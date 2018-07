OBERSNEL O BERNARDIĆU: ‘Vjerujem da će pismo nezadovoljnih biti predano šefu SDP-a idućeg tjedna’

U HTV-ovoj Emisiji Nedeljom u 2 danas je gost bio riječki gradonačelnik.

Dugogodišnji SDP-ov gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel rekao je u nedjelju da će pismo dijela SDP-ovih gradonačelnika, župana i saborskih zastupnika koji su nezadovoljni vođenjem stranke i koje je i sam potpisao, biti vjerojatno idućeg tjedna predano Davoru Bernardiću.

Obersnel je gostujući u emisiji HRT-a Nedjeljom u 2 rekao da to pismo nije pisano s namjerom da ide u javnost. Nije riječ o peticiji, kako mediji navode, nego o drugarskom pismu koje upozorava na niz propusta u zadnjih godinu i pol i na stanje u stranci, rekao je. Smatra da se Bernardić nije snašao na čelu stranke, da su mu poruke prazne, bez političkog naboja potrebnog da se nešto promijeni; da je skliznuo u nerealna obećanja, populističke teme, da nepripremljeno izlazi u javnost i radi neobjašnjive poteze.

Ja bih bio spreman na povlačenje da dobijem takvo pismo, rekao je i dodao da je cilj potpisnika pisma jak SDP, kao što je i Bernardić obećao u svom programu.

U slučaju izbacivanja iz stranke završava karijeru

Informacija o tome da će Bernardić izbaciti iz stranke Obersnela i potpisnike pisma stigli su u medije od „visokog, dobro obaviještenog izvora”, koji Obersnel „prezire”, a izbacivanje bi po njegovu mišljenju više govorilo o stranci nego o njemu. Upitan hoće li doći zbog tog pisma do raskola u stranci i što će on učiniti, rekao je da on sigurno neće osnivati svoju stranku u tom slučaju, nego završiti svoju političku karijeru.

Na pitanje o legalnosti zahtjeva da legalno izabrani predsjednik stranke odstupi jer je dio članova nezadovoljan, Obersnel je rekao da legalistički može biti i to da „zahvaljujući SDP-u” Rijeka nakon 30 godina ostane bez SDP-ovog gradonačelnika, ili da bez gradonačelnice koja je potvrđena na izborima ostane Sisak ili Krapinsko-zagorska županija bez župana, ali da on takvu politiku ne razumije.