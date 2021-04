‘OBAVLJAJU NUŽDU U SVAKOM GRMU!’: Izletnici navalili na Ćićariju, a mještani ogorčeni: ‘Bacaju smeće, autima blokiraju prolaze…’

Osim automobila parkiranih na privatnim parcelama, tu je još jedan problem dolaska velikog broja izletnika – stvara se hrpa smeća što kasnije kupe mještani jer ne žele otpad po svom selu

Zadnje četiri godine Ćićarija je postala iznimno omiljena destinacija za mnogobrojne posjetitelje. Uslijed pandemije i lockdowna broj posjetitelja ovog gorja, vikendima se povećao do neslućenih razmjera.

Prema pisanju Glasa Istre, posjetitelja toliko ima da neka popularna mjesta, koja su polažišne točke za izlete u prirodu u Županj vrh, Korita i Planik, to gotovo više ne mogu podnijeti.

Mještani iz Bresta pod Žbevnicom i Brguca imaju problem s kojim se teško nose, a to je broj automobila. No, i posjetitelji imaju sličan problem jer ni sami više ne znaju gdje sa svojim prijevoznim sredstvima. Zbog toga ih često parkiraju na mjestima koja za to ne služe kao što je ulaz tuđeg dvorišta ili pak privatna parcela te ulaz na njive.

Hrpa smeća nakon izletnika

Osim automobila parkiranih na privatnim parcelama, tu je još jedan problem dolaska velikog broja izletnika. Stvara se hrpa smeća te se otpad odbacuje pored puta, što kasnije kupe mještani jer ne žele smeće po svom selu, piše Glas Istre. Mnogi problem rješenja vide u uspostavi regionalnog parka prirode, kada to jednom dođe na dnevni red.

“Mi, kao mještani Brgudca, nemamo apsolutno ništa od posjetitelja koji masovno dolaze vikendom u Brgudac. Osim problema s otpadom, dakle postoji i veliki problem s parkingom, jer u selu zna biti više od stotinu vozila istovremeno.

Svi oni većinom idu u šumu na poznate lokacije, prolaze preko privatnih parcela, parkiraju ispred kuća, bacaju i ostavljaju smeće, blokiraju autima prolaze i ulaze, obavljaju nuždu u svakom grmu. Većina ljudi se normalno ponaša, ali ima jako puno onih koji ne mare za ništa, najmanje za nas koji tu živimo ili još manje za prirodu koju su došli vidjeti i u njoj uživati. Ta se vozila znaju parkirati doslovno pred vratima kuća ili blokirati prolaz mještanima. Da ne govorimo o masovnom odlasku terenskim automobilima na Korita”, govore mještani za Glas Istre.

Tog problema su svjesni u Općini Lanišće, no on je samo jedan od brojnih koje treba riješiti. Valjda podsjetiti da je riječ o najsiromašnijoj, a teritorijalno najvećoj općini u Istarskoj županiji te su sredstva iz proračuna Općine uglavnom usmjerena za namjenske projekte.

No, potencijal na području Ćićarije treba prepoznati te u njega uložiti.