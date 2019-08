OBITELJSKA TVRTKA MINISTRA DOBILA GRADSKO ZEMLJIŠTE ULTRAJEFTINO: Grlić Radman: ‘Nisam znao’, ali priznaje da je frend s Bandićem

Istražili smo pozadinu činjenice da je tvrtka Agroproteinka 2016. u kojoj je Gordan Grlić Radman, novi ministar vanjskih poslova, bio veliki dioničar, bez natječaja kupila od Grada Zagreba građevinsko zemljište za 29 eura po kvadratu

Sjećate li se pogreba majke gradonačelnika Zagreba, Milana Bandića? Sastav uzvanika je mnogo govorio o utjecaju i moći pokojničina sina: bilo je tu i osuđenih ratnih zločinaca i bjegunaca pred hrvatskim pravosuđem, kontroverznih poduzetnika, ali i aktivnih političara, od ljevice do desnice pa i – ministara. Za mnoge je posebno iznenađenje bila pojava Gordana Grlića Radmana, novog ministra vanjskih poslova, dugogodišnjeg diplomata kojeg su u trenucima imenovanja i mnogi nehadezeovci dočekali s konstatacijom “da je kompetentan”. Bio je to trenutak u kojem novi ministar još nije postao poznat po svojim verbalnim biserima, kao čak potencijalni konkurent neobičnim govorničkim vještinama ministra Damira Krstičevića.

Besprijekorno odjeven, okružen osobama iz osobnog osiguranja, ministar Grlić Radman, nije mogao ostati nezamijećen. Je li Gordan Grlić-Radman privatno prijatelj s Milanom Bandićem? Ili je bio izaslanik Vlade, možda i premijera Andreja Plenkovića osobno? Ili je Grlić Radman u svojoj poduzetničkom karijeri imao prilike surađivati s političarem, svojevrsnim gospodarom Zagreba i zagrebačke okolice, posebno zato jer obiteljska tvrtka, Agroproteinka d.d. – posluje u Sesvetama, dijelu Zagreba koji “pokriva” Bandić? I njegova osobna, manja tvrtka, InterPlod, iz Sesveta, također se poslom nadovezuje na poslovnu bazu iz Agroproteinke.

Gordan Grlić Radman sve do izbora za ministra, vodio se kao jedan od top 10 dioničara Agroproteinke, tvrtke koju je otac, Ante Grlić Radman, stekao u pretvorbi i privatizaciji početkom devedesetih. Prema servisu Fine, posjedovao je 20,56 posto dionica tvrtke. Diplomat Grlić Radman bio je sve do 2012. godine i član Nadzornog odbora tvrtke – istodobno dok se bavio diplomatskom službom bio je i neposredno uključen u poslovanje. Naime, ne postoji nikakva obveza prijave imovinskog stanja diplomata, pa i onih najvišeg ranga, veleposlanika, pa nije moguće niti pratiti je li u njegovu slučaju, ili u slučaju bilo kojeg drugog hrvatskog veleposlanika, bilo zanimljivih ispreplitanja javne dužnosti, politike i biznisa.

Supercijena od 29 eura po četvornom metru zemljišta

Zanimljivo je da je tvrtka u kojoj je sadašnji ministar vanjskih poslova bio “top 10” dioničar 2016. godine ostvarila neobično uspješan poslovni dogovor s Gradom Zagrebom, a u potpisu svih dokumenata bio je upravo gradonačelnik, Milan Bandić. Iz javno dostupne dokumentacije vidljivo je, naime, da se tvrtka Agroproteinka, u kojoj je direktor brat ministra Gordana, Ivica Grlić Radman, obratila Gradu Zagrebu i predložila da im Grad proda zemljište – građevinsko zemljište, koje se dijelom “oslanja” na zemljište kojim već raspolažu.

Početkom srpnja 2016. godine gradonačelnik Bandić je potpisao zaključak o prodaji zemljišta i odgovarajućeg preslagivanja zemljišnih čestica upravo onako kako je to odgovaralo Agroproteinki. Konkretno, zaključeno je da “Grad Zagreb prodaje, a društvo Agroproteinka d.d. iz Sesveta, Strojarska cesta 11, kupuje zemljište označeno kao 1013/2466 dijela z.k.č.br. 10057, Strojarska cesta, put Strojarska cesta površine 2466 m2, upisane u z.k.ul. 6 k.o. Sesvetski Kraljevec, Poljski putevi, kao Grad Zagreb – Javno dobro u općoj upotrebi, odnosno novoformiranu .k.č.br 10057/2 k.o. Sesvetski Kraljevec površine 1013 m2, radi formiranja nove građevinske čestice označene kao z.k.č.br 8696/1 k.o. Sesvetski Kraljevec, površine 25 876 m2, sukladno pravomoćnoj građevinskoj dozvoli (…).”

Dogovorena je kupoprodajna cijena od 226.689,52, odnosno 223,78 kuna (29,76 eura) po četvornom metru. Dogovoreni iznos uvećan za PDV iznosi 283.361,90 kuna. Dakle, nadležni gradski uredi nisu niti pomišljali o tome da stave zemljište – ako već nisu imali ideje kako ga koristiti “kao javno dobro u općoj upotrebi”, na tržište, da vide kako i koliko bi mogli zaraditi, odnosno, ima li i drugih zainteresiranih kupaca. Naprosto, Milan Bandić, odnosno Grad Zagreb, ponašali su se kao privatni vlasnici, kao netko kome se “susjed” obratio i pitao ga bi li mu prodao parcelu koja se već oslanja na parcelu koju posjeduje. A vlasnik, Grad Zagreb, nije se niti zainteresirao bi li mogao zaraditi više, nego je parcelu dao rekordno jeftino. Niti 30 eura po kvadratu.

Provjera tadašnjih cijena građevinskog zemljišta za parcele slične veličine nipošto ne ide u prilog Gradu. Najjeftinija cijena za kvadrat solidnog građevinskog zemljišta u tom zagrebačkom prstenu tada je iznosila oko 50 eura po kvadratu. A bilo je slučajeva da se penjala i do sto eura, pa i više. Bi li, dakle, neki anonimac, građanin-obični, poduzetnik u usponu, da je 2016. pisao Gradu Zagrebu da mu proda parcelu dobio cijenu 29 eura? Ili 50 eura? Ili su za “obične” ipak namijenjeni natječaji i oglasi, i nadmetanje u tržišnim uvjetima?

Model ‘nazovi vlasnika’ jer trebamo još zemljišta

Iz Agroproteinke potvrđuju da su 2014. otkupili od Grada prvu česticu (od 149 četvornih metara) po cijeni od 30 eura po četvornom metru “jer je zemljište bilo potrebno zbog spajanja dviju katastarskih čestica u jednu.” Radilo se o komadiću zemlje koji se nalazio između dviju čestica u vlasništvu Agroproteinke. Cijenu je formirao “sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina.” No, 2016. nije se radilo o tamo malom komadiću, niti se ovaj put radilo o spajanju.

“Gradsko zemljište površine 1013 m² Agroproteinka je otkupila od Grada Zagreba 2016. godine po cijeni od 29,76 eura/m zbog infrastrukturnih potreba tvrtke. Navodimo glavne: izgradnja poslovne zgrade, rekonstrukcija prometnog rješenja kompleksa, gradnja novog pristupnog kolnog ulaza s novom organizacijom prometa, izgradnja novog parkirnog prostora”, stoji u odgovoru iz Agroproteinke. I ovaj put je navedeno da je cijenu formirao ovlašteni sudski vještak.

Pojednostavljeno, u slučaju 2016. godine ipak se radilo o modelu – nazovi vlasnika zemljišta jer trebamo još nešto graditi. Grad Zagreb se pak ponašao kao dobroćudni susjed, nije niti dao zemljište “na oglas”, nego ga je opet dao za smiješno mali iznos. Iako smo Gradskoj upravi uputili pitanje – zašto zemljište nije bilo oglašeno za prodaju, nego su se odlučili za direktnu pogodbu, i to za vrlo skroman iznos, nesumnjivo ispod tržišne cijene, nismo dobili odgovor na pitanje zašto je izostao pokušaj licitiranja na tržištu, no dobili smo obrazloženje o cijeni.

Kažu da je prodaja obavljena u skladu sa Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina, da je cijenu “utvrdio ovlašteni sudski vještak, te potvrdilo Procjeniteljsko povjerenstvo.” No, Bandićeva gradska uprava je odavno ušla u legendu u slučaju stručnog procjenjivanja cijena. Dovoljno je podsjetiti da je sudski vještak u slučaju Krašograd zemljište u rubnim dijelovima grada procjenjivao na 185-270 eura po četvornom metru. I nikome ništa.

Iz Agroproteinke su odgovorili da tvrtka ne posluje intenzivnije s Gradom Zagrebom, odnosno, gradskim institucijama, a direktor Ivica Grlić-Radman, ministrov brat, nije s Bandićem povezan ni prijateljski, niti poslovno ili politički. No, njegov brat, ministar Gordan Grlić Radman, sudeći po gesti odlaska na pogreb gradonačelnikovoj majci – nesumnjivo jest.

Suradnja od Budimpešte do Berlina

Na upit Net.hr-a, ministar Gordan Grlić Radman odlazak na pogreb majke gradonačelnika Bandića nazvao je “konvencionalnim minimumom uljuđene građanske pristojnosti i poštovanja prema obitelji Bandić”. Potvrdio je da se s njime dobro poznaje, ali nije precizno odgovorio radi li se o prijateljstvu. Objasnio je da je odlazak na pogreb bio u sklopu njegova privatnog posjeta rodnom kraju i rodbini u okolici Tomislavgrada, jer je bio na četverodnevnom ljetovanju u nedalekoj Baškoj Vodi.

“S gradonačelnikom Zagreba, s gospodinom Milanom Bandićem, vrlo dobro surađujem od vremena kada sam bio veleposlanik u Budimpešti. Naime, Zagreb i Budimpešta su gradovi partneri, a grad Zagreb je puno pridonio ostvarenju kulturnih projekata. Jedna od najvažnijih manifestacija bilo je gostovanje Zagrebačke filharmonije u Budimpešti 26. lipnja 2013., kada smo organizirali koncert povodom Dana državnosti i ulaska Republike Hrvatske u EU. Bilo je kasnije i drugih susreta i projekata grada Zagreba, osobito u financijskoj pomoći Hrvatske škole u Budimpešti.

Grad Zagreb je također darovao Budimpešti božićnu jelku. Suradnja grada Zagreba i gradonačelnika Milana Bandića nastavila se i u Berlinu, gdje sam imenovan veleposlanikom. Upravo zahvaljujući sporazumu o suradnji Zagreba i Berlina, kao gradova partnera, naše predsjedanje će započeti s prigodnim koncertom u Gradskoj vijećnici, 14. siječnja 2020., na kojem će svoja djela izvesti Zagrebački solisti. MVEP će, u okviru našega predsjedanja Vijećem EU-a, aktivno surađivati s Gradom Zagrebom oko svih tehničkih priprema u nadležnosti gradskih službi”, detaljno je za Net.hr pojasnio svoj odnos s gradonačelnikom Bandićem.

Potvrdio je da je bio član NO Agroproteinke, po želji pokojnog oca, od 2008. do 2012., dakle, do trenutka kada je postao veleposlanik RH u Budimpešti. “Moja uloga je bila isključivo savjetodavna, a ne operativna. Dakle, u rad NO bio sam uključen u minimalno zakonskim okvirima”, odgovorio je ministar Grlić Radman o svojoj ulozi u Nadzornom odboru tvrtke.

O jeftinoj kupnji zemljišta u vlasništvu Grada Zagreba, odgovara, nije bio upoznat, niti je trebao biti upoznat, te nas je uputio na upravu tvrtke. Činjenica jest da je neovisno o tome je li bio u Nadzornom odboru, Gordan Grlić Radman, kao značajan dioničar, mogao biti upoznat i s tom kupoprodajom zemljišta.

Milijunski prihodi i državni poticaji

Agroproteinka je 2018. prijavila 127 milijuna kuna prihoda, te dobit od oko devet milijuna kuna. Zabilježeno je da tvrtka dobiva i oko 35 milijuna kuna državnih poticaja. “Prihodi iz državnog proračuna odnose se na potporu uzgajivačima stoke, kojih je u Hrvatskoj više od 150 tisuća, te zbog brojnosti i lakše administracije cjelokupni iznos potpore za njih stiže direktno u Agroproteinku. Od iznosa potpore tvrtki pripada u konačnici dio, a ostatak ide podugovarateljima, među kojima je najviše veterinarskih stanica”, pojašnjeno je u tekstu u Jutarnjem listu u kojem su se bavili fantastičnim poslovnim usponom tvrtke koju je u privatizaciji stekao ministrov otac, a on i brat su potom postali glavni dioničari.

Je li, dakle, za tvrtku kalibra Agroproteinka, tvrtku koja vrti milijune eura, uopće bilo nužno ili važno da im se Grad Zagreb dodvorava oko jedne zemljišne parcele? Je li igra oko te parcele zapravo beznačajna sitnica? Radi se naprosto o demonstraciji moći, o tome da se odradio još jedan sitan zahvat u “višoj sferi”, tamo gdje obični građani u Hrvatskoj ne mogu dospjeti. Bi li netko nepoznat dobio isti tretman? Bi li običan građanin bez jake pozadinske mreže mogao poslati pismo Gradu Zagrebu i zatražiti da mu proda komad zemlje u gradskom prstenu po takvoj cijeni? Vrlo je izgledno da ne bi dobio niti odgovor.

Tvrtka u kojoj je ministar vanjskih poslova bio dioničar s više od 20 posto dionica, u kojem je 1. srpnja ove godine, dakle, u trenutku kada premijer Plenković najavljuje rekonstrukciju Vlade, zaposlena njegova supruga, ipak je 2016. dobila brzu i povoljnu uslugu gradonačelnika Bandića.