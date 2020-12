OBJAVILI NEVJEROJATNU ANIMACIJU: Seizmički val od potresa u Petrinji registrirali su i seizmografi – diljem SAD-a!

Valovi koje je izazvao potres u Petrinji putuju kroz Zemlju i po njezinoj površini. Do trenutka kada su stigli u kontinentalni dio SAD-a valovi su bili preslabi da bih osjetili stanovnici tog dijela svijeta, ali nisu bili toliko slabi da ih se ne bi moglo izmjeriti

Njujorški institut IRIS, koji se bavi istraživanjem potresa, objavio je animaciju na kojoj je prikazano kako su valove potresa magnitude 6.4 koji je jučer pogodio Petrinju zabilježile seizmološke postaje u Sjevernoj Americi. Animacija se naziva se Ground Motion Visualization, odnosno Vizualizacija pomicanja tla. Kao što joj ime kaže, prikazuje pomicanje tla koje su nakon potresa u Petrinji detektirali seizmometri širom SAD-a i ostatka kontinenta.

Svaka je točka na karti sjevernoameričkog kontinenta seizmička stanica koja mijenja boju ovisno o smjeru kretanja tla: kada se tlo pomiče prema gore točka postaje crvena, a kad se pomiče prema dolje točka postaje plava. Valovi koje izazove potres putuju oko Zemlje i kroz nju. Sve su slabiji (prigušeniji) što se više udaljavaju od epicentra potresa.

Ljudi nisu mogli osjetiti valove

IRIS taj fenomen uspoređuje s mreškanjem koje nastaje kada u jezero bacite kamen – koncentrični krugovi šire se iz točke u kojoj je kamen probio površinu vode, odakle putuju u svim smjerovima. Udaljavajući se od ishodišta valovi gube snage, sve dok na određenoj udaljenost od “epicentra” naprosto ne nestanu. Princip širenja potresnih valova isti je opisanom primjeru iz jezera, piše Telegram. Kada se potresni valovi dovoljno udalje epicentra, ljudi ih više neće moći osjetiti, ali ih i dalje mogu otkriti osjetljivi seizmički instrumenti.

Baš takvo širenje seizmičkih valova nakon potresa u Petrinji prikazuje ova animacija. Valovi koje je izazvao taj potres putuju kroz Zemlju i po njezinoj površini. Do trenutka kada su stigli u kontinentalni dio SAD-a valovi su bili preslabi da bih osjetili stanovnici tog dijela svijeta, ali nisu bili toliko slabi da ih se ne bi moglo izmjeriti.

Na dnu animacije je seizmogram koji pokazuje kako su se potresni valovi kretali kada su stigli do Sjeverne Amerike. Zeleni trokut naznačuje položaj mjerne stanice koja snima seizmogram prikazan na dnu. Crvena linija pokazuje smjer kretanja valova koji se iz epicentra u Hrvatskoj šire prema udaljenom kontinentu.

Autori vizualizacije napominju da neki od instrumenata izgledaju kao da reagiraju prije nego što su do njih stigli seizmički valovi. To je posljedica postavki animacije i kalibracije seizmičkog instrumenta. Uz to, ističe se kako je animacija ubrzana i ne odražava stvarnu brzinu valova. Na kraju, iz IRIS-a upozoravaju kako na animaciji nisu mogli prikazati baš svaki seizmički instrument u sjevernoameričkim državama.

