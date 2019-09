OBILNA KIŠA IZAZVALA KAOS, POPLAVLJENI PODRUMI I ULICE: Ali nije kraj! Vakula otkriva kad možemo očekivati novi ‘potop’

Promjenjivo će se vrijeme nastaviti i poslije srijede, najprije uz razvedravanje, pa vjerojatno novo naoblačenje s mjestimičnom kišom za vikend i početkom novoga tjedna

Na prvi dan jeseni u metropoli se dogodio pravi potop, ali i drugdje u Hrvatskoj, što znači da smo u novo godišnje doba zagazili u stilu karakterističnom za jesen. Kako je meteorolog Zoran Vakula na HRT-u prognozirao, u mnogim će mjestima pasti više kiše nego ukupno posljednjih i više od mjesec dana dok su ponegdje moguće i za rujan rekordne 24-satne oborine.

Vakula najavljuje da će se od utorka stanje smirivati uz barem djelomično razvedravanje, ali i to samo kratkotrajno jer već u drugom dijelu srijede ponovno dolaze kišonosni oblaci, na Jadranu uz jačanje juga. Promjenjivo će se vrijeme nastaviti i poslije srijede, najprije uz razvedravanje, pa vjerojatno novo naoblačenje s mjestimičnom kišom za vikend i početkom novoga tjedna, prognozira meteorolog. Kako izgleda kada se dogodi kolaps s kišom mogli su jučer vidjeti građani Zagreba u čijem se gradu jučer vatrogasci imali pune ruke posla.

Intervencije vatrogasaca

Zapovjednik smjene Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, Miroslav Merćep, za Hinu je rekao da su vatrogasci prestali brojiti intervencije jer ih je u utorak bio zaista velik broj. Vatrogasci su imali više od sto intervencija ispumpavanja vode, a kaos je počeo oko 19 sati. Pored vatrogasaca iz zagrebačke Javne vatrogasne postrojbe, intervencije su obavljala i dobrovoljna vatrogasna društva, i to njih 57, pa je svaki DVD imao po nekoliko intervencija.

Građani su se morali naoružati dodatnim živcima kako bi preživjeli zagrebački promet jer su tramvaji vozili skraćeno, pojedine autobusne linije nisu prometovale, a zbog veće količine vode na kolniku u podvožnjacima prekinut je promet Škorpikovom i Čulinečkom ulicom, javljaju iz HAK-a.

KAOS U METROPOLI: Kiša poplavila podrume i podvožnjake, vatrogasci imaju pune ruke posla

Potopljene ulice i igraonica

Kaos uzrokovan kišom dogodio se na jednoj od glavnih zagrebačkih prometnica – Slavonskoj aveniji. Osim potopa na Slavonskoj, i kvart Vukomerec je doživio totalnu poplavu. Jedan automobil zapeo je na poplavljenoj ulici, a spasili su ga slučajni prolaznici. Na Jarunu, u Našičkoj ulici, također se dogodio potop, ali igraonice. Riječ je o poplavi u prostorijama humanitarne udruge Mali zmaj.

“Cijelo skladište humanitarne pomoći, plesna dvorana i igraonica su potpuno pod vodom. Šteta je neopisiva i kad vatrogasci odu (ako uopće dođu) morat ćemo sve ispočetka. Ne mogu vam opisati kako se sad osjećamo. Koliko puta smo već prijavljivali poplave i koliko puta su vlasnici zgrade, vlasnici prostora i vodoopskrba i odvodnja imali priliku riješiti stvar, ali nitko nije učinio ništa. Šteta je ogromna, ali nikog za to nije briga. Mi se sami iz ovog ne možemo izvući i pitanje je kad ćemo moći ponovo nastaviti s radom. Ovaj tjedan sigurno, a možda i dulje, nećemo moći preuzimati nikakve donacije niti nastaviti s aktivnostima.

P.S. djecu smo doslovno evakuirali preko stolova i dodavali ih jedan drugome da ih izvučemo iz potopljene igraonice, a svi nas samo šalju nekom drugom i nikog se ne tiče”, napisali su na Facebooku stranici Mali zmaj.

Zagrepčani zatrpali pozivima centar 112: Zatvoreni podvožnjaci, ceste, odroni zemlje

U utorak ujutro oglasilo se i Ravnateljstvo civilne zaštite. Navode kako je županijski centar 112 Zagreb zaprimio više stotina poziva građana.

“U većini događaja radilo se o ugrožavanju prometa (velika količina vode na kolniku), začepljivanju odvodnih kanala, poplavljivanju podrumskih stanova, podrumskih prostorija obiteljskih kuća i poslovnih prostorija te dvorišta. Vatrogasci su imali oko 150 intervencija na području grada Zagreba i oko 40-tak intervencija na području Zagrebačke županije. U Zagrebu su za promet bili zatvoreni podvožnjaci u Čulinečkoj i Škorpikovoj ulici. U Zagrebu je također kod retencije „Štefanovec“ zbog izlijevanja vode za promet zatvorena cesta, dok se na Branovečkoj cesti odronila zemlja te se promet odvija otežano uz naknadno postavljenu signalizaciju. ​Prema informaciji (pljusak.com) na području grada Zagreba palo je u prosjeku od 60 mm/m2 na zapadu grada pa sve do 98 mm/ m2 na istoku grada. Na području Velike Gorice zabilježeno je 95mm/m2 oborine”, stoji u priopćenju.

U utorak moguće razvedravanje

U istočnim će predjelima utorak biti oblačan, s povremenom kišom, glavninom u prvom dijelu dana, pri čemu u noći i ujutro još može biti i grmljavine. Poslijepodne smanjenje naoblake, a moguće je i razvedravanje. Uz ponegdje umjeren sjeverni vjetar temperatura će zraka biti između 13 i 18 °C, prognozira meteorolog dipl. ing. Krunoslav Mikec. U središnjoj su Hrvatskoj vjerojatnija poslijepodnevna sunčana razdoblja nego na istoku, a kiše će biti uglavnom u noći i ujutro.

Najniža temperatura predviđa se od 12 do 15 °C, a najviša će biti između 18 i 20 °C. Vjetar u prvom dijelu dana mjestimice umjeren sjeveroistočni.

Na Jadranu bura

I u gorskoj Hrvatskoj ponegdje umjeren sjeveroistočnjak, poslijepodne mjestimice uz sunčana razdoblja, a kiša se predviđa uglavnom u noći i prijepodne, samo ponegdje još i poslije. Na sjevernom Jadranu sunčanije, uglavnom u noći i ujutro još mjestimice uz kišu. Pritom će zapuhati bura, podno Velebita prolazno jaka s olujnim udarima, okrenut će poslijepodne ponegdje na sjeverozapadnjak.

Sjever Dalmacije ranije će dočekati razvedravanje od juga, gdje će još biti pljuskova, moguće izraženijih, te grmljavine. Zapuhat će bura i sjeverni vjetar, potom sjeverozapadni, uz obalu ponegdje i zapadni, a more će se od umjereno valovitog i valovitog smirivati na malo do umjereno valovito. Temperatura danju od 22 do 26 °C. Na krajnjem jugu Hrvatske prvi dio utorka bit će kišovit, mjestimice uz mogućnost za obilniju kišu te izraženije pljuskove s grmljavinom. Poslijepodne manje oblaka. Zapuhat će bura i sjeverni vjetar, ponegdje i sjeverozapadni, pri čemu će najviša dnevna temperatura biti od 22 do 24 °C.

Promjenjiv nastavak tjedna

U danima koji slijede na kopnu će se zadržati relativno toplo, u jutarnjim satima nerijetko s maglom, a tijekom dana uz dosta sunca. Oblačnije će biti prema kraju srijede, u noći na četvrtak te u prvome dijelu četvrtka uz povremenu kišu.

Na kišu na sjevernom dijelu Jadrana treba računati u srijedu poslijepodne i navečer. U prvome dijelu četvrtka bit će je i drugdje, a moguća je i obilnija kiša, uglavnom na dijelu sjevernog Jadrana. Prije i poslije toga većinom sunčano, a kao i na kopnu, i dalje će biti razmjerno toplo, povremeno uz umjereno jugo, a potkraj tjedna uz zapadni i jugozapadni vjetar.