OBERSNEL O PALJENJU GEJ ZASTAVE U RIJECI: ‘Vjerujem da će policija pronaći one koji stoje iza gnjusnog čina; Snimka je od lani’

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel u subotu je, nakon što je na društvenim mrežama objavljena stara snimka na kojoj više osoba pokušava zapaliti zastavu duginih boja na zgradi gradske uprave, najoštrije osudio taj postupak, ustvrdivši da je to pokušaj zastrašivanja LGBT osoba.

Obersnel u priopćenju navodi kako je vjerojatno riječ o snimci iz listopada prošle godine. “Najoštrije osuđujem ovaj pokušaj zastrašivanja LGBT osoba i vjerujem da će policija pronaći one koji stoje iza ovog gnjusnog čina”, dodao je.

Ističe da se to sigurno nije dogodilo noćas, kako su naveli neki mediji, jer zastava duginih boja noćas nije bila izvješena na zgradi gradske uprave Rijeke.

Paljenje zastave se dogodilo u listopadu 2020.?

Obersnel je najavio da će Grad Rijeka zastavu duginih boja i ove godine, 17. svibnja, postaviti na balkon, u povodu Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije. U priopćenju se osvrnuo i na moguće vrijeme kada se dogodio taj incident i kada je nastala snimka.

Grad Rijeka do sada nije imao informaciju da je zastava duginih boja ikada bila zapaljena. No, sada kada je objavljena ova snimka, kaže Obersnel, može se pretpostaviti da se to zbilo u listopadu prošle godine kada je u povodu održavanja festivala queer i feminističke kulture – Smoqua, na zgradi Grada Rijeke posljednji puta bila istaknuta zastava duginih boja.

Naveo je da je tada bilo primijećeno manje oštećenje na zastavi ali da nitko od djelatnika gradske uprave nije pomislio da se radi o paležu, nego da je do oštećenja došlo uslijed okolnosti, koje ni po čemu nisu upućivale na namjeru oštećenja zastave.

To se, kaže, povremeno događa i s drugim zastavama koje krase pročelje zgrade gradske uprave, pa tada nije bilo niti posebne reakcije, a u suprotnom bi obavijestili policiju.