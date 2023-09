Nakon sunčanih dana, sutra nam dolazi promjena vremena. DHMZ prognozira da će biti promjenljivo i nestabilno, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno moguće i izraženi.

Najmanja je vjerojatnost za kišu u sunčanijoj Dalmaciji. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni, sredinom dana sjeverni i sjeveroistočni, prolazno i jak. Na Jadranu jugo, popodne ponajprije na sjevernom dijelu u okretanju na sjeverozapadnjak i buru. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 20, na Jadranu između 19 i 23, a najviša dnevna uglavnom od 25 do 30 °C.

Promjenjivo do četvrtka

Idućih dana na kopnu bit će djelomice sunčano, gdjekad i sunčanije, uglavnom u srijedu uz mjestimičnu jutarnju maglu.

"Od četvrtka će puhati umjeren jugozapadni i južni vjetar pa će se zadržati razmjerno toplo. No, uz povremeno više oblaka malo kiše, pa i u obliku pljuskova može pasti ponajprije u gorju te u unutrašnjosti Dalmacije.

Tijekom pretežno sunčane srijede vjetar će na Jadranu većinom izostati, a samo će na sjeveru mjestimice biti umjerene naoblake. Od četvrtka oblačnije i razmjerno vjetrovito, uz umjereno do jako jugo i južni vjetar. Mjestimična kiša, često u obliku pljuskova s grmljavinom, najvjerojatnija je na sjevernom Jadranu, no ne može se isključiti ni u Dalmaciji", prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Objavljena dugoročna prognoza

Meteorološki servis Severe Weather Europe objavio je dugoročnu prognozu za jesen. Gledajući temperaturni obrazac iznad Europe prema ECMWF modelu vidljivo je vrijeme toplije od uobičajenog nad većim dijelom kontinenta, s vrhuncem nad središnjom Europom. Prema ovom modelu u Hrvatskoj se tijekom jeseni očekuju prosječne temperature za oko pola stupnja do stupanj više od uobičajenih.

Što se tiče oborina, nad kopnenom Europom možemo vidjeti uglavnom normalne do vlažnije uvjete, najavljuje SWE. Više oborina predviđa se u sjevernim dijelovima Europe i Sredozemlja. Prema ovom modelu u Hrvatskoj se ne očekuju velika odstupanja od uobičajenih količina oborina za ovo doba godine.

Gledajući pobliže Europu prema NMME modelu, površinske temperature će tijekom jeseni biti više od normalnih u većem dijelu kontinenta. NMME također pokazuje nedostatak sustava visokog tlaka nad Europom, tako da tople anomalije neće biti jako izražene. "Gledajući oborine nad Europom, vidimo uglavnom vlažnije ljetne uvjete u zapadnim i središnjim dijelovima kontinenta", prognozira Severe Weather. I

