.

Zaprljani plamenik uzrokuje nedovoljno izgaranje goriva, ali i manje efikasan rad cijelog sustava. Da bi se toplina proizvedena u uređaju iskoristila, potrebno je da su izmjenjivači topline čisti od kamenca - ističu izrađivači ovih smjernica.

Kod promjene sustava grijanja, navode, treba razmotriti ugradnju sustava kojim će se postići najviši mogući stupanj energetske neovisnosti. Takvo rješenje su dizalice topline.

Dizalica topline koristi obnovljive izvore energije u vidu okolišnog zraka, vode ili tla u iznosu i do 80 posto dok je preostali dio energije iz električne mreže. Električna energija koja se koristi za pogon dizalice topline može proizlaziti iz obnovljivih izvora energije, iz vlastite fotonaponske elektrane ili kupnjom zelene energije, čime ćete postići nulti ugljični otisak vašeg sustava grijanja. Dizalica topline troši približno 2,5 do 5 puta manje električne energije nego električni radijatori ili peći - poručuje se.

Preporuke za hlađenje ljeti

Tijekom ljetnih mjeseci savjetuje se hlađenje prostorija na 25 stupnja, nikako ne niže od toga. Zapravo bi, ističe se, razlika između vanjske i unutarnje temperature trebala biti sedam stupnjeva.

Za svaki stupanj niže utroši se tri do pet posto više energije - naglašavaju.

Savjet je da se za vrijeme provjetravanja prostorije klima uređaj ugasi, da se ne hlade prostorije u kojima se ne boravi te da se prilikom rada klima uređaja eliminiraju bespotrebni toplinski izvori u prostoru, kao što su rasvjeta, pećnice i ostali kućanski uređaji.

Preporuke za racionalno korištenje rasvjete

Izrađivači smjernica savjetuju korištenje LED žarulja, koje, ističu, smanjuju potrošnju energije i do 90 posto, gašenje svjetla u prostorijama u kojima se ne boravi, ugradnju senzora pokreta i uređaja za podešavanje vremena osvjetljenja u stubištu, spremištu, garaži…

U hodnicima i stubištima kojima prolazi manji broj osoba potrošnja električne energije može se smanjiti do 50 posto ugradnjom detektora pokreta. Dodatna mogućnost je korištenje automatskog osvjetljavanja stubišta. Reducirajte dekorativnu rasvjetu gdje je to moguće jer ona ne pridonosi značajno povećanju osvijetljenosti prostorije, a dodatno troši električnu energiju - ističu.

Preporuke za korištenje kućanskih uređaja

Preporuke za uštede energije kod kućanskih uređaja su: koristite perilice rublja ili posuđa u razdoblju niže tarife, kod perilica posuđa odaberite kratki programa pranja s niskom temperaturom, postavite hladnjake i ledenice na što hladnijem mjestu u kući, nikako u blizini štednjaka, radijatora ili bojlera, izbjegavajte izloženost ovih uređaja sunčevom zračenju, optimalna temperatura hladnjaka iznosi oko 6 Celzijusa, redovito čistite uređaje (primjerice, sloj leda od 3 mm u zamrzivaču povećava potrošnju električne energije za oko 30 posto), uključite ih u trenutku kada vam trebaju, uređaje koji su u radu poput pećnica ili hladnjaka otvarajte što kraće, električne uređaje poput televizora, radija i računala ugasite kad se ne koriste, navedeni uređaji troše energiju u tzv. stand-by načinu rada, isključite punjač za mobitel ili tablet iz utičnice nakon punjenja, isključite elektroničke zaslone računala čim vam nije nužan jer obično troši oko 50 posto energije potrebne za rad računala, postavite temperaturu električnog bojlera na 55–60 stupnjeva.

Preporuke u prometu

Tu su preporuke i za učinkovitu potrošnju energije u prijevozu: vozite manje, koristite javni prijevoz, hodajte ili koristite bicikl, redovito provjeravajte tlak u gumama, kod stajanja, ugasite motor, štedljivo koristite klima uređaj u automobilu jer preniska temperatura može značajno povećati potrošnju goriva.

Preporuke za javni sektor

Iz Vlade naglašavaju kako je javni sektor dužan svojim primjerom pokazati da pametno troši energiju. Preporuke njima su da provedu kampanje za podizanje svijesti zaposlenika o odgovornoj potrošnji energije na radnom mjestu te da kroz ISGE (Informacijski sustav gospodarenja energijom) redovno prate i analiziraju učinke takvih kampanja, za one zgrade koje koriste loživo ulje ili prirodni plin nalaže se da izrade projektnu dokumentaciju za energetsku obnovu, da se u sustavima javne rasvjete podesi regulacija rada sustava tako da ne ugrožava prometnu sigurnost, da se stare rasvjetne tehnologije žurno zamijene novim, energetski učinkovitim, u pravilu LED sustavima, da se za sustave vodoopskrbe napravi analiza potrošnje električne energije te utvrde mjere za smanjenje te potrošnje te da se ugrade solarne elektrane za vlastitu potrošnju.

Sve gore navedeno za kućanstva što se tiče grijanja, hlađenja, rasvjete i uređaja vrijedi, dakako, i za javni sektor na radnim mjestima.

Preporuke za poduzetnike

U smjernicama su i opće preporuke za poduzetnike: zamjena goriva u industriji te zamjena energetski neučinkovitih sustava s energetski učinkovitijim sustavima, ugovori za potrošnju plina ili električne energije kojima se stimulira odaziv poduzetnika na poziv opskrbljivača za smanjenje ili privremeno isključenje/smanjenja proizvodnje kako bi se omogućila smanjena potrošnja energije kada je to potrebno, zamjena ugovora između industrijskih potrošača na razini Europske unije, kako bi se omogućilo obavljanje proizvodnje u manje pogođenim regijama u slučaju velike nestašice, smanjiti termostate za grijanje u zgradama za barem jedan stupanj, povisiti temperature klima uređaja za barem jedan stupanj, zamijeniti energetski neučinkovite uređaje s energetski učinkovitim uređajima te provoditi mjere za odgovornu potrošnju energije, postavljanje novih temperaturnih i/ili satnih pragova za grijanje i/ili daljinsko grijanje u sektorima koji koriste plin, provođenje mjera energetske obnove.

Poduzetnici kojima je prirodni plin ključan energent u njihovoj djelatnosti pozivaju se da, ako su u mogućnosti, osiguraju rezerve tog energenta ili, ako to proces dopušta, prijeđu na korištenje prikladnog zamjenskog energenta u kratkom roku, a dugoročno da idu u smjeru elektrifikacije procesa uz vlastitu proizvodnju električne energije.

Ministar Davor Filipović i sam naglašava kako ove preporuke nisu ništa revolucionarno, što svatko od nas već nije od prije znao.

"To su jednostavni koraci promjene ponašanja kojima zajednički možemo učiniti uštede. Apeliram na sve da ih se pridržavaju", kaže.

Preporuke za energetske subjekte

Energetski subjekti se pozivaju da svoje kupce u svim kategorijama upute u mogućnosti za poboljšanje energetske učinkovitosti i smanjenje potrošnje energije putem informativnih materijala i aktivnosti, posebnu pozornost posvete velikim kupcima te utvrde mogućnosti ostvarenja ušteda prirodnog plina, ali i električne energije u njihovim objektima, kako suradnjom na provedbi tehničkih mjera, tako i ugovornim odnosima kojima će potaknuti njihovu provedbu, iskoriste mogućnost uvećanih ušteda energije za mjere provedene kod ugroženih kupaca te provedu aktivnosti za smanjenje potrošnje prirodnog plina i električne energije upravo kod tih kupaca.

Energetski subjekti, koji su distributeri i opskrbljivači toplinskom energijom, pozivaju se da žurno izrade svoje planove za povećanje energetske učinkovitosti i udjela obnovljivih izvora energije u svojim centraliziranim toplinskim sustavima, u skladu sa Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, kako bi se utvrdile potrebe za osiguravanjem poticaja za ove aktivnosti. Osim toga, distributeri i opskrbljivači dužni su izraditi svoje planove za krizna stanja, tj. obavijestiti Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja o rizicima i problemima u opskrbi koje očekuju u predstojećoj sezoni grijanja i ugroženosti njihovih kupaca, kako bi se pravovremeno mogle poduzeti odgovarajuće mjere. S velikim potrošačima iz kategorije poduzetništva treba utvrditi alternativne načine zadovoljavanja potreba za toplinom u sljedećoj sezoni grijanja te kroz ugovore stimulirati mogućnost dobrovoljnog prekida isporuke toplinske energije, u slučaju krizne situacije, kako bi se u slučaju nestašice osigurala opskrba za najosjetljivije kupce iz kategorije građana.

Distributeri prirodnog plina također bi kroz ugovore s velikim kupcima trebali utvrditi mogućnosti za prekid isporuke i kompenzaciju u slučajevima potrebe. Operator prijenosnog i operator distribucijskog sustava dužni su također omogućiti provedbu projekata odgovora na potražnju, kako bi se u slučaju značajnih poremećaja u proizvodnji električne energije, omogućilo smanjenje angažirane snage kupaca i njihove potrošnje energije prema dogovorenim uvjetima.