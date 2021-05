OBEĆAVAJU BANKOMATE, ČISTE CIPELE…: 71 kandidat je već pobijedio, a ostali rade ono što inače ne bi, pa makar i za jedan glas

Neki se kandidati ne moraju brinuti za svoju pobjedu, dok drugi obećavaju bankomate i čiste cipele

Lokalni izbori u puno su gradova, općina i županija potpuno neizvjesni. No, to se ne može reći za Pakrac, Nin, Skradin, Hrvatsku Kostajnicu, Novigrad te još 66 općina. Naime, ondje je sve riješeno, jer je na listićima samo jedno ime. Najčešće su to kandidati HDZ-a, pa građanima i nije ostavljen neki izbor.

“Ovo je iznimno težak posao koji mladog čovjeka baš nešto ne privlači, nego jednostavno morate imati veliki entuzijazam”, rekao je za RTL HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Hrvatske Kostajnice, Dalibor Bišćan.

Takvoj se situaciji i sami čude. Po treći mandat je krenuo i načelnik Općine Vuka pored Osijeka, no očekivao je da će imati nekakvu konkurenciju. “Meni su ovo treći izbori u životu i nikad nisu u ovakvoj tišini prolazili. Inače je ovdje uvijek bilo barem dvoje ili troje kandidata, nekad i malo više”, rekao je Damir Maričić, kandidat za načelnika Vuke.

Neobična djela i obećanja

Ako su izbori u općinama i gradovima s već poznatim pobjednicima dosadni, predstave u ostalima ne nedostaje. Ričard, alter ego Enija Meštrovića, u Zadru je građanima čistio cipele. A osim neobičnih djela ne nedostaje ni neobičnih obećanja.

“S obzirom na to da smo tim sloganom dobili veliku pažnju medija u Hrvatskoj i regiji, ja sam zadovoljan time. Problem je u tome da stariji ljudi ovdje u Vrapču moraju u 21. stoljeću hodati dva i pol kilometra do najbližeg bankomata”, objasnio je Vinko Lalek iz HSP-a.

Bilo je i zlodjela, pa je tako kandidat HDZ-a za splitsko-dalmatinskog župana Blaženko Boban priznao da je prije 15 godina zapalio poprište snimanja horor filma “Omen 666”. Kako je kampanja u jeku, sve je brzo i demantirao. “Pa dobro, to je bilo u neformalnom druženju i onako polušaljivim tonom”, poručio je Boban.

Stari za mlade, mladi za stare

No, djela čine ljudi, pa će biti zanimljivo vidjeti što će učiniti Dragica Puljić, kandidatkinja za vijećnicu Zagorske stranke za Zagreb, rođena 1930. godine. Ona je najstarija kandidatkinja na lokalnim izborima, a životnog joj iskustva svakako ne nedostaje.

“I prije sam se ja bavila politikom i svime, sve sam ja obilazila, kao dijete sam bila aktivna. Pola toga sam zaboravila, ide znanje”, rekla je Puljić, koja se našla na listi stranke svog sina. Ali, to nije sve. Ta stranka s otprilike 500 članova ima i neobičan slogan – “Bedaki nismo!”

“Točno sam došao do zaključka da je vrijeme da se misli na Zagorce i da mi sudjelujemo u raspravama što je potrebno Zagrebu. Bedaki nismo i da je vrijeme da se nas pita, zato smo dali taj spot”, rekao je predsjednik Zagorske stranke, Ljubomir Puljić.

Josipa Tadić je, pak, studentica prava rođena 2002. godine. Iako joj je 19, našla se na listi Bloka umirovljenika. “Nisam prije imala nikakvih iskustava, za mene je ovo novo, ali ako mogu pomoći za boljitak ljudi u našoj državi, naravno da sam tu”, poručila je ona.