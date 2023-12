Radnik Čistoće koji je u nesreći urušavanja deponija izgubio ruku stabilno je i oporavlja se u bolnici. Josipova obitelj još je u šoku. Njegova majka teško pronalazi riječi. Iza nje je neprospavana noć. Josip (64) je otac trojice sinova. Brine se o 28-godišnjem sinu, a u Čistoći radi 17 godina, piše Danas.hr.

"On putuje svaki dan. Puno je godina delao tamo", izjavila je Josipova majka Štefica Topolovec.

Ozlijeđeni radnik nalazi se u jedinici intenzivnog liječenja, jučer je hitno operiran u KBC-u Zagreb. Stabilno je.

"Pored amputacije lijeve podlaktice utvrđena je i ozljeda trupa četvrtog kralješka te prijelom od petog do sedmog rebra. On je svjestan svega što se dogodilo, razgovarali smo s njime, on je pri potpunoj svijesti i potpuno je u redu sada", poručio je Predrag Pavić, pročelnik Zavoda za vaskularnu kirurgiju u KBC-u Zagreb pa pojasnio ozljede:

"Dakle, radi se o gubitku podlaktice na lijevoj ruci sa šakom i to ostavlja trajni invaliditet. Rehabilitacija će kasnije biti poduzeta, vidjet ćemo je li postoji neki protetski nadomjestak da se barem dijelom nadomjesti funkcija te ruke", rekao je Pavić.

'U opasnosti smo stalno, ne osjećamo se sigurno'

Posjetio ga je zagrebački gradonačelnik.

"Izrazio sam mu žaljenje zbog svega što se dogodilo jučer te ponudio pomoć svu kako god možemo pomoći što se tiče Gradske uprave i gradskih poduzeća", poručio je Tomislav Tomašević.

Dvojica njegovih kolega koji su lakše ozlijeđeni su otpušteni na kućnu njegu, još su u šoku i pod stresom, no ostali radnici Čistoće moraju se vratiti na posao.

"Radnici se boje, ali raditi moraju. Trenutačno je na terenu druga smjena i oni po gradu prikupljaju plastiku i papir pa je većina kamiona napustila bazu u Radničkoj", rekla je reporterka Kristina Čirjak koja je o situaciji na Jakuševcu razgovarala s radnikom Čistoće, Anisom Bajrićem i potpredsjednikom Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Sabahudinom Sedićem.

"Situacija je takva da je otvorena ta šesta ploha koja je iz naše perspektive, iz perspektive svih radnika nesigurna jer se bojimo za životnu egzistenciju. Zbog novonastale situacije koja se desila s našim kolegom, izgubio je ruku i žao nam je da će, da će i ovaj slučaj, kao i prethodni slučaj s našim kolegama, vjerojatno biti stavljen negdje pod tepih", rekao je Bajrić pa dodao kako ne misli ići na Jakuševec:

"Ja osobno neću tamo jer zbilja i po viđenju drugih radnika, svi su velikom strahu od odlaska na isto mjesto. Osjećamo se nesigurno na radnom mjestu. Svakodnevno smo u opasnosti od naleta automobila, od padova, od neravnog terena. Svakakve situacije nam se događaju svakodnevno. Uglavnom, u opasnosti smo stalno."

"Tražim od Uprave Holdinga i gradonačelnika Tomaševića da ispuni one zahtjeve koje smo dogovorili za vrijeme stajanja. Opcija štrajka je otvorena. Malo predugo traje to što smo dogovorili. Oprema nam je najbitnija, a ja osobno nemam kabanice. Moram večeras na kiši raditi. A tako je mnogim radnicima u firmi. Jaknu na sebe koju imam i to je to", dodao je Sedić.