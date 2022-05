Nakon što je resorni ministar Vili Beroš najavio mogućnost uvođenja sistematskih pregleda, dr. Jadranka Karuza, obiteljska liječnica iz Rijeke, kazala je za RTL Danas da je za to doznala iz medija.

"Kolege liječnici su, kao i obično, vrlo zbunjeni i pomalo smo konsternirani s novim zadacima. Jako nas smeta što za veliki posao, koji je stavljen pred obiteljsku medicinu, doznajemo iz medija. Istina je da će prvi puta biti pozvani predstavnici obiteljske medicine, što je ohrabrujuće, ali s druge strane ja u medijima čitam što ću raditi početkom 2023, a da prvi sastanak radne skupine nije ni održan", požalila se.

Zaštititi pacijente od pretjeranog dijagnosticiranja

Na pitanje, koji je problem u najavljenom sistematskom pregledu, rekla je da je u medicini sve mjerljivo i da postoje istraživanja vezana za godišnje sistematske preglede "zdrave" populacije i želje da se smanji broj kardiovaskularnih, kroničnih i malignih bolesti, a na kraju i smrtnosti.

"To se takvim preglednima nije postiglo, ali jest prevencijom. A to je zaštititi bolesnika od pretjeranog dijagnosticiranja, medikacije, od otkrivanja bolesti u subkliničkim fazama kad i ne zahtijevaju liječenja. To se uspjelo, ali generira s jedne strane veliki stres i lažnu sigurnost kod pacijenata da su obavili pregled i da su sigurni godinu dana, što i nije tako", rekla je dr. Karuza.

Slali bi na sistematski, a liste čekanja već preduge

Da se radi o njenom pacijentu, kaže da bi se bavila prije svega primarnom i sekundarnom prevencijom, odnosno otkrivanjem bolesti u ranoj fazi. Pretpostavlja da bi sistematski pregled bio nešto kompletniji, da bi se krenulo od laboratorijskih nalaza, a potom bi dalje upućivala na preglede. Ali tu postoji problem lista čekanja.

"Trenutno se na mamografiju u Domu zdravlja Primorsko-goranske županije ne može naručiti jer e-termin ne postoji, a ako se tamo dođe s uputnicom, pacijenticu će vratiti.

Za ultrazvuk abdomena čeka se šest mjeseci", rekla je.

Dodala je da, otkako je malo "splasnuo" COVID, zove bolesnike s kroničnim bolestima i dijabetesom ako se nisu javili unazad godinu dana. Za sistematske preglede, kaže, sigurno bi trebalo oko 20 minuta.