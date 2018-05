ŽUSTRA RASPRAVA U ‘OTVORENOM’: ‘Iza referenduma stoji nešto neprihvatljivo svakom normalnom čovjeku’

Građanska inicijativa Narod odlučuje u tri dana prikupila je 76 tisuća potpisa za raspisivanje referenduma o izmjeni izbornog zakona, a inicijativa Istina o Istanbulskoj u dva dana je prikupila 60 tisuća potpisa za referendum o deratifikaciji Istanbulske konvencije

U gradovima i općinama Hrvatske, ali ne svim, u tijeku je dvotjedno prikupljanje potpisa za raspisivanje dvaju referenduma – o izmjeni izbornog sustava te o opozivu Istanbulske konvencije. Gostujući u emisiji ‘Otvoreno’ Hrvatske radiotelevizije, Zvonimir Troskot iz Građanske inicijative Narod odlučuje, kazao je da je u prva tri dana skupljanja potpisa za referendum o izmjeni izbornog sustava prikupljeno 78 tisuća potpisa.

“To je jako dobar rezultat s obzirom da u prva dva dana nisu bile izdane lokacijske dozvole i s obzirom da nas se na sve moguće načine opstruiralo kako bi onemogućilo građanima da se izjasne o izmjenama izbornog sustava. Svakim danom povećava se broj potpisa jer se povećava broj volontera”, kazao je Troskot.

INICIJATIVA ‘NAROD ODLUČUJE’ KREĆE U PRIKUPLJANJE POTPISA: Evo koja pitanja žele postaviti na referendumu

“To kako oni shvaćaju demokraciju, nije demokracija”

Troskot drži protuzakonitim i protuustavnim to što gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel ne dozvoljava da se u Rijeci prikupljaju potpisi za referendum, a građani time izraze svoju demokratsku volju. Gost emisije bio je i sam Obersnel koji je najprije podsjetio da je protiv gradonačelnika Zagreba Milana Bandića pokrenut kazneni postupak jer je svojedobno udruzi U ime obitelji besplatno ustupio štandove za prikupljanje potpisa za referendum.

“Ono kako oni prihvaćaju i shvaćaju demokraciju, nije demokracija. U demokraciji nije baš zamišljeno da svatko može raditi što hoće neovisno o zahtjevima koje postavljaju. Moje je duboko uvjerenje da je zahtjev za opoziv Istanbulske konvencije nešto što duboko seže u problematiku ljudskih prava. Radi se o konvenciji Vijeća Europe za borbu protiv nasilja nad ženama i obitelji i ne vidim koja je intencija inicijatora osim da nastave manipulacijama i lažima obmanjivati građane Hrvatske”, rekao je Obersnel.

GRADONAČELNIK POSLAO PORUKU PROTIVNICIMA IK: ‘U mom gradu nećete skupljati potpise za referendum protiv Konvencije koja štiti žene’

Manjine ne smiju odlučivati o proračunu i formiranju Vlade

Za inicijativu o promjeni izbornog zakona Obersnel je rekao da je “nešto o čemu se može i mora razgovarati” te da podupire dio njihovih zahtjeva.

“No, čini se da se iza svega toga krije kukavičje jaje kojim se želi ograničiti pravo nacionalnih manjina, što je za mene neprihvatljivo. Samo bolestan um može doći na ideju da nekome tko je izabran u Sabor ograniči pravo da odlučuje o bilo kojoj točki dnevnog reda. Kakva je to ideja da predstavnici nacionalnih manjina ne mogu glasovati o vladi i proračunu. To normalan čovjek ne može zamisliti, kamoli izgovoriti, a još manje pokrenuti inicijativu kojom se to čini”, ustvrdio je Obersnel.

Troskot iz inicijative Narod odlučuje kazao je da se jedno referendumsko pitanje odnosi na opće odredbe izbornog sustava (racionalizaciju troškova saborskih zastupnika, smanjenje izbornog praga sa pet na četiri posto, tri preferencijska glasa bez cenzusa…) dok se drugo odnosi na to da predstavnici nacionalnih manjina prestanu biti “arbitri ili politički poduzetnici” i slijedom toga ne sudjeluju u strateškim pitanjima poput državnog proračuna i formiranje vlade.

PLAN B: Ljudi koji žele srušiti Istanbulsku mijenjaju referendumsko pitanje, žele promijeniti Ustav za svoj cilj!

“Želite da budu samo Hrvati koji će moći mlatiti svoje žene”

Kristina Pavlović iz Građanske inicijative Istina o Istanbulskoj rekla je da su oni u dva dana prikupili oko 60.000 potpisa.

“Ljudi nas traže po gradu, jer su jedva dočekali da se mogu izjasniti”, kazala je pa se također osvrnula na Rijeku gdje je Obersnel zabranio prikupljanje potpisa.

Zbog toga su, kaže, Državnom izbornom povjerenstvu, Ministarstvu uprave i Ustavnom sudu poslali dopis kojim traže da Državno izborno povjerenstvo izda konkretne obvezne upute gradonačelniku Rijeke.

“Gospodin Obersnel koristi demokraciju samo onda kada njemu odgovara, ako se ne slaže sa njihovim osobnim mišljenjem onda nameće svoja pravila”, kazala je Kristina Pavlović te dodala da je Obersnel preuzeo ulogu Ustavnog suda koji jedini može odlučivati je li neki referendum ustavan ili nije.

Zastupnik talijanske nacinalne manjine u Hrvatskom saboru, Furio Radin, kaže da su inicijative za referendume usmjerena protiv nacionalnih manjina te protiv žena i obitelji.

“Stječe se dojam da deratifikacijom Istanbulske konvencije i izbacivanjem manjinskih zastupnika iz procesa odlučivanja, zapravo želite jednu budućnost u kojoj će postojati samo Hrvati i kojoj će ti Hrvati moći mlatiti svoje žene. To ja vidim tako”, rekao je Radin.

NAJAVILI REFERENDUM ZA RUŠENJE ISTANBULSKE PA ISPALILI: ‘Glas protiv je glas za samostalnost Hrvatske’

“Naše nacionalne manjine nisu luksemburške”

Troskot je, pak, kazao kako neke najrazvijenije europske zemlje imaju od 20 do 36 posto udjela nacionalnih manjina u ukupnom broju stanovnika, a nemaju niti jednog njihovog predstavnika u parlamentu. Pritom je naveo Nizozemsku, Luksemburg, Estoniju i Austriju.

“Ne vidim zašto Hrvatska segregira i diskriminira, a te zemlje ne”, zapitao se Troskot.

Na to mu je predsjednik HSS-a, također gost ‘Otvorenog’, Krešo Beljak odgovorio da su “naše nacionalne manjine nešto drugo nego luksemburške”.

“Izborni zakon je nešto što se mora mijenjati. Treba smanjiti broj saborskih zastupnika, premijera se mora birati direktno, saborski zastupnici trebaju biti volonteri i ne smiju primati plaće već naknade u visini prosječne hrvatske plaće”, kazao je Beljak navodeći zahtjeve za koje se slaže da ih treba mijenjati u izbornom zakonu.

Obernsel je, pak, ustvrdio da su “maske pale” te da je sada posve jasno kako je “glavni razlog zahtjeva za izmjenu izbornog sustava stvaranje nacionalno čistog Hrvatskog sabora” što smatra apsolutno neprihvatljivim svakom normalnom čovjeku u Hrvatskoj.

BISKUPI NE ŽELE REFERENDUMSKE POTPISE U SAKRALNOM PROSTORU: ‘Stalo nam je, ali…’