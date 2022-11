Bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor na svom je Twitter profilu prije četiri mjeseca objavila da je preminula njezina majka Zorica.

'Uvijek je, uvijek, prerano za oproštaj', napisala je Kosor uz staru fotografiju na kojoj je pozirala s majkom, a brojni su joj pratitelji ispod objave uputili poruke sućuti. S mamom Zorkom, koja je doživjela 90 godina, bila je iznimno bliska te joj je ove nedjelje posvetila emotivnu objavu na Twitteru.

"Četiri mjeseca danas. Vrijeme teče a ja i opet čujem kako mi je zadnji dan rekla 'milo moje'. Milo moje.

A prije nekoliko mjeseci na Dan očeva, prisjetila oca o kojem nije često pričala.

'Danas je, kažu, Dan očeva. Svog oca nisam upoznala, imala sam dvije godine kad me zadnji put vidio. I više nikada jer me nije htio. A samo sam željela ušuškati svoj mali dječji dlan u očev dlan. Da me tata vodi za ruku', napisala je tada bivša premijerka.