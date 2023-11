Kolona sjećanja duga više od 3 kilometra. Od vukovarske bolnice do Memorijalnog groblja, tisuće ljudi iz Hrvatske i inozemstva došle su odati počast žrtvama grada heroja.

Najteže je onima koji još uvijek traže svoje najbliže. Da sazna sudbinu svojega brata Ivana Mažara, sve bi, kaže, dala 82-godišnja Vukovarka Milka Budimir, koja je u Domovinskom ratu izgubila i sina. Rekla je za Danas.hr: "Ne mogu vam ni reći, a ne možete ni vi znati koliko je to teško, to moraš samo osjetiti u duši i u sebi i srcu svom."

Pavao Živković već 32 godine pokušava saznati gdje je nestao njegov sin Goran. Od suboraca je čuo da je završio na Ovčari, no do danas mu nema ni traga. "Ne pitajte me, sad je teže nego '92, '93, '95. Sad znam da nije više živ, a nema kosti", teško je izgovorio Pavao. Svaka životna priča teška je na svoj način, ali tuga i bol su isti. Ljudi u koloni sjećanja suosjećaju i odaju im počast.

Odavanje počasti Vukovaru

Marko Iličić došao je iz Vođinaca: "Da dam počast ovim svim poginulim i nestalima, koji se još ne zna ni gdje su, ni kako su, ni što su." Mara Breščaković stigla je iz Podgrađa: "Da im se do neba poklanjamo i zemlje dolje radi toga što su napravili za nas i ne samo danas, nego dokle god srce kuca."

Svijeće i na Ovčari, zadnjoj postaji vukovarskog križnog puta – masovnoj grobnici smaknutih ranjenih hrvatskih branitelja i civila iz vukovarske bolnice. Egidij Ams iz Vukovara rekao nam je: "Srce boli za našim ljudima, koji su ovdje u bolu umirali. Od srca im hvala, jer što, ljubav je najveća sreća, ako znamo voljeti jedan drugog, neka sad bude mira."

Iz Vukovara i o Vukovaru zato uvijek samo s ljubavlju. Marija Nađić stigla je iz Knina: "Vukovar je uvijek u srcu, danas, jučer, sutra – uvijek – dok živimo." U spomen Vukovara, svijeće danas gore i u svim hrvatskim gradovima, a puštene u Dunav u Gradu heroju postale su svjetlosna rijeka sjećanja. Sjećanja koja, kao i emocije u Vukovaru, unatoč protoku vremena, ne blijede.

"Živim za taj dan da ga nađem. Bar da ga… Ne mogu tu riječ ni izgovoriti- da ga pokopam. Ja se još uvijek nadam da će on doći živ", kazala je Ivanka Ledić, majka nestalog hrvatskog branitelja.

"Puno toga čovjek može reći, ali nitko vas ne čuje. Samo ova zemlja ispod nas", kazao je Mato Gumbović, otac nestalog vukovarskog branitelja.

HOS na čelu kolone

Zemlja za koju su njihova djeca dala života da se žrtva ne zaboravlja ove godine je pokazalo više od 150 000 ljudi. Kolonu sjećanja predvodili su vukovarski branitelji s obiteljima umrlih i nestalih. Prvi put na čelu pripadnici HOS-a.

"Mogu reći da smo danas mi HOS-ovci ponosni, kao ratnici, što smo ovdje prvi u koloni" kazao je Marko Skejo, no nisu svi HOS-ovci bili zadovoljni: "Ispred nas se ubacio Ante Deur i njegova ekipa. To je ta druga kolona koju su nam namjestili. Molim vas snimite drugu kolonu, sram ih može biti" kazao je Damir Markuš, vukovarski branitelj i pripadnik HOS-a.

Bez političkog prepucavanja

Praćeni burnim pljeskom HOS-ovci su pozdravljani ulicama Vukovara. Dvojica mlađih muškaraca podignula su ruke zabranjeni nacistički pozdrav, a policija utvrđuje okolnosti incidenta. U kolni i državni vrh, u društvu predsjednika bio je i bošnjački član predsjedništva BiH Denis Bećirović. Nakon višetjednih prepucavanja oko dvaju plakata i priča o krađi kolone, političari su pognuli glave nad žrtvom Vukovara. Tek je novi ministar obrane zabunom zauzeo mjesto predsjednika Milanovića, no samo na kratko. Zategnute odnose ostavili su po strani, rukujući se i predsjednik Milanović i premijer Plenković.

"Ono što je najvažnije Vukovar ne smije biti mjesto podijele, nego mjesto zajedništva" kazao je premijer Plenković.

U koloni ove godine nije bila majka ubijenog HOS-ova dragovoljca Francuza Jean Michael Nicolliera, no stigao je njegov brat Paul: "Što se tiče plakata, majci i meni je lijep, ali majka se nije slagala s načinom na koji ga je upotrijebio gradonačelnik Penava."

Penava je pak pozdravio nedolazak SDSS-ovac i izostanak njihovog tradicionalnog bacanje vijenaca u Dunav. Je li se SDSS nakon svega ipak trebao pokloniti Vukovaru ne razmišljaju jednako u Vladi.

"Mislim da su predstavnici SDSS-a dobro napravio kazao je Bačić dok Anušić tvrdi: "Ja mislim da su trebali doći." Državni vrh položio je vijence na Ovčari, a Plenković je obećao da proces potrage za nestalima neće stati. U Vukovar je stigla i oporba i svi s jednakom porukom: "Svatko tko od ovoga želi napraviti nešto drugo politizirat , na njegovu dušu", zaključio je Peđa Grbin.