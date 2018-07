OBJAVA S OGLASNE PLOČE U SPLITSKOM ŠKVERU ODJEKNULA HRVATSKOM: Vlasnik DIV grupe povukao premijerski potez

U trgovačkim društvima u kojima je predsjednik Uprave te u društvima u kojima predstavlja skupštinu, Tomsilav Debeljak dao je nalog da se u svrhu poboljšanja ukupne demografske situacije, očuvanja zaposleničkog kadra te privlačenja novih radnika provedu interne demografske mjere

Na oglasnim pločama Brodosplita, brodogradilišta u Splitu, osvanuo je nalog Tomislava Debeljaka, vlasnika DIV grupe u čijem je vlasništvu i splitski škver, koji je odjeknuo daleko izvan tvorničkog kruga. Debeljak je, naime, izdao nalog za provođenje demografskih mjera i ostale korporativne smjernice DIV GRUPE.

Tekst tog naloga objavljenog i na Škveranki, mrežnoj stranici Brodosplita, prenosimo u cijelosti.

“Kao vlasnici DIV GRUPE, od početka svoga poslovanja naša obitelj se prema radnicima odnosila korektno i prijateljski. U svojih gotovo 50 godina poslovanja činili smo sve da bi se naši radnici osjećali članovima DIV obitelji. Nastojali smo pomoći svim našim zaposlenicima – kada god je to bilo potrebno. Budući da je u zadnjih 20 godina postojanja DIV GRUPA od pogona s 20 zaposlenih narasla i postala tvrtka koja zapošljava više od 3.500 radnika, od kojih 3.000 radi u Hrvatskoj, potpuno smo svjesni svoje uloge, kako u zajednici, a tako i odgovornosti za naše radnike i njihove obitelji.

Odgovornost za radnike i njihove obitelji

S obzirom na takve vrijednosti do kojih držimo i za koje se zalažemo, ne možemo samo pasivno promatrati i biti nijemi svjedoci sve učestalijeg odlaska naših sugrađana u inozemstvo. Iseljavaju nam se mladi ljudi u dobi za zasnivanje obitelji, što multiplicira postojeće negativne demografske trendove, znatno manji broj rođenih od broja umrlih. Djeca sadašnjih iseljenika rađat će se u tuđim zemljama, kod njih će raditi i puniti njihove umirovljeničke i zdravstvene fondove.

Zbog svega navedenog, smatramo da bi i poslodavci u skladu sa svojim mogućnostima trebali dati doprinos poboljšanju ukupne demografske slike. S obzirom na to da se pokazalo kako u nekim djelatnostima, nakon što najbolji radnici isele, dolazi do ozbiljnog smanjivanja poslovne aktivnosti i ostalih poteškoća u poslovanju, smatramo to dugoročnom investicijom u bolju i sigurniju budućnost.

Nakon uspješnog završetka procesa restrukturiranja Brodosplita, ova je Vlada RH pozitivno valorizirala rezultate poslovanja DIV-a i izdala nam jamstva za izgradnju polarnog kruzera, te nas s tim i ostalim mjerama dovele u povoljno gospodarsko okruženja i učinila konkurentnim s ostalim brodogradilištima u EU. Stoga smo mi vlasnici DIV GRUPE odlučili formalno-pravno uvesti naše interne demografske mjere.

Uvode interne demografske mjere

Slijedom toga u trgovačkim društvima u kojima sam predsjednik Uprave dajem nalog, a u društvima u kojima predstavljam skupštinu – preporuku, da se u svrhu poboljšanja ukupne demografske situacije, ali i očuvanja našeg zaposleničkog kadra, kao i privlačenje novih radnika nama potrebnih zanimanja provedu dolje navedene demografske mjere:

Svakoj našoj zaposlenici koja je zaposlena u bilo kojem od naših poduzeća temeljem Ugovora o radu na određeno vrijeme, spremni smo ponuditi Ugovor na neodređeno vrijeme u slučaju trudnoće odnosno porodiljinog dopusta. Time želimo doprinijeti sigurnosti radnog mjesta za buduće majke te otkloniti uzrok odgađanja odluke o roditeljstvu zbog straha od gubitka zaposlenja.

Za svako novorođeno dijete našeg radnika isplatit ćemo bruto iznos od 5.000 HRK. U slučaju da oba roditelja rade kod nas – iznos se udvostručuje. Svakom radniku koji radi u inozemstvu ranije od 30.6.2018., a odluči se vratiti u Hrvatsku i zaposliti u nekom od naših poduzeća, uz obvezu ostanka najmanje 5 godina u RH, darivat ćemo bruto iznosom od 7.500 HRK. Svake godine za blagdan sv. Nikole sva djeca do 15 godina starosti naših zaposlenika bit će darivana u najvećem neoporezivom iznosu. Tom prigodom organizirat ćemo druženja i predstave kako bi im te dane učinili što radosnijima.

Sponzorstva, donacije, doplatci… sve za djecu

Sponzorirat ćemo kulturno umjetničke i športske klubove u kojima aktivno sudjeluju djeca naših zaposlenika. Djecu naših zaposlenika koji pokazuju iznimne rezultate (kao učenici, studenti, znanstvenici, umjetnici, sportaši) sponzorirat ćemo (prema posebnom pravilniku) kao podršku njihovu daljnjem razvoju i napretku. Oboljeloj djeci naših zaposlenika donirat ćemo potrebna sredstva za podmirivanje dodatnih troškova povezanih s liječenjem.

Našim zaposlenicima, roditeljima troje i više malodobne djece davat ćemo poseban mjesečni doplatak od 200,00 kn za treće i svako sljedeće dijete, što kroz period odrastanja i podizanja djece od strane roditelja iznosi ukupno oko 40.000kn po svakom roditelju, tj. 80.000kn ukoliko su oba roditelja zaposlena kod nas. U slučaju redovnog studiranja pojedinog djeteta dobna granica za se za tu mjeru pomiče sa 18 godina na 22 godine ili do kraja redovnog studiranja.

Spremni pokrenuti slične inicijative s Vladom

Osim navedenih konkretnih mjera, spremni smo s Vladom RH i drugim institucijama pokrenuti inicijativu za realizaciju povoljne izgradnje stanova za naše zaposlenike koji imaju najmanje dvoje djece uz uvjet njihovog ostanka u Hrvatskoj najmanje 15 godina, te im time pomoći u rješavanju najvažnijeg pitanja za svoju obitelj, po cijenama koje se ne bi smatrale darom u naravi i bile tako oporezivane.

Spremni smo sudjelovati u dijelu troškova dualnog obrazovanja za strukovna zanimanja iz našeg poslovanja kao podrška Vladi RH u organizaciji i reformi obrazovanja kako bi se mladima čim prije i u čime većem broju omogućilo zapošljavanje i napredak u struci. Na kraju, tijekom 2019. godine, a po ishođenju potrebnih dozvola, obnovit ćemo i urediti vrtić u krugu Brodosplita, za djecu naših zaposlenika, te po potrebama isto napraviti i na ostalim lokacijama DIV GRUPE.

Ove se mjere odnose na društva u Republici Hrvatskoj – iste će se, ali prilagođene tamošnjem standardu, prosječnoj plaći i ostalim parametrima – primjenjivati i u poduzećima u vlasništvu DIV GRUPE koja posluju na području drugih država. Molimo sve odgovorne osobe u poduzećima unutar DIV grupe i ostale odjele grupacije, kadrovske, pravne i informatike da gore navedenu preporuku vlasnika DIV GRUPE što prije provedu”, piše u nalogu koji je, u ime obitelji Debeljak, potpisao predsjednik Uprave DIV GRUPE i Brodosplita Tomislav Debeljak.

