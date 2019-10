OBITELJ IZ ISTRE PLATILA 290.000 KN ZA PROZORE KOJE ČEKAJU SKORO GODINU DANA! ‘Je li moguće da se u Hrvatskoj ovo događa?’

‘Bez ikakve sumnje uplatili smo im 290 tisuća kuna avansa prema ugovoru koji su oni sastavili, da bi na kraju ostali bez tog novca. Zar je moguće da se danas kod nas takve stvari događaju?’

Prošla je gotovo godina dana otkada je obitelj Grubešić iz istarskog mjesta Loborika naručila prozore PVC stolarije za koje je platila avans u iznosu od 290.000 kuna, a u njihovoj kući i dalje živi samo propuh jer stolarije još uvijek nema! Kako su ispričali Glasu Istre, u studenom prošle godine naručili su izradu i isporuku stolarije u investicijskog tvrtki Inter Tehnika iz Vozilića. Iste godine, uplatili su 70 posto iznosa.

“Potpisali smo ugovor s firmom za koju smo mislili da je ozbiljna, činili su se kao firma s ozbiljnim prezentacijskim prostorom, uredno registrirana, s halom, radnicima… Bez ikakve sumnje uplatili smo im 290 tisuća kuna avansa prema ugovoru koji su oni sastavili, da bi na kraju ostali bez tog novca. Zar je moguće da se danas kod nas takve stvari događaju?, kaže Tone Grubešić za Glas Istre.

Tvrtka Inter Tehnika, supružnika Vedrana i Ines Vozila isporučila im je dio elemenata stolarije, ali to je bilo, kako navode Grubešići, sa znatnim zakašnjenjima i ne u skladu s narudžbom. Na kući, koja je trebala biti useljiva 1. svibnja, još uvijek stoji skela, sveukupni radovi zbog toga kasne, a cijela će investicija, i ne računajući izgubljeni avans, znatno poskupjeti od plana.

Krajem veljače majstori bez pitanja ugradili krivu PVC stolariju

“Nakon što smo platili avans, rekli su nam da će isporuka biti u veljači. Nisu se uopće javljali pa smo ih zvali da vidimo kada će to učiniti. Za nekoliko dana, krajem veljače, došli su njihovi majstori i, bez da su se ikome od nas javili, ugradili dio PVC-stolarije, i to ne onaj koji smo naručili. Čak ni boja nije odgovarala. To što su ugradili nije bilo ni deset posto vrijednosti avansa, nije bilo u skladu s narudžbom, što su oni potvrdili i obećali ispraviti pogreške”, ispričao je Grubešić.

Tone Grubešić govori da je aluminijska stolarija ipak isporučena u svibnju, no tek nakon silnih poziva tvrtki. Kada su isporučili dio elemenata, navodi Grubešić, ponovno je sve bilo neodgovarajuće ako se usporedi s narudžbom.

Tvrtka govori da su radovi izvedeni u cijelosti

Novinari Glasa Istre pokušali su stupiti u kontakt s vlasnikom tvrtke, Vedranom Vozilom, međutim, on ih je izvijestio o sporu s obitelji Grubešić pa ih uputio na odvjetnika Sinišu Milevoja. On je novinare pismeno izvijestio o slučaju pa naveo “da je trgovačko društvo Inter Tehnika s obitelji Grubešić iz Loborike ugovorila radove na izvedbi PVC i ALU stolarije, da je sukladno ugovoru, za isporuku i ugradnju stolarije primljen predujam od 70 posto ugovorene cijene, dok je iznos od 20 posto trebao biti isplaćen po izradi PVC stolarije, a prije ugradnje, a iznos od 10 posto ugovorene cijene po izvođenju radova u cjelini”.

K tome, odvjetnik Milevoj je naveo da je do zastoja u poslovnoj suradnji došlo nakon što su Grubešići odbili platiti tvrtki iznos od 20 posto ugovorene cijene nakon izrade PVC stolarije. Unatoč tome, navodi odvjetnik, ugradnja PVC stolarije izvedena je u cijelosti, kao i što je izvedeno postavljanje aluminijskih štokova kako bi se obitelji Grubešić omogućio nastavak radova na fasadi kuće. Odvjetnik tvrdi da ni ti radovi nisu plaćeni tvrtki Inter Tehnika, a poslije toga je tvrtka obustavila izvođenje radova.

