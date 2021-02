OBERSNEL POZVAO PLENKOVIĆA NA KAVU U ‘TRI MAJMUNA’: ‘Mislio sam da je umjereni proeuropski orijentiran političar, ali…’

‘Pozivam ga da dođe da popijemo kavu, otvore li se kafići. Možemo otići u bilo koji kafić pa i u Three Monkeys, ili negdje drugdje’

Nakon što je premijer Andrej Plenković verbalno napao vlasnika kafića Three Monkeys iz Rijeke, koji je, rezigniran odlukama Vlade, objavio kako članovi HDZ-a nisu dobrodošli u njegov lokal, gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel u otvorenom pismu premijeru u ponedjeljak je napisao da pogrešna objava jednog ugostitelja na društvenim mrežama, koju je relevantna politika već osudila, “nije nešto za što se očekuje premijerova reakcija kakvu je pokazao danas”.

“Mogu pitati Plenkovića kako je očekivao da reagiram. Kada se pojava objavila napisao sam jasno priopćenje u kojem sam rekao da ne želim da se Riječani dijele po bilo kojoj, pa ni po stranačkoj osnovi, kao i da nema onih koji su negdje dobrodošli, i onih koji to nisu. Pozvao sam na smirivanje, jer smatram da se izjava dala u afektu zbog svega što se ugostiteljima događa”, rekao je danas za N1 Vojko Obersnel.

Ističe da premijer uvijek ima otvoren poziv da dođe u Rijeku te da ne postoji događaj u Rijeci koji je većeg značaja, a da ga nisu pozvali. “A to odazove li se on drugi je dio priče. Pozivam ga da dođe da popijemo kavu, otvore li se kafići. Možemo otići u bilo koji kafić pa i u Three Monkeys, ili negdje drugdje. Nemam problem s tim”, rekao je Obersnel.

OBERSNEL PLENKOVIĆU: ‘U Rijeci nema ni rasizma ni fašizma u modelu u kojem ga Vi prikazujete; Ne razumijem Vaš problem’

Izostanak reakcije na ozbiljne prijetnje

Ističe da smo a Facebooku zadnjih godina mogli pročitati puno ozbiljnijih prijetnji ugrožavanja životom, a izostala je reakcija. “U listopadu su Rijekom šetali crnokošuljaši, slavili smrt partizana koji su oslobodili Rijeku i prijetili umjetniku koji je postavio umjetničku instalaciju na neboder. Zašto tada premijer nije reagirao, pozvao nekoga da ode u Rijeku i vidi što se to događa?

Mislim da, ako pogledamo što se događa u zadnjih dvije godine, vidimo koliko je uvreda izrečeno svima koji ne misle onako kako misli premijer i HDZ. Oni još tvrde da su jedina državotvorna stranka u zemlji. Neka razmisle o svom ponašanju, pa će i reakcija na njihovo ponašanje biti blaža”, rekao je Obersnel i dodao da sve što kaže ne umanjuje neumjerenost izjave vlasnika kafića, koju je odmah osudio.

POPULARNI KAFIĆ OBJAVIO PORUKU ZA HDZ-OVCE I NJIHOVE GLASAČE: Jedan od HDZ-ovaca je i reagirao, kaže da je to rasizam

Radikalizacija društva

Komentirao je i pucnjavu na Markovom trgu, rekavši da ne zna je li tome uzrok koalicija s SDSS-om. “No radikalizacija u Hrvatskoj postoji. Ono ispred zgrade Vlade je bila kulminacija. Mnogi od nas su godinama upozoravali na radikalizaciju i popuštanje onima koji propagiraju profašističke ideje, nasilje – a Vlada je ostala gluha. Nitko to ne opravdava niti želi da se tako događa”, rekao je Obersnel.

“Plenkovića sam doživljavao kao umjerenog proeuropski orijentiranog političara, za kojeg sam mislio da može promijeniti lice HDZ-a. No njegovi istupi vezano za riječki kafić i generaliziranje Rijeke me polako razuvjeravaju od takve njegove slike i žao mi je zbog toga. Ne postoji jednako mjerilo za sva radikalna ponašanja, kojih u Hrvatskoj ne nedostaje. U Rijeci je izostala reakcija na prijetnje u listopadu, a ministar Medved i Branko Bačić su osuđivali postavljanje instalacije crvene zvijezde”, rekao je Obersnel.

PLENKOVIĆ SE NALJUTIO, OPET NAPADA MEDIJE; Ljutit je zbog poteza riječkog kafića: ‘Sljedeći korak je fašizam, jeste li vi to čitali?’