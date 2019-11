OBILNA KIŠA IZAZVALA PROBLEME U ZAGREBU: Vatrogasci ispumpavaju podrume, izlio se Veliki potok, posebno je teško na jednom stajalištu busa

U zapadnom dijelu grada, na Črnomercu, izlio se Veliki potok, a zastupnik u Gradskoj skupštini Renato Petek kaže kako je upozoravao da će se to dogoditi čim padne obilnija kiša

Obilna kiša koja pada od ranih jutarnjih sati izazvala je u subotu niz nevolja i u Zagrebu. Neke ulice, naročito u zapadnom dijelu grada, potopljene su, a voda je ušla i u neke podrume pa vatrogasci imaju pune ruke posla s ispumpavanjem. Problemi se osjete i u prometu, iako srećom, nije radni dan pa ni gužve na cestama nisu velike.

Opisujući navodno dramatičnu situaciju u Zagrebu, Dnevnik.hr piše kako se na fotografijama i videosnimkama vidi stajalište ZET-ova autobusa na križanju Selske i Ozaljske ulice.

UPALJEN CRVENI METEOALARM! Vakula se oglasio o ‘novoj meteorološkoj uroti’ Kaos posvuda, pošteđena će biti samo jedna regija

‘Ne znam gdje bih stala, bit ću mokra do kože’

Iako je stajalište sanirano prije nekoliko godina, nakupljenom vodom u lokvi na cesti automobili zalijevaju kućicu koja bi ljude trebala zaštititi od kiše.

“Ne znam gdje bih stala, unutra ću biti ‘otuširana’ i mokra do kože isti tren. Iza te kućice me zahvati mlaz vode kad prođe automobil. Onda obično kisnem negdje pored parkiranih automobila i to traje 15 i više minuta, dok ne dođe autobus. Prestrašno”, kazala je jedna uznemirena Zagrepčanka.

Vatrogasci su prijepodne imali desetak intervencija zbog obilne kiše. Ispumpavali su vodu iz podruma nekoliko kuća u Donjoj Dubravi, Maksimiru, Sesvetama, Popovcu, Svetoj Klari… U Ulicama otona Župančića i Štefanovec uklanjali su srušena stabla.

‘Poplava na Črnomercu!’

U zapadnom dijelu grada, na Črnomercu, izlio se Veliki potok, a zastupnik u Gradskoj skupštini Renato Petek kaže kako je upozoravao da će se to dogoditi čim padne obilnija kiša.

“Poplava na Črnomercu! Upozoravali smo da će se Veliki potok izliti kada padne jača kiša. Naime, prilikom uređenja, korita, ugrađen je beton i kamenje koje ubrzava, a ne da kontrolira bujicu vode”, napisao je Petek na twitteru i svojoj objavi dodao snimku bujice iz Velikog potoka na kraju ulice Črnomerečki potok.

“Nevjerojatno je kako brojni radovi u Zagrebu završavaju katastrofom! Često se na kraju pokaže kako je planiranje, izvedba ili nadzor radova zakazao. Sanacija, regulacija potoka Veliki potok, trajala je od 2008. godine, kada se uz potok aktiviralo klizište na Fraterščici. Radovi su privedeni kraju 2017. godine gradnjom sabirnog kanala, geotehničkih građevina i servisnog puta uz potok sve do brane Črnomerec, ukupne dužine 2400 metara”, kazao je Petek za Dnevnik.hr dodavši kako je “i laiku bilo jasno da će tim novim betonskim koritom, s obzirom na pad terena, nastajati nekontrolirane bujice vode.

Poplava na Črnomercu! Upozoravali smo da će se Veliki potok izliti kada padne jača kiša. Naime, prilikom uređenja, korita, ugrađen je beton i kamenje koje ubrzava, a ne da kontrolira bujicu vode. 🌊 pic.twitter.com/UvvW3EOk1Z — Renato Petek (@RenatoPetek) November 16, 2019

Teško je i na Pantovčaku, sve je puno blatnih lokvi

Slično je i na Pantovčaku gdje su zbog radova u Ulici Donje Prekrižje za vrijeme obilnih kiša nastale goleme blatne lokve. Iskopane rupe na gradilištu pune su vode i tamošnjim stanarima otežan je pristup njihovim domovima.

Da stvar bude gora, najavljeno je da će kiša padati i u nedjelju.