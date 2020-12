Jučer je u Hrvatskoj zabilježeno 4620 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva ukupno 24851

U Hrvatskoj je 2754 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga na respiratoru 296

Danas je potvrđeno da su umrle još 53 osobe

U svijetu je potvrđeno ukupno 68.587.502 zaraženih

Oporavilo se 47.482.977, a umrlo 1.563.487

PRATITE TIJEK DOGAĐNJA:

Požeško-slavonska županija: 65

7:59 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 579 slučajeva zaraze korona virusom (COVID-19), 529 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 50 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 1463 osobe, a ukupno je testirano 19568 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 187 uzoraka, od kojih je 65 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

Cjepiva s RNK tehnologijom treba više proučiti prije davanja onkološkim bolesnicima

7:47 – Cjepiva protiv bolesti covid-19 koja su temeljena na novoj tehnologiji prenošenja informacija o RNK virusa možda treba dodatno ispitati prije nego postane jasno jesu li sigurna za onkološke bolesnike sa solidnim tumorima, ocijenili su stručnjaci za liječenje oboljelih od karcinoma.

Ellen DeGeneres pozitivna na covid-19

7:46 – Američka voditeljica i zabavljačica Ellen DeGeneres objavila je u četvrtak da je test pokazao da je pozitivna na koronavirus te da se osjeća dobro. DeGeneres (62) napisala je da slijedi američke zdravstvene preporuke i da je obavijestila sve svoje kontakte. “Vidjet ćemo se opet nakon blagdana. Budite zdravi i sigurni.” DeGeneres iz studija vodi uživo “The Ellen DeGeneres Show” s gostima koji dolaze osobno ili virtualno. U srijedu je njezin gost u studiju bio Leslie Odom Jr. Objavljeno je da se show neće emitirati do siječnja. Dijagnozom koronavirusa završava kontroverzna godina za DeGeneres, koja je optužena za loše međuljudske odnose u showu, rasizam i zlostavljanje.

Prve doze cjepiva stižu uskoro u Kanadu

7:00 – Prvih 30.000 doza cjepiva COVID-19 tvrtke Pfizer’s Inc uskoro treba stići u Kanadu, što će omogućiti vlastima da započnu kampanju za suzbijanje drugog vala, rekli su u četvrtak dužnosnici. Kanada je u srijedu postala tek treća zemlja na svijetu, nakon Velike Britanije i Bahreina, koja je odobrila cjepivo koje su zajednički razvile kompanije Pfizer i BioNTech. “Svim Kanađanima, ako osjećate olakšanje i nadu, niste sami. Ovo su dobre vijesti koje su nam svima trebale”, rekao je premijer Justin Trudeau. “Ali zapamtite, ovo je samo prvi korak u onome što će biti masovni projekt tijekom duge zime.” Pošiljke će biti poslane na 14 specijalnih distribucijskih mjesta širom druge najveće države na svijetu po površini. General-bojnik Dany Fortin, koji je zadužen za logistiku, rekao je da bi prve doze trebale stići na mjesta u ponedjeljak. Kanada je do sada zabilježila 435.330 slučajeva COVID-19, uključujući 12.983 smrtna slučaja.

Objavljena odluka o novim mjerama za prodavaonice i trgovačke centre

7:00 – Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske u četvrtak je objavio odluku u kojoj je precizirao pravila o broju kupaca i posjetitelja u prodavaonicama i trgovačkim centrima, a koja na snagu stupa u subotu s ciljem sprječavanja širenja zaraze koronavirusom.

Prema novim pravilima u prodavaonicama koje imaju do 10 četvornih metara neto površine istodobno može biti jedan kupac, dok prodavaonice od 11 do sto kvadrata za svakog kupca moraju osigurati najmanje deset metara četvornih.

Prodavaonice do 200 kvadrata za svakog kupca moraju osigurati 12 metara četvornih, one do 2000 kvadrata moraju osigurati 16 metara četvornih, a one veće od 2000 metara četvornih neto površine moraju osigurati 20 metara četvornih za svakog kupca.

Za trgovačke centre određeno je da za svakog kupca moraju imati najmanje 16 metara. Prodavaonice i trgovački centri obvezni su na ulazu jasno istaknuti obavijest o najvećem dopuštenom broju kupaca i strogo se pridržavati tih ograničenja.

Dužni su također tijekom očekivanog dolaska većeg broja kupaca, primjerice dok traju sniženja, poduzeti dodatne mjere kako bi se izbjeglo prekoračenje dopuštenog broja. Uz to, obvezni su primjenjivati pojačane mjere higijene i redovitog čišćenja i provjetravanja te osigurati dovoljno punktova za dezinfekciju ruku.

Za prodavaonice s više od 2000 metara četvornih neto površine i trgovačke centre uvode i dodatne nužne epidemiološke mjere, poput obustave organiziranog prijevoza za kupce i uvođenja redara koji će sprječavati ulazak prekomjernog broja ljudi.

Trgovački centri morat će onemogućiti sjedenje na zajedničkim dijelovima. Provedbu odluke koja ostaje na snazi do 10. siječnja iduće godine nadzirat će pripadnici Ravnateljstva civilne zaštite, Državnog inspektorata, policije i civilne zaštite.

Cjepivo ne uzrokuje neplodnost žena

Jučer – Hrvatski znanstvenik Igor Štagljar jučer je na Facebooku opovrgao kao “fake news” tvrdnju da cjepivo protiv Covida-19 Pfizera i BioNTecha “uzrokuje neplodnost kod žena”.

“Od danas pa do daljnjeg ću povremeno postirati osvrte na brojne neistine (laži) tj. ‘fake news’ koje u javnost plasiraju svakojaki ‘znanstvenici’ i bivši rukovodeći ljudi farmaceutskih kompanija. Pisati ću na hrvatskom kako bih prije svega pomogao ljudima u Hrvatskoj i regiji da izgrade njihovo vlastito mišljenje o novim cjepivima protiv COVIDa-19, ali na temelju utemeljenih znanstvenih činjenica – mišljenja sam da je to jako važno u ovo doba pademije jer gore navedeni ‘znanstvenici’ i bivši rukovodeći ljudi raznih farmaceutskih kompanija unose veliku nesigurnost među ionako zbunjene i uplašene građane koji nemaju dovoljno znanja iz područja biomedicine. Zbog toga se građani osjećaju zbunjeno jer zapravo ne znaju kome zapravo trebaju vjerovati: znatno većoj grupi znanstvenika koji su pobornici cjepiva, ili možda takvim kritičarima cijepljenja kojih je malo, ali koji žele učiniti sve što je u njihovoj moći da poljuljaju povjerenje gradjana u napore biomedicine da zaustave ovu pandemiju.

Jedan od njih je i 72-godišnji gospodin Michael Yeadon, umirovljeni Englez i bivši podpredsjednik farmaceutskog giganta Pfizer. Dotični gospodin Yeadon je radio za Pfizer 6 godina i onda bio otpušten zbog razloga koji nikad nisu isplivali u javnost. No, ono što je najvažnije za nas da dotični gospodin Yeadon kategorički tvrdi da je pandemija COVIDa-19 već odavno gotova u Ujedinjenom Kraljevstvu i da novo stvoreno Pfizer/BioNTech mRNA cjepivo protiv COVID-19, koje je pokazalo fenomenalnu 95% učinkovitost, “uzrokuje neplodnost kod žena”.

Njegove tvrdnje su bazirane na hipotezi da je protein šiljka novog SARS-CoV-2 koronavirusa (eng. Spike ili S protein) jako sličan proteinu pod nazivom Syncytin-1, a koji se nalazi u ljudskoj placenti. Upravo zbog toga gospodin Yeadon tvrdi da ce protutijela, koje je stvorio naš organizam nakon unosa cjepiva protiv COVID-19, osim virusnog S proteina takodjer prepoznati i Syncytin-1 u placenti te će na taj način uzrokovati neplodnost u žena, zato što taj protein Syncytin-1 igra važnu ulogu u zdravoj funkciji placente.

Radi se o potpunoj ‘fake news’.

Zašto?

Iz jednostavnog razloga jer bi po toj logici SVE žene koje su se oporavile od COVID-19 infekcija bile neplodne, a one to, hvala Bogu, nisu. A takodjer je i eksperimentalno dokazano da protutijela protiv S proteina ovog novog koronavirusa ne prepoznaju Syncytin-1 niti se na njega vežu.

Naravno, sada se pitate zašto taj gospodin Michael Yeadon, bivši podpredsjednik farmaceutskog giganta Pfizer, širi takve gnjusne neistine? To je jako dobro pitanje na koje mi je teško odgovoriti, no poznato je da brojni bivši rukovodeći kadrovi farmaceutskih kompanija koji su bili izbačeni iz istih nastoje naškoditi njihovim bivšim komapnijama iz razno raznih razloga: možda nisu bili sretni sa otpremninom koju su im ponudili, možda nisu htjeli biti penzionirani, a možda je u pitanju sasvim nešto drugo pa se stoga sada osvećuju šireci takve nebuloze.

U bilo kojem slučaju, gospodin Michael Yeadon ne govori istinu te Vas stoga molim da ne nasjedate na takve neistinite tvrdnje. I na kraju, još samo da napomenem da je YouTube video dotičnog gospodina ubrzo uklonjen sa svih društvenih platformi samo nekoliko dana nakon što je bio objavljen.

Morate biti svjesni da će protivnici cjepljenja i teorija zavjere sada, nakon što je biomedicina u rekordnom roku od 9 mjeseci razvila već 5 učinkovita i sigurna cjepiva učiniti AMA BAŠ SVE da poljujaju povjerenje javnosti u dotična cjepiva te će stoga upotrebljavati svekojake laži”, napisao je.