Obitelj s troje male djece otklizala autom s ceste

Snijeg je posijao potpuni kaos u Dalmaciji i njenom zaleđu. Tako je u Stankovcima pokraj Imotskog u petak navečer nestalo struje, a vratila se tek oko deset sati ujutro! Policija je izvijestila da je Knin potpuno odsječen.

Knin je, kako je izvijestila policija, odsječen budući da su zatvorene državne ceste i od Gračaca i od Drniša prema Kninu. U Šibeniku je posljednja tri dan napadalo gotovo 30-tak centimetara snijega, a još je teže stanje u šibenskom zaleđu.

Teška situacija je i u Stankovcima gdje nije bilo struje od sinoć nešto prije ponoći, pa sve do deset sati. “Struja je nasreću došla ujutro, no bilo je jako hladno. Bojim se za starije ljude pogotovo u zaselcima koji su bili bez struje po ovoj hladnoći, a još su odsječeni od ostatka svijeta budući da su nanosi snijega i do metar i pol visoki. Upravo smo iz snijega izvukli njemačke državljane s troje male djece koji su otklizali s ceste. Imamo velikih problema i ovo nije bilo viđeno sigurno zadnjih 30-40 godina”, rekao je Željko Baradić, načelnik općine Stankovci.

U većem dijelu zemlje snijeg otežava promet, a zimski uvjeti proglašeni su u Dalmaciji, Lici, Gorskom kotaru, Hrvatskom primorju, Slavoniji, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, te dijelovima Istre.

Na Zavižanu izmjereno -22 stupnja

Na Zavižanu je u subotu ujutro izmjereno ukupno 68 cm snijega, a temperatura se spustila na 22 stupnja Celzija ispod ništice, Plitvice su pokrivene s 50 cm snijega, dok se Gospić zabijelio pod 38 cm snijega na -13 stupnjeva. Snijeg neprestano pada od sinoć, a na području Like zbog bure je za sav promet zatvorena cesta D25 Gospić-Karlobag.

Snijeg je zabijelio i Zadar. Gust snijeg započeo je padati još u petak oko 14 sati uslijed čega je u nekim zadarskim školama ranije prekinuta nastava. Od petka poslijepodne napadalo je desetak centimetara snijega u samom gradu. U zadarskom zaleđu snježni pokrivač je i i deblji, a snijeg je zabijelio i otoke.

Većina autobusnih linija prema Zagrebu i Splitu su otkazane, a autobusi zbog lošeg stanja na cestama ne voze ni prema nekim selima u zaleđu. Više automobila ostalo je na cestama u snijegu, a velike probleme stvara i olujna bura. Autocesta je zatvorena između Svetog Roka i Posedarja.

