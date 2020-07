OBERSNEL TRAŽI RESTART SDP-A: ‘Ovo je potop, kompletno predsjedništvo mora snositi posljedice’

Obersnel smatra da se na parlamentarnim izborima dogodio potop SDP-a te da kompletno predsjedništvo mora snositi posljedice

“Teško je ovo što se desilo Restartu nazvati uspjehom, to je potop SDP-a i koalicijskih partnera, neki su naivno mislili da se predsjednički i parlamentarni izbori mogu izjednačavati i na tome gajili optimizam. SDP je u krizi, treba mu ‘restart’, a to je s ovim vodstvom nemoguće. Na to sam upoozoravao dvije godine, bio sam u pravu”, izjavio je danas riječki gradonačelnik, SDP-ov Vojko Obersnel, komentirajući za N1 rezultate parlamentarnih izbora i ostavku predsjednika SDP-a Davora Bernardića nakon loših rezultata.

Dodao je da pozdravlja Bernardićevu ostavku kao moralni čin i da nije problem samo u njemu, već i u ljudima koji su stvarali ovakav izborni program. Na pitanje treba li ostavku dati i Zlatko Komadina, Obersnel kaže: “Osobno mislim da je poruka birača jasna, kompletno predsjedništvo mora snositi posljedice”.

Želio je u Sabor

Obersnel, koji je dobio 4877 preferencijalnih glasova prema podacima do danas u 11:15 sati, zahvalio se svima koji su glasali za njega, no, dodaje, očito nije bilo dovoljno.

“Očito je da me birači osme izborne jedinice ne vide u Saboru. U Rijeci sam dobio preko 20 posto preferencijalnih glasova, no u ostatku izborne jedinice nisam dobio dovoljno”, rekao je Obersnel i dodao kako su njegovi planovi isti kao prije izbora.

“Mislio sam da mogu doprinijeti u Saboru, već sam najavio da je to moj zadnji gradonačelnički mandat”, rekao je Obersnel.

