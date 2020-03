OBITELJ POZNATOG UGOSTITELJA: ‘On uopće nije bio pod zdravstvenim nadzorom, mogli su ga spasiti’

‘Nino nije imao nikakvu mjeru niti išta da je pod zdravstvenim nadzorom. Ne znam zašto oni to govore da je bio u samoizolaciji zbog kontakta s moguće zaraženim ljudima. On je bio normalan i zdrav čovjek kao ja i vi. Da bi netko bio pod takvim zdravstvenim nadzorom onda su trebali dati nekakav papir za to a toga nema’, tvrdi snaha preminulog muškarca

Prva žrtva koronavirusa u Hrvatskoj je 71-godišnji Anton Nino Kernjus, poznati ugostitelj iz Brtonigle u Istri koji je umro u srijedu ujutro nešto iza 4 sata. Snaha pokojnika, Kety Visintin, tvrdi da njezin svekar uopće nije bio pod zdravstvenim nadzorom kako tvrdi istarski stožer.

“Nino nije imao nikakvu mjeru niti išta da je pod zdravstvenim nadzorom. Ne znam zašto oni to govore da je bio u samoizolaciji zbog kontakta s moguće zaraženim ljudima. On je bio normalan i zdrav čovjek kao ja i vi. Da bi netko bio pod takvim zdravstvenim nadzorom onda su trebali dati nekakav papir za to a toga nema. Ljudi koji dolaze iz Italije koji su s takvim simptomima i pod sumnjom kod sebe imaju nešto napisano i potpisano. On nije imao ništa od liječnika. Da je i nešto bilo sumnjivo on bi zatvorio konobu i ne bi niti radio. On je radio do zadnjeg dana do kada se moglo. U subotu su još radili do šest sati popodne kao i svi ostali”, kazala je za 24 sata snaha preminulog.

‘Hitnoj je trebalo sat vremena, inače dođu za 10 minuta’

Prema njezinim riječima, Kernjus je temperaturu dobio tek u ponedjeljak te je sam nazvao najprije svoga liječnika, a zatim i jednog epidemiologa kojeg je poznavao. Ovaj mu je rekao da ne treba paničariti i da je možda u pitanju blaža gripa. No, u utorak ujutro Kernjusu je temperatura i dalje bila povišena. Nazvao je epidemiologa u Umagu koji mu je rekao da će po njega netko doći i odvesti ga u Pulu radi uzimanja brisa. Međutim, nitko nije došao. Nekoliko sati kasnije javili su mu da će netko doći uzeti bris kod njega doma između dva i tri popodne. No, i potom nisu došli te su naknadno javili da će doći sljedeći dan, u srijedu.

Oko jedan u noći na srijedu temperatura mu je opet bila visoka i osjećao se sve lošije. Oko tri sata u noći imao je visoku temperaturu, teško je disao i počeo je buncati. Pokojnikova snaha kaže da su tada zvali Hitnu pomoć.

“Hitnoj je trebalo sat vremena da dođu iz Umaga do Brtonigle. Inače im treba 10-ak minuta za tu razdaljinu. Hitna je došla oko 4 ujutro. Nino je već bio jako loše. Pokušali su ga spasiti, međutim, bilo je kasno”, ispričala je za 24 sata pokojnikova snaha Kety Visintin.

‘Mislim da se ovdje nešto zataškava’

Obitelj je ogorčena jer zdravstveni djelatnici u Umagu tvrde da je Kernjus bio u izolaciji te da nije htio ići u bolnicu što, kažu, nije istina.

“Nama su tek danas ujutro javili da je taj nalaz pozitivan na koronavirus. Nakon toga su opet javili da će napraviti obdukciju jer ne vjeruju da je umro samo od korona virusa te da je sigurno imao još nešto drugo pa da se to zakompliciralo. Mislim da se ovdje nešto zataškava. Pa mi smo odmah, čim je još u ponedjeljak Nino imao temperaturu s osjećajem slabosti i teškog disanja, posumnjali na koronavirus. Ja ništa ne kažem niti ikoga krivim, ali, Nino i da je stigao do bolnice, možda bi umro”, kaže snaha pokojnoga.

Inače, pogrebno vozilo s lijesom preminulog ugostitelja Kernjusa na umaškom groblju čuvala je policija, pišu 24 sata.

Supruga i sin preminulog pozitivni na koronavirus

Sin preminuloga, Ivan Kernjus, za Index je kazao kako su njegovi majka i brat pozitivni na koronavirus.

“Mama i brat su pozitivni, a ja nisam, sad moraju za Pulu, sad su mi javili”, kazao je.

Nacionalni stožer civilne zaštite jutros je potvrdio da je Kernjus bio pozitivan na koronavirus. On je navodno obolio nakon što su u njegovom restoranu bili gosti iz Italije koji su mu kasnije javili da su pozitivni na koronavirus.

“U restoranu su 7. ožujka bili Talijani koji su prošlog petka tati javili da su pozitivni na koronavirus i tata je već u subotu dobio temperaturu i odmah je zvao dežurnog epidemiologa iz Umaga, Damira Leku. On mu je rekao da obavezno bude u samoizolaciji i izoliran. U ponedjeljak ujutro je tata opet zvao epidemiologa, a doktor mu je rekao da se spremi i dok se tata spremao za u bolnicu, doktor je opet nazvao i rekao da nema tehničkih uvjeta pa da će doći po njega u utorak. Potom je doktor opet nazvao u utorak i rekao da će doći, ali opet nije došao. Ponovno je nazvao i rekao tati da će ipak doći u srijedu”, ispričao je za Index Ivan Kernjus dodavši da njegov otac nije odbijao liječenje, kako neki tvrde.

