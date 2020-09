OBERSNELA RAŽESTILE REAKCIJE NA PETOKRAKU: ‘Nismo se pomakli od totalitarnih režima koji su nam, kao, svima jako mrski’

Riječki gradonačelnik se osvrnuo na negativne reakcije, između ostalih i pojedinih ministara, o postavljanju skulpture u obliku crvene petokrake na krov Riječkog nebodera

Gradonačelnik Rijeke, Vojko Obersnel se u srijedu na početku gradonačelničkog kolegija osvrnuo na uglavnom negativne reakcije na postavljanje umjetničke instalacije “Spomenik crvenoj Rijeci – samoobrambeni spomenik“ na krov Riječkog nebodera. Ta je skulptura autora Nemanje Cvijanovića, u obliku crvene petokrake u koju je uronjeno 2800 krhotina stakla koje podsjećaju na 2800 poginulih boraca u bitci za Rijeku, postavljena u okviru programa Rijeke 2020 – Europska prijestolnica kulture.

Trebala je biti postavljena 3. svibnja, na Dan oslobođenja Rijeke, no zbog epidemiološke situacije to je prolongirano do 20. rujna, odnosno 77. obljetnice odluke ZAVNOH-a o priključenju Rijeke, Istre, Zadra te ostalih hrvatskih krajeva koje je u Drugom svjetskom ratu okupirala Italija.

“Što god netko govorio, to su povijesne činjenice. Uključene su i u Ustav RH u čijoj preambuli vrlo jasno piše da se hrvatska državnost temelji na odlukama ZAVNOH-a, a ne na Nezavisnoj Državni Hrvatskoj. Svi koji protestiraju protiv čina postavljanja umjetničke instalacije i nije im jasna, protestiraju protiv hrvatskog Ustava“, prenosi Riportal riječi gradonačelnika Obersnel.

Pokazali pravo lice

Zasmetala ga je i izjava ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek da je instalacija na Riječki neboder postavljena bez odobrenja i suglasnosti stanara bez elaborata o statičkom osiguranju te mimo zakonske procedure. “Najviše me, i to neugodno, iznenadila, rekao bih, ishitrena izjava ministrice, koja je izjavila da je zvijezda postavljena mimo zakona, što je apsolutna neistina“, poručio je Obersnel.

Podsjetio je da je izrađen statički elaborat te dobiveno mišljenje Konzervatorskog odjela u Rijeci da se postavljanjem neće zadirati u strukturu nebodera te da neće biti ugrožena fizička svojstva zgrade. Dodao je kako je sklopljen ugovor s predstavnikom stanara o uvjetima postavljanja instalacije, u kojem stoji da će Muzej moderne i suvremene umjetnosti preuzeti obvezu nadoknade eventualne štete.

“Je li instalacija provokacija ili nije, to svatko može razmišljati u sebi, kako što može razmišljati o bilo kojem umjetničkom djelu, ali očito da su neki svojim reakcijama pokazali pravo lice. Mislim da je to žalosno, ali pokazuje u kakvom društvu i okruženju živimo. Mislim da su ove poruke neprimjerene, od prosvjednika koji nose zastavu koja nije hrvatska do izjave ministra koji kaže da će se to sve promijenit’ poslije izbora. Neće se valjda promijeniti povijest ili pak planiraju uvesti cenzuru na umjetnička djela“, pitao se riječki gradonačelnik.

Isti mentalni sklop

Komentirao je i Cvijanovićev politički angažman, podsjetivši na mnoge umjetnike koji su istovremeno bili i politički aktivni. “Mislim da smo kao društvo pali na ovoj priči i da se nismo previše pomakli u mentalnom sklopu od totalitarnih režima, koji su nam, kao, svima jako mrski“, zaključio je Obersnel.

