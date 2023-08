"Na pomorskom dobru izgrađeno je 50 stepenica do mora, to morate doć i vidjeti prijavila sam na sve institucije ali na žalost bez očitovanja istih. Žena nema ni papire niti građevinske dozvole, nagradila kuću i stepenice do mora", požalila se čitateljica portalu Morski.hr, potkrijepivši priču fotografijama devastacije, ali i sudskih rješenja, s obzirom na to da je prozvanoj susjedi u više navrata određeno da prekine s gradnjom, te da ukloni zidane objekte.

"Vlasnika nema, uopće tu nije upisana nego je njen pokojni otac tu imao malu kućicu, a poslije njegove smrti je ona bez ikakvih papira nagradila kuću, devastirala moju i pozvana je građevinska inspekcija. Dva puta je izdano riješenje o rušenju. Napisala sam dopis i Ministarstvu mora u Dubrovnik. Oni su poslali Lučku kapetaniju i nikome ništa", opisuje situaciju u Veloj Luci, u uvali Prapatnu.

Državni inspektorat je još 28. listopada 2022. godine utvrdio da se radi o izvođenju građevinskih radova bez odobrenja za gradnju. Nakon provedbe inspekcijskog nadzora, utvrdili su da vlasnica nije postupila po rješenju o uklanjanju, pa je donijeto rješenje o novčanoj kazni.

Nakon što je izignorirala rješenja, Velalučanka je pokušala legalizirati bespravno izgrađeno pa je zatražila građevinsku dozvolu na čestici koja, prema katastru ima 138 vlasnika. No Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju iz Vele Luke, glatko ju je odbio u ožujku ove godine.

Ako država ipak odluči uzeti stvari u svoje ruke, nadležne službe će vratiti stanje, a račun ispostaviti osobi koja je bespravno gradila.