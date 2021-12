Prošlo je pet mjeseci otkako je požar progutao dom obitelji iz Lovrana. Tada su mislili kako su izgubili sve, no na kraju godine sreća im se osmjehnula, piše RTL.

Naime, poznati i nepoznati ljudi prikupili su novac, a pomogle su i tvrtke ne naplaćujući svoje radove.

Zgarište je tako pretvoreno u mjesto na kojem će stvarati nove sretne trenutke, počevši od danas, jer njihov je dom obnovljen.

"Ja sam mislila da ću umrijet kad uđem unutra. Strašno je, mislim sad mi je drago, ali prije toga mi je bilo užas. Kao da sam negdje imala dugme pa sam samo plakala. Čim me netko nešto pita, ja odmah počnem plakat. Evo ušla sam, barem na Badnji dan sam tu. I to mi je drago da makar to bude", rekla je Ljubica Kovačević.

U toj je kući živjela i živjet će s kćeri, zetom i unukom.

Uloženo oko pola milijuna kuna

"Evo tu će, znači, ovdje bit krevet. Evo tu mi je prozor. Onda ćeš iz kreveta gledat kroz prozor? Da. Šta ćeš si još poslagat? A tu ću si neke igračke poslagat pa ih kupit", kaže njezin unuk Karlo.

Akciju je pokrenuo načelnik, a ukupno je uloženo oko pola milijuna kuna, 80 tisuća prikupili su ljudi iz cijele Hrvatske.

"Što me iznenadilo, za ljude za koje znam da su na socijalnoj listi i primaju socijalnu pomoć i oni su u toj situaciji uplaćivali. Koliko je tko mogao, netko po trideset, netko po 50 kuna", rekao je Bojan Simonić, načelnik Općine Lovran.

Zahvala u bilježnici

Nemoguće je poimence nabrojiti sve koji su pomogli jer ih je mnogo, no zahvala svima zapisana je u bilježnici.

"Sinoć sam bio tako nervozan, nisam mogao spavati. Sjedim, razmišljam i onda šta sam smislio u glavi to sam napisao. Imali ste potrebu svima zahvalit. Imao sam potrebu svima zahvalit. Ako sam nekog zaboravio nemojte se ljutiti, stvarno svima vam hvala od srca", zahvalan je Robert Mok.