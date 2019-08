OBITELJSKI LIJEČNICI ZATRPANI BIZARNIM ZAHTJEVIMA: ‘Tražili su me potvrdu da se ne moraju vezati u autu, da mogu nositi užinu na posao…’

Liječnici obiteljske medicine moraju prijavljivati promjene zdravstvenog stanja svojih pacijenata, ali i ispisivati besmislene potvrde za još besmislenije razloge

Obiteljski liječnici nezadovoljni su zbog obvezne prijave promjena zdravstvenog stanja svojih pacijenata. U iščekivanju izmjena Zakona o sigurnosti u prometu, upozoravaju i na niz ostalih potvrda koje su obvezni izdati, a od kojih su neke besmislene.

“Primjerice, u našem programu postoji mogućnost izdavanja potvrde o nemogućnosti nošenja sigurnosnog pojasa. Pacijent me je tražio tu potvrdu i rekao mi da se on ne može vezati u automobilu. Nije mi preostalo ništa drugo nego da mu takvu potvrdu izdam. Veliko mi je iznenađenje i potvrda o iznajmljivanju apartmana. Koliko god čudno zvučalo i takve potvrde moramo izdavati”, rekla je za Glas Slavonije doktorica obiteljske medicine i zamjenica ravnatelja osječkog Doma zdravlja Nataša Stanišić, iščitavajući obrazac prema kojem tu potvrdu može dobiti osoba koja se bavi iznajmljivanjem apartmana.

Bizarni zahtjevi

U obrascu stoji da se potvrda izdaje na temelju članka 97 Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata. Njome se potvrđuje da pacijent, odnosno iznajmljivač nije evidentiran kao bolesnik koji boluje od bolesti iz čl. 23. Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata, odnosno da nije duševni bolesnik koji može ometati ili ugroziti okolinu. Ali, to nije sve!

“Ima onih koji ne žele platiti članarinu za teretanu za cijeli mjesec, pa od nas traže potvrdu da se nisu mogli baviti sportom. Imala sam slučaj kad je tražena potvrda za životno osiguranje, a pacijentica mi je donijela tu potvrdu iz banke i zatražila da je ispunim. Imala sam i pacijenticu koja je tražila potvrdu da je alergična na laktozu. Rekla je kako joj šefica ne vjeruje i da traži potvrdu na temelju koje će onda smjeti donijeti svoju užinu na radno mjesto. Nerijetko se traže i potvrde za djecu zbog bavljenja sportom kojom se jamči da je dijete zdravo pa sve do potvrda za prenošenje opijata preko državne granice”, navela je liječnica te dodala kako su dostupne i bjanko potvrde.

Pacijenti se ljute

Pacijenti koji ne dobiju tražene potvrde se najčešće naljute, pa im liječnici moraju stajati na raspolaganju. Ista je situacija čak i ako žele razgovarati o svrsi potvrde, a kamoli ako je odbiju izdati. Najveći su problem potvrde o posjedovanju oružja. Naime, zakon obvezuje liječnike da prijave promjene zdravstvenog stanja pacijenata koji imaju oružje, ali pacijenti to ne žele.

“Riječ je o pacijentima koji često imaju PTSP, ljudima koji nose oružje i nije to nimalo bezazleno. Moramo im prijaviti i osobe koje imaju epileptičke napade, no brojni to ne žele prihvatiti pa nastaju sukobi”, zaključila je liječnica.