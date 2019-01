OBJAVLJENA PROGNOZA ZA IDUĆI TJEDAN: Bit će još hladnije, a stiže nam i novi snijeg. Padat će i u Dalmaciji

Novi tjedan koji je pred nama trebao bi biti obilježen nastavkom zimskih uvjeta, uz većinom još malo nižu temperaturu nego za vikend

I dok je u nedjelju u gorju i na istoku moguće još malo snijega, a u južnijim krajevima mjestimične ili obilnije kiše, novi tjedan koji je pred nama trebao bi biti obilježen nastavkom zimskih uvjeta, uz većinom još malo nižu temperaturu nego za vikend. Povremeno bi mogao padati snijeg na kopnu te većinom kiša na Jadranu, gdje će i dalje biti prilično vjetrovito, uz buru, na jugu u početku i jugo, piše HRT.

Za razliku od bure, koja u nedjelju više neće prouzročiti ograničenja u prometu, osim ujutro i navečer za neke skupine podno Velebita, u prometu i dalje treba biti oprezan, posebice u unutrašnjosti, zbog moguće poledice, uglavnom u gorju i na istoku i zbog još malo snijega, a u južnijim krajevima zbog povremene mjestimične kiše, pa i obilnije, te zbog ponegdje još i jakog juga.

U nedjelju snijeg u istočnoj i središnjoj Hrvatskoj

I u nedjelju ujutro će ponegdje u istočnoj Hrvatskoj padati snijeg, osobito u istočnim predjelima i Baranji. Do podneva će uglavnom prestati, no zadržat će se većinom oblačno. Temperatura zraka ujutro oko 0 °C ili malo niža, a najviša oko 3 °C.

U središnjoj Hrvatskoj uglavnom malo snijega mjestimice će biti još u noći i ujutro, a zatim se ponegdje, ponajprije na zapadu, očekuju kraća sunčana razdoblja. Vjetar slab, a temperatura od -2 °C ujutro do oko 3 °C poslijepodne.

U gorju bez oborina na Jadranu sunčana razdoblja

U gorskim krajevima Hrvatske te na sjevernom Jadranu promjenljivo oblačno i danju uglavnom bez oborina. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak uz malo do umjereno valovito more. Najniža temperatura u gorju oko -5 °C, a najviša od -1 do 3 °C. Na sjevernom Jadranu ujutro od 2 do 5 °C, a poslijepodne i do 10 °C.

Na srednjem Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije i u nedjelju se očekuju sunačana razdoblja, ali će kiše biti samo mjestimice i manje nego u subotu, uglavnom južnije od Splita. Temperatura poslijepodne na obali oko 10 °C, ali zbog slabije bure i sjeverozapadnjaka, doimat će se toplije nego u subotu. More malo do umjereno valovito.

Podjednake valove, slab i umjeren sjeverozapadnjak će stvarati i na otvorenome moru južnog Jadrana, a duž obale puhat će jugo, koje će sredinom dana oslabjeti. Uz umjereno do većinom oblačno vrijeme bit će i povremene kiše, u početku još i u obliku pljuskova, uz koje može i zagrmjeti. Najviša temperatura zraka od 10 do 13 °C, a jutarnja od 5 do 10 °C.

Novi tjedan hladniji od prosjeka uz povremene oborine

Idući tjedan u unutrašnjosti većinom oblačno, povremeno uz snijeg, najčešći od srijede do petka. Najviše snijega najvjerojatnije će pasti u Lici i Slavoniji. Uz kišu snijega može biti i u unutrašnjosti Dalmacije. Najhladnije se očekuje od srijede kad će zapuhati sjeveroistočnjak.

Na Jadranu će u novome tjednu uz promjenljivo i pretežno oblačno vrijeme povremene kiše biti uglavnom na južnom i srednjem dijelu, a u srijedu i na sjevernom Jadranu te u unutrašnjosti Istre, gdje može biti i snijega. Puhat će umjerena i jaka bura, na južnom dijelu i jugo i istočnjak, a od četvrtak bura će vjerojatno biti i olujna s orkanskim udarima. Temperatura zraka u blagom padu.

Prognozu priredio za HRT Tomislav Kozarić.