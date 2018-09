OBILAZAK JAKUŠEVCA: ‘Stanari u novim zgradama mogu uživo uživati u klanju svinja, ali vrhunac apsurda je ipak nešto drugo’

Posjet Jakuševcu bio je dojmljiv, jasno, ne u pozitivnom smislu, a svoje je zaključke na svojoj Facebook stranici podijelio Marko Torjanac

Marko Torjanac i Tihomir Milovac, nezavisni zastupnici u zagrebačkoj Gradskoj skupštini, imali su ovog vikenda priliku obići smetlište Jakuševec u organizaciji stanovnika tog zagrebačkoj kvarta i gravitirajućih naselja. Posjet Jakuševcu bio je dojmljiv, jasno, ne u pozitivnom smislu, a svoje je zaključke na svojoj Facebook stranici podijelio Marko Torjanac.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

“Jučer su kolegu Milovca i mene, zastupnike u Gradskoj Skupštini, stanovnici Jakuševca i gravitirajućih naselja odveli u obilazak zloglasnog i problematičnog smetlišta Jakuševec (službeno: odlagalište Prudinec).

Pri obilasku su nas, osim neizdrživog smrada koji nailazi ovim redom: plinovi s odlagališta, kopostana i smrad obližnjih farmi domaćih životinja raznih OPG-ova, upoznali iz prve ruke s problemima s kojima se susreću u toj doslovnoj rak rani Zagreba i zbog čega ga treba hitno zatvoriti.

Zaključci nakon obilaska

Pa od tuda i krenimo:

u Jakuševcu je broj oboljelih od raka cca 16% što je daleko iznad državnog prosjeka

sa drobilice otvorenog tipa raspršuje se prašina nastala mljevenjem građevinskog materijala (asfalt, katran i sl.) pa opasne čestice dolaze do naselja i uzrokuju zdravstvene probleme dišnih sustava

iako je odlaganje azbestnih ploča na otvorenom zabranjeno, iste smo jučer vidjeli na otvorenom uz samu ogradu odlagališta

značajan postotak plina iz odlagališta koji služi kao pogonsko gorivo za proizvodnju električne struje odlazi u zrak zbog loše postavljenog i oštećenog sustava

podzemne vode ispod odlagališta zagađene su i kroz koju godinu prijeti zagađenje crpilišta Črnkovec iz kojeg se najvećim dijelom crpi pitka voda u Zagrebu

svinjogojske farme nalaze se tik do novogradnji (doslovno 10 metra od njih) gdje osim smrada stanovnici mogu uživo uživati u klanju svinja

kompostana, osim što ne bi smjela biti u gradu, je otvorenog je tipa zbog čega je smrad znatno veći

ima još primjera štetnosti ovog odlagališta, ali bi predugo trajalo sve ih navoditi

Posebno je zanimljivo što mjerna stanica zagađenja koja je pod ingerencijom Zagreba (drugih stanica nema) mjeri samo razine zagađenosti amonijaka i sumporovodika dok se mjerenje ostalih otrovnih spojeva i čestica, poput notorne Th10 lebdeće čestice posebno štetne za pluća, na Jakuševcu ne obavlja.

Indikativno je što je već u Dugavama, gdje postoji mjerna stanica Ministarstva koja mjeri druge spojeve, razina ozona znatno povišena dok u ostalim dijelovima grada nije.

Za to su teoretski moguća razna objašnjenja, no logika nalaže da to zagađenje najvjerojatnije dolazi od Jakuševca, jer se te povišene vrijednosti pojavljuju jedino u Dugavama u kojima se svi smradovi i zagađenja, ovisno o vjetrovima, također stalno osjete.

Trovanje uz rekreaciju

Uglavnom, dok god postoji opiranje mjerenju svih elemenata i čestica, sumnja u izvor ovog i drugih zagađenja je više nego opravdana.

Da stvar ne bi bila jednostavna potrudila se, naravno, naša praksa koja kaže da para vrti gdje burgija neće, pa tako ni građani svih naselja, koji su oštećeni zagađenjima Jakusevca, nisu složni u svojim aktivnostima, akcijama i zahtjevima.

Jedan dio stanovnika već godinama od Grada dobiva znatna financijska obeštećenja putem Rente za kakvoću zraka i Naknade za pad vrijednosti nekretnina, pa će zbog toga pretrpiti smrad, zažmiriti na štetna onečišćenja i opstruirati aktivnosti ostalih sugrađana koji žele zatvaranje Jakuševca.

Jedan dio stanovnika koji prima naknade niti ne živi na tim adresama, već na temelju vlasništva samo ubire ‘obeštećenja’.

Dakle, spoj mutnih privatnih i poslovnih interesa po cijeloj vertikali, uz ‘legalno mito’, kao u svakom segmentu, tako i ovdje onemogućava promjene tj. prelazak na novi sustav gospodarenja otpadom čime bi se riješio problem otpada u Zagrebu.

Vrhunac apsurda je navodna briga Grada koji je Jakuševčanima usred neizdrživog smrada, tik uz odlagalište izgradio (naravno, preskupo) novo nogometno igralište (na slici) i park za djecu tako da se sve generacije mogu zajedno trovati uz rekreaciju”, napisao je Torjanac.