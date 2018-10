PROCURIO DIO ZATAJENOG NALAZA O STANJU NA GINEKOLOŠKIM ODJELIMA: Samo tri bolnice imale su anesteziologa 0-24

Nakon što je 2014. godine prikupljeno niz potresnih svjedočanstava žena o iskustvima na odjelima ginekologije i u rodilištima, Ministarstvo zdravstva tada je poslao inspekciju u bolnice no rezultati tog nadzora proglašeni su službenom tajnom

Lavina koju je pokrenula saborska zastupnica Mosta Ivana Ninčević-Lesandrić ispričavši u sabornici svoje potresno i bolno iskustvo iz KBC Split gdje su joj, kako je rekla, svojedobno nakon spontanog pobačaja “vezali i strugali maternicu pola sata bez anestezije”, rezultirala je podizanjem glasova žena za dostojanstven medicinski tretman prilikom poroda ili postupaka prekida trudnoće.

Udruga RODA (Roditelji u akciji) još je 2014. godine prikupila niz potresnih svjedočanstava žena, poput onog zastupnice Ninčević-Lesandrić, te ih poslalo Ministarstvu zdravstva. Tadašnji ministar Siniša Varga tada je poslao inspekciju u bolnice, ali rezultati tog inspekcijskog nadzora do danas nisu objavljeni već su proglašeni “službenom tajnom”.

Ministarstvo opet šalje inspekciju u bolnice

Nakon što su žene ovih dana krenule u hrvatsku inačicu pokreta #MeToo, ali ne zbog seksualnog uznemiravanja, nego za dostojanstvenu medicinsku uslugu pri čemu u prvi plan ističu obavljanje “kiretaže na živo”, Ministarstvo zdravstva odlučilo je ponovno obaviti inspekcije po ginekološkim odjelima, piše Jutarnji list.

“Rekla mi je da sam stara prvorotka i da ne mogu prirodno roditi. Da to što me boli nije još ništa. Tek onda kad budem imala osjećaj da umirem, bit će brzo gotovo…”, jedno je u nizu svjedočanstava žena koja su izašla na vidjelo tijekom akcije udruge RODA “Prekinimo šutnju” prije četiri godine. Ili: “Doktor koji mi je radio carski rez cijelo je vrijeme prigovarao što sam došla roditi baš kad je on spavao.” Ili: “Pukao mi je vodenjak, a plodna je voda bila zelena. Popucala sam i izvana. Puknuli su cerviks i maternica jer su me tjerali da tiskam iako sam bila samo djelomično otvorena. Tri sata i 40 minuta šivala me djevojka koja se pohvalila da to radi prvi put. Na kraju sam dobila i sepsu.”

Samo tri rađaonice imaju anesteziologa od 0 do 24

Jutarnji list piše kako je u posjedu dijela nalaza inspekcijskog nadzora iz 2014. godine koji je obuhvatio rodilišta sedam bolnica, odnosno kliničkih bolnica i kliničkih bolničkih centara, a proglašen je “službenom tajnom”.

Nadzor je pokazao da samo tri rađaonice, i to u KBC-u Zagreb, KBC-u Sestre milosrdnice i KBC-u Rijeka, na raspolaganju imaju anesteziologa 24 sata na dan. To praktički znači da u ostale četiri bolnice, postoji mogućnost da žena ne dobije anesteziju ako dođe, primjerice, u noći. U bolnicama su tada isticali da na drugim odjelima imaju dežurne anesteziologe koje mogu pozvati u hitnom slučaju pa bi se dobrom organizacijom taj problem mogao riješiti. No, sudeći po aktualnim svjedočanstvima žena na kod hitnih prijema, taj se problem u međuvremenu očito nije riješio do kraja.

Nadalje, piše Jutarnji list, prije četiri godine inspekcijskim je nadzorom utvrđena velika razlika u primjeni epiduralne anestezije kao mogućnosti manje bolnog poroda. Primjerice, u KBC-u Osijek samo 2,2 posto žena dobivalo je tu vrstu anestezije, a u KBC-u Sveti Duh 34,8 posto. Slične velike razlike utvrđene su i u primjeni epiduralne anestezije kod carskog reza: u KBC Osijek dobilo ih je samo 27,6 posto rodilja dok su ostale rodile pod potpunom anestezijom, a u KB Sveti Duh ta se metoda primijenila na čak 86,8 posto rodilja. Također, inspekcijski nadzor je potvrdio da KB Merkur, KBC Sestre milosrdnice i KB Sveti Duh imaju rodilišta koja nisu u skladu sa standardima jer se radi o preuređenim, a ne namjenski građenim prostorima. Zbog velikog problema s nejednakom opterećenošću liječnika i medicinskih sestara, još je 2014. zaključeno da treba izraditi normative.

U četiri godine stanje je značajno poboljšano

Jedan od članova tadašnjeg povjerenstva, prof. dr. Ratko Matijević, predstojnik Klinike za ginekologiju i porode KB-a Merkur, danas kaže da se stanje otada nedvojbeno promijenilo nabolje i da znatno više žena danas rađa uz manje bolnu epiduralnu analgeziju, odnosno anesteziju donjeg dijela tijela.

“Znam da je tada u KB-u Merkur dvadesetak posto žena rađalo uz epiduralnu anesteziju, a danas je ta brojka sigurno udvostručena. Osim toga, sve više žena koje rađaju carskim rezom također dobiva parcijalnu, a ne opću anesteziju, što također predstavlja pomak u kvaliteti”, kazao je dr. Matijević za Jutarnji list.

Da se sustavno radi na poboljšanju kvalitete i da je funkcioniranje rodilišta poboljšano u zadnje četiri godine tvrdi pomoćnik ministra zdravstva, prof. dr. Vili Beroš najavljujući da zdravstvena inspekcija danas kreće u KBC Split nakon istupa saborske zastupnice Ninčević-Lesandrić.

HDZ se ogradio od svoga člana Karelovića

“Potrebno je sve dobro istražiti i unaprijediti, prije svega zbog pacijenata, ali i liječnika, koji u najvećem dijelu svoj posao rade odgovorno i pošteno”, dodao je Beroš.

Jutarnji list također piše kako se HDZ ogradio od svoga člana Denija Karelovića, inače predstojnika Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Split, koji je prošlotjedni saborski istup Mostove zastupnice Ninečević-Lesandrić i njezinu prozivku Klinike kojoj je na čelu pokušao skrenuti u političke vode.

“On je član HDZ-a, ali je po navedenom prijeporu istupio isključivo kao predstojnik Klinike KBC-a Split te u svoje osobno i profesionalno ime”, poručili su iz središnjice HDZ-a.

