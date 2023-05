U protekla 24 sata pale su dodatne manje količine oborina od 5 do 20 mm, osobito na području slivova rijeka Kupe, Korane, Dobre, Mrežnice i Une, koje nisu toliko utjecale na dodatni porast vodostaja, ali će još malo produžiti trajanje ovih vrlo visokih vodostaja na karlovačkom i kostajničkom području.

Izvanredno stanje:

Korana - Karlovac; Kupa - Karlovac, Farkašić; Una - Hrvatska Kostajnica; Spojni kanal ZLGČ - Poljanski Lug

Izvanredne mjere:

Glina - Vranovina; Ilova - Veliko Vukovje; Mura - Mursko Središće; Sava - Jasenovac; Črnec - Ustava Črnec

Redovne mjere:

Česma - Čazma, Česma ušće; Drava - Botovo; Glina - Glina; Glogovnica - Koritna; Krapina - Kupljenovo; Lika - Selište (AVS); Odra - Sifon Odra, Odra; Plitvica - Krkanec, Vidovićev Mlin; Sava - Crnac, Ustava Trebež; Sunja - Sunja; Sutla - Zelenjak; Vuka - Vuka; Zelina - Božjakovina; Derivacijski kanal Črnec-Lonja - CS Lonja; Kanal Obžev - Stružec; OK Kupa-Kupa - Donja Kupčina; OK Lonja-Strug - Ustava Prevlaka; Retencija Lonjsko Polje - Ustava Trebež; ZLK Biđ polja - Topolje; Županijski kanal - Rušani

Pripremno stanje:

Bednja - Železnica, Tuhovec; Donja Dobra - Lešće toplice; Drava - Novo Virje Skela, Moslavina, Donji Miholjac, Belišće, Osijek; Dunav - Batina, Aljmaš, Dalj; Glina - Široka Rijeka; Gornja Dobra - Turkovići; Korana - Luketići, Slunj uzvodni, Veljun, Velemerić; Kupa - Jamnička Kiselica; Kupčina - Lazina brana; Lonja - Lonjica most; Mrežnica - Juzbašići; Mura - Goričan; Sava - Rugvica, Ustava Prevlaka, Dubrovčak, Stara Gradiška, Mačkovac, Davor, Slavonski Kobaš, Slavonski Brod, Slavonski Šamac, Županja; Segovina - Đelekovec; Vučica - Jelengrad; Akumulacija Bačica - Bačica; LK Orljava-Adžamovka - Staro Petrovo Selo; OK Kupa-Kupa - Mahično; OK Lonja-Strug - Vrbovljani 1; Retencija Mokro polje - Mlaka; ZLK Biđ polja - Đakovo; Županijski kanal - Vaška

GRAČAC, OBROVAC

Vodostaj rijeke Otuče u Gračacu opao je za 1,5 metara, a rijeke Zrmanje u Obrovcu za više od jednog metra.

Mrežnica – DUGA RESA

Rijeka Mrežnica dosegnula je najviši vodostaj od +459 cm prekjučer 16. svibnja 2023. u 23 sata na vodomjernoj postaji Mrzlo Polje na području Duge Rese, čime je za čak 37 centimetara nadmašila dosadašnji rekordni vodostaj iz 2014. godine. Naravno, u uvjetima tako visokih vodostaja došlo je do poplavljivanja niza objekata, kuća i vikendica neposredno uz obale rijeke Mrežnice u naseljima Zvečaj, Donje Mrzlo Polje Mrežničko i Belavići.

Vodostaj rijeke Mrežnice opao je pola metra, te se stanje na području Duge Rese polako stabilizira.

Una – HRVATSKA KOSTAJNICA

Od prekjučer 16. svibnja 2023. od 15 sati uvedeno je izvanredno stanje obrane od poplava za područje Hrvatske Kostajnice kada je vodostaj rijeke Une premašio razinu od +450 cm.

Vodostaj rijeke Une u Hrvatskoj Kostajnici dosegnuo je najvišu razinu od +499 cm jučer 17. svibnja 2023. u 21 sat i od tada je u laganom opadanju. Trenutačni vodostaj rijeke Une, 17. svibnja 2022. u 9 sati na vodomjernoj postaji Hrvatska Kostajnica iznosi +486 cm s tendencijom daljnjeg opadanja od 1-2 cm/sat. U idućih 24 sati očekuje se da vodostaj rijeke Une u Hrvatskoj Kostajnici opadne za otprilike 40-ak centimetara.

Ovi ostvareni vodostaji rijeke Une vrlo su slični onima iz svibnja 2014. godine (max. 18. svibnja 2014. je bio +504 cm). Inače, u posljednjih 20 godina samo jedanput je vodostaj bio preko +500 cm, a samo četiri puta iznad razine +450 cm (i to 2014., 2018., 2019. i 2022.). Apsolutni maksimum rijeke Une datira još iz davne 1955. godine (+537 cm).

Kupa - KARLOVAC

Od jučer 17. svibnja 2023. od 9 sati uvedeno je izvanredno stanje obrane od poplava za područje grada Karlovca kada je vodostaj rijeke Kupe premašio razinu od +830 cm.

Vodostaj rijeke Kupe u Karlovcu dosegnuo je najvišu razinu od +847 cm noćas 18. svibnja 2023. u 2 sata i od tada je blagom opadanju. Trenutačni vodostaj rijeke Kupe, 18. svibnja 2023. u 9 sati na vodomjernoj postaji Karlovac iznosi +839 cm s tendencijom daljnjeg opadanja od 2 cm/sat. U idućih 24 sati očekuje se da vodostaj rijeke Kupe u Karlovcu opadne za otprilike 50-ak centimetara.

Mnoge prometnice na karlovačkom području su poplavljene, a naselja nizvodno u ovom trenutku prometno su odsječena od Karlovca. Velik broj kuća nalazi se u okruženju ili je neposredno ugrožen poplavnim vodama rijeke Kupe.

Posljednji put su ovako visoki vodostaji rijeke Kupe u Karlovcu zabilježeni u listopadu 2015. godine (max. 16. listopada 2015. +855 cm). Apsolutni maksimum datira još iz davne 1939. godine (+872 cm).

Ovi ostvareni vodostaji treći su po veličini od 1926. godine. Apsolutni maksimum rijeke Kupe u Karlovcu datira još iz davne 1939. godine (+872 cm).

Kupa - PETRINJA

Trenutni vodostaj rijeke Kupe na mjerodavnoj vodomjernoj postaji Farkašić 18. svibnja 2023. u 8 sati iznosi +950 cm i dalje je u porastu, dok se maksimalni vodostaji na području Petrinje očekuju kroz nekih 36 do 48 sati i vrlo vjerojatno će biti blizu razine rekordnih +988 cm iz 2014. godine. Jutros od 8.30 na snazi je izvanredno stanje obrane od poplava.

Naravno, u uvjetima ovako visokih vodostaja rijeke Kupe očekuje se plavljenje prometnica te niza kuća i vikendica neposredno uz obale rijeke Kupe na potezu od Jamničke kiselice do Petrinje.

Sava

Za potrebe snižavanja vodostaja rijeke Save na sisačkom i jasenovačkom području, od ponedjeljka ujutro 15. svibnja 2023. otvorene su ustave Prevlaka i Trebež, putem kojih se dio velikih voda rijeke Save upušta u retenciju Lonjsko polje.

Procjenjuje se kako trenutna zapunjenost retencije Lonjsko polje iznosi 200 milijuna m3, retencije Odransko polje 150 milijuna m3 te retencije Mokro polje 110 milijuna m3.

Prognoza oborina u narednih sedam dana

U narednih sedam dana očekuju nas puno stabilnije vremenske prilike. Mjestimice još može biti kiše i lokalnih pljuskova, ali u puno manjim količinama u odnosu na prethodnih sedam dana.

Ipak, s obzirom na ostvarene izuzetno visoke vodostaje, potpuna stabilizacija i normalizacija vodostaja u Republici Hrvatskoj potrajat će još par tjedana dok se sve ove velike količine voda ne sprovedu do Dunava.

PROGNOZA HRVATSKA – Danas, četvrtak 18. svibnja 2023.

U unutrašnjosti pretežno oblačno, još mjestimice uz malo kiše, ponajprije na istoku. Duž obale djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, a osobito na jugu poslijepodne su lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a na srednjem i južnom dijelu i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 11 do 16, na moru između 19 i 23 °C.

PROGNOZA HRVATSKA – Sutra, petak 19. svibnja 2023.

U unutrašnjosti pretežno oblačno, povremeno uz mogućnost za malo kiše, od sredine dana i poneki pljusak. Poslijepodne se ponajprije na istoku očekuju sunčana razdoblja. Na Jadranu pretežno i djelomice sunčano. Vjetar većinom slab, duž obale slaba i umjerena bura, u početku podno Velebita još i jaka, a u Dalmaciji popodne vjetar s mora. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12 °C, na Jadranu od 11 do 16, a najviša dnevna većinom od 15 do 20, na moru od 20 do 24 °C.

