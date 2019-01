OBJAVLJENA PROGNOZA ZA PRVU POLOVICU 2019.: Europski meteorološki servis najavio još snijega i novi pad temperatura

Snijega će povremeno biti i u nizinama, osobito istočnim, a u zapadnim je krajevima moguća i susnježica, na Jadranu pak ponegdje malo kiše, uglavnom poslijepodne. Bura i sjevernjak će oslabjeti, ali će još i ujutro ponegdje biti jaki. Zimski će se ugođaj nastaviti i u nedjelju, a i u sljedećem tjednu

Subota – povremene oborine, relativno hladno

Tomislav Kozarić: “U subotu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu ostati dovoljno hladno i padat će samo snijeg. I to osobito u drugom dijelu dana uz stvaranje snježnog pokrivača. Uglavnom slab jugozapadnjak, prema kraju dana u okretanju na umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak, a najviša temperatura oko 0 °C., stoji u HRT-ovoj vremenskoj prognozi.

U središnjoj Hrvatskoj povremeno slab snijeg, poslijepodne uz porast temperautre i susnježica, moguće i kiša, a prevladavat će oblačno. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, navečer i sjeverozapadni. Najniža temperatura od -5 do -2 °C, a poslijepodne i do 4 °C.

U gorju i na sjevernom Jadranu umjereno do pretežno oblačno, uglavnom poslijepodne u gorju ponegdje slab snijeg, ponajprije u Lici, a na moru podno Velebita moguće malo kiše. Vjetar na sjevernom Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, a najviša temperatura oko 7 °C. U gorju najniža jutarnja temperatura oko -6 °C.

Na srednjem Jadranu naoblačenje, uglavnom prema kraju dana mjestimice s kišom, u unutrašnjosti Dalmacije i slabim snijegom. Puhat će slab do umjeren, na otvorenom moru do jak sjevernjak i sjeverozapadnjak uz umjereno valovito more. Najviša temperatura od 3 °C u Zagori do 8 °C na obali i otocima.

I na jugu Hrvatske vjetar će oslabjeti, pa se ujutro ponegdje očekuju “minusi”, osobito u dolini Neretve i Konavlima, a najviša temperatura do 8 °C. U početku će biti dosta sunca, a zatim će se naoblačiti, no uglavnom bez oborina. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverac, a poslijepodne i sjeverozapadnjak.”

Od nedjelje – i dalje relativno hladno, uz povremene oborine, ponegdje i jak vjetar

“Na Jadranu će i u iduća dva dana biti promjenljive naoblake, u nedjelju i mjestimice malo kiše. Od utorka poslijepodne oblačnije i češće kiša, a u srijedu i obilnija. Ponovno će zapuhati jaka bura, a slabjeti će u utorak, te u srijedu okrenuti na jugo i jugozapadnjak. U nedjelju prolazno toplije, a zatim do utorka opet niža temperatura.

Na kopnu u nedjelju povremeno snijeg, susnježica, pa i kiša koja se može smrzavati na tlu. U ponedjeljak opet hladnije uz ponegdje malo snijega, a zatim manje hladno i s povremenim oborinama, osobito u srijedu. Snijeg se pritom očekuje ponajprije u Lici i Slavoniji. Pripazite zbog moguće poledice. Sjeverni i sjeverozapadni vjetar će oslabjeti i u utorak okrenuti na južni i jugozapadni.”, prognoziraju meteorolozi HRT-a.

Europski meteorološki servis najavio polarnu hladnoću

Sve u svemu, i početak idućeg tjedna donijet će pravo zimsko vrijeme. Najavljuje to i međunarodni meteorološki servis Severe Weather koji do sredine siječnja prognozira veliko zahladnjenje, čak i polarnu hladnoću s temperaturama nižim od prosjeka u većem dijelu Europe.

Vakula objavio prognozu za početak 2019.

Podsjetimo, prošlog tjedna je Zoran Vakula objavio dugoročnu prognozu za početak 2019. godine.

“U prvom desetodnevlju nove godine bit će još hladnije, vjerojatno ponajviše od 4. do 9. siječnja, kada ponegdje čak najviša dnevna temperatura zraka može biti niža od prosječne najniže, a u ostatku mjesecaje u većini Hrvatske povećana vjerojatnost za ponovno barem prosječnu temperaturu, u mnogim krajevima i malo višu.

Trenutačne prognoze za prvu polovinu 2019. godine ne upućuju na neka velika odstupanja od prosječne temperature, posebice ne u sjevernim krajevima unutrašnjosti, ali ne smije se zaboraviti kako su dugoročne prognoze još uvijek daleko od savršenstva. Promjene su moguće, a i iznenađenja, za mnoge i neugodna, kao u prošloj veljači.

Prognoza količine oborine još je nezahvalnija nego za temperaturu, ali ipak – ostvari li se trenutačna – višak oborine bit će zamjetniji u prvom tromjesečju, posebice na Jadranu.

Pritom je dobro pripremiti se, ne samo u prvom dijelu 2019. godine, nego i kasnije – na nove raznolike rekorde i ekstreme te barem malo ublažiti moguće neželjene posljedice”, prognozirao je Vakula.