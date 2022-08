Na konferenciji za medije koju je Ministarstvo zdravstva organiziralo povodom nalaza smrti novinara Vladimira Matijanića, oglasila se i njegova obiteljska liječnica Emilija Ugarković, doktorica obiteljske medicine, čiji je Matijanić bio pacijent godinu i pol dana.

"Vladimir je bio moj pacijent nepunu godinu i pol. Bio je drag, jako dobro smo ostvarili komunikaciju i uživo i putem mailova, tako i putem telefona. Bolesti koje je imao, naravno da su bile za posebnu pozornost koju sam joj ja i obratila", rekla je uvodno liječnica obiteljske medicine.

"Kako me zbog zdravstvenih razloga nije bilo, svaki put kad bih se vratila pregledala bih nalaze. Vladimir možda nekada nije imao vremena odraditi nešto pa me molio da mu ponovo pustim uputnice i nekako je održavao stanje pod kontrolom, do ovih nekoliko tragičnih dana kolovoza sa smrtnim ishodom 5. kolovoza. Drugi, treći i četvrti kolovoz mi smo bili u kontinuiranoj komunikaciji. Bio je otvoren doći u ambulantu ali je javljao izričito simptome blagog umora i temperature. Rekla sam da ćemo ići korak po korak. Rekla sam da ne ide odmah na najgori scenarij, međutim tada još nisam znala da je bio na hitnom infektološkom prijemu, ta informacija je do mene došla 3.8.", rekla je liječnica.

Dobio uputnicu za hitni infektološki prijem

"Kad mi je rekao koliko je Paracetamola uzeo i da temperaturu ne može skinuti, rekla sam mu i usmeno i pismeno da mu pišem uputnicu za hitni infektološki prijem jer je potrebna revizija njegovog stanja", rekla je liječnica.

"Stalno sam ga pitala kakve simptome ima. Respiratorne simptome nije imao. Govorili smo da će doći u ammbulantu ali tome nije bio sklon. Nije bilo priče o tome da on ne može iz kreveta, tako isto i 4.8. Nisam nijednom njegovom rječju dobila podatak da je njemu izuzetno loše. Osim temperature i umora koji su od početka bili, drugo mi nije javljao", rekla je liječnica.

