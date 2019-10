OBITELJ DINA MIŠKIĆA SKUPILA 90.398 EURA, ALI NEMA DOBRIH VIJESTI: Nažalost, ništa od privatne potrage za nestalima…

Zbog velike udaljenosti lokacije same havarije od kopna, privatnu potragu avionima ili brodovima nije moguće organizirati prikupljenim iznosom sredstava. Obitelj Miškić nastavlja komunikaciju s hrvatskim institucijama, kako bi se s njima u suradnji ipak pronašlo rješenje i način da se sredstva iskoriste u željenu svrhu, objavila je Facebook grupa ‘Bourbon Rhode rescue’

Facebook grupa ‘Bourbon Rhode rescue’ tijekom zadnja dva dana zaprimila je brojne upite o tome hoće li se uplata sredstava kroz Go Get Funding kampanju “Help us Find Bourbon Rhode Crew” produživati.

Evo što su poručili:

‘Go Get Funding kampanja imala je unaprijed definirani rok trajanja od sedam dana, kampanja je završena sinoć te više nije moguće vršiti uplate putem iste. Želimo zahvaliti svima koji su se kampanji odazvali, a riječ je o sveukupno 3632 pojedinačne uplate, te o ukupnom iznosu donacija od 90.398 eura. Po dovršetku spomenute kampanje, obitelj Miškić više ne prikuplja nikakva sredstva.

U međuvremenu, uz podršku i u suradnji s institucijama i ljudima od struke, tijekom proteklih dana ispitane su sve mogućnosti za organizaciju privatne potrage na Atlantiku. Međutim, zbog velike udaljenosti lokacije same havarije od kopna, privatnu potragu avionima ili brodovima nije moguće organizirati prikupljenim iznosom sredstava. Obitelj Miškić nastavlja komunikaciju s hrvatskim institucijama, kako bi se s njima u suradnji ipak pronašlo rješenje i način da se sredstva iskoriste u željenu svrhu.

Snagu i nadu za dalje pruža spoznaja da se nastavlja satelitsko snimanje koje je omogućila EMSA kao i aktivni monitoring brodova.

Grupa Bourbon Rhode Rescue će i dalje objavljivati nove, relevantne i provjerene informacije o potrazi.

Ograđujemo se od svih novoosnovanih grupa na Facebooku u kojima se spominje havarija broda Bourbon Rhode u bilo kojem kontekstu, i naglašavamo kako one ni na koji način ne predstavljaju niti obitelji Miškić niti administratore ove grupe’.

U istragu se uključuje i hrvatski predstavnik

Podsjetimo, predstavnik Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (AIN) zadužen je da se uključi u sigurnosnu istragu oko potonuća broda Bourbon Rhode u Atlantiku u kojem su četvorica članova posade izgubila život, trojica su spašena, dok se za sedmoricom, među kojima je i zapovjednik Dino Miškić, još traga. Predstavnika šalje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Prije nekoliko dana je prekinuta aktivna potraga za nestalim mornarima, no pojačano je promatranje područja na središnjem Atlantiku te će ono biti nastavljeno još neko vrijeme preko satelita i brodova u prolazu. Niz nedoumica i nerazjašnjenih pitanja oko tragične havarije trebalo bi biti rasvijetljeno istragom. Na sudjelovanje u istrazi Hrvatska ima pravo jer je jedan od nestalih članova posade hrvatski državljanin.

Stručnjaci: Postoji mogućnost da se okolnosti nesreće probaju zataškati

Za Novi list su stručnjaci u pomorstvu i stručnjaci za sigurnost u pomorstvu kazali kako je vrlo važno da se Hrvatska uključi u istragu jer ‘postoje realne mogućnosti da se okolnosti nesreće probaju zataškati’. Budući da je Bourbon Rhode brod u vlasništvu francuske kompanije, istragu vode francuske vlasti na Martiniqueu. No, nitko od članova posade nije državljanin Francuske pa tamošnja javnost i mediji ne pritišću da se istraže sve okolnosti nesreće. Inače, brod je plovio pod zastavom Luksemburga.

“Ministarstvo nije zaprimilo informacije od francuskih vlasti vezano za tijek istrage budući da još uvijek traje potraga za nestalim pomorcima”, kratko su Novom listu odgovorili iz Ministarstva na upit javljaju li im francuske vlasti tijek istrage.