OBJAŠNJENJE JE NEVJEROJATNO: Firme imaju pravo na otpis poreza zbog korone, ali naravno da ima caka; Poduzetnik: ‘U šoku sam’

Vlada je nizom mjera pomogla tvrtkama da prebrode nevolje izazvane koronakrizom, ali dio tvrtki pritom se našao u neočekivanim problemima zbog neusklađenosti prakse raznih državnih tijela te naknadnih izmjena i tumačenja propisa.

S takvim se problemom susreo jedan Zagrepčanin.

Ni pad prometa od 80 posto nije dovoljan kriterij

On je, piše Index, od Porezne uprave zatražio da mu, kako je država to i najavila, budu otpisana potraživanja na ime poreza i doprinosa za razdoblje od ožujka do svibnja, kada se zbog “zatvaranja” gospodarstva suočio s velikim padom prihoda. Međutim, u Poreznoj upravi rekli su mu da na to nema pravo uz obrazloženje da je samostalnu djelatnost pokrenuo u studenome prošle godine, nekoliko mjeseci prije izbijanja koronakrize.

“Iako sam imao čime dokazati ogroman pad prometa, u Poreznoj upravi su mi kazali da ne ostvarujem pravo na otpis potraživanja na ime poreza i doprinosa jer sam samostalnu djelatnost pokrenuo poslije 15. ožujka prošle godine. Iznenadilo me takvo tumačenje propisa, budući da su na početku koronakrize, u ožujku, svima bez problema odgodili plaćanje poreza i doprinosa. Osim toga, u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ) nije bilo nikakvih problema s time kada sam pokrenuo vlastiti biznis i bez problema su mi odobrili potporu za očuvanje radnih mjesta”, kazao je za Index taj Zagrepčanin koji će, kako sada stvari stoje, morati podmiriti poreze i doprinose i za mjesece u kojima je gospodarstvo bilo “zatvoreno”.

Nevjerojatno objašnjenje Porezne uprave

On je tim više šokiran jer je pad prometa njegove tvrtke u svibnju bio, u odnosu na veljaču, veći od 80 posto, a to je iznad svih kriterija za otpis poreza i doprinosa. U Poreznoj upravi kažu kako je mjera oslobađanja plaćanja poreznih obveza namijenjena onima koji su imali pad prihoda ili primitaka od najmanje 50 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prema tom tumačenju, ako poslovni subjekt nije postojao u istom lanjskom razdoblju, onda on ni ne može ostvariti oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa jer nema osnove na kojoj bi se izračunao takav pad prometa.

“S obzirom na to da je kao uvjet mjere za oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza propisano da se pad prihoda, odnosno primitaka, uspoređuje s podacima iz istog razdoblja prethodne godine, novoosnovanim društvima nije propisana mogućnost korištenja mjera. Navedene odredbe Općeg poreznog zakona i Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona neće se za sada mijenjati”, stoji u odgovoru Porezne uprave Indexu.

Porezna ima jedan, a HZZ drugi kriterij

S druge strane, dobivanje potpora HZZ-a zbog koronakrize ne uvjetuje se time kada je tvrtka osnovana.

“Malo je čudno da poduzetnik može dobiti pomoć od HZZ-a, a ne može od Porezne uprave. HZZ i Porezna uprava moraju biti usklađeni i podjednako tretirati sve tvrtke u Hrvatskoj koje su osnovane do kraja veljače”, komentirao je ovaj slučaj Hrvoje Bujas, suosnivač udruge Glas poduzetnika.

