O SUPRUZI MILANA BANDIĆA ZNA SE VRLO MALO: ‘Ja i moj Milan nikad nismo zajedno otišli na godišnji odmor’

Milan Bandić i supruga Vesna rijetko su se pojavljivali u javnosti

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić i supruga Vesna rijetko su se zajedno pojavljivali u javnosti. Supružnici su jedno vrijeme bili i razvedeni, no ispostavilo se da je to bio samo potez da ona dođe do stana pod povoljnijim uvjetima.

“Za mene je on savršen muškarac. Zajednički dijelimo ljubav prema obitelji, koju smatramo svojim najvećim blagom, i poštujemo kršćanske vrijednosti. Imam osjećaj za pravdu i potrebe običnih ljudi, što jest blisko socijaldemokraciji, ali i socijalnom nauku Katoličke crkve”, rekla je supruga preminulog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića za Večernji list neposredno pred predsjedničke izbore na kojima je on bio kandidat.

‘Šarmantan je i energičan’

Vesna Bandić je tada na pitanje što misli o ocjenama da njen suprug nije dovoljno kultiviran i obrazovan rekla da “ukoliko vođenje Zagreba prema naprednoj europskoj metropoli nije dovoljan dokaz, onda ne znam što bi još trebalo učiniti”. Dodala je da je njen suprug diplomirao politologiju, što mu je bila, kako je kazala, svojevrsna nadogradnja za urođeni politički talent. “Šarmantan je i energičan”, poručila je tada supruga preminulog gradonačelnika.

No, supružnici Vena i Milan Bandić rijetko su se pojavljivali u javnosti, tek u probranim kulturnim prigodama ili na glasovanju na izborima. Također, o njihovom se braku nije znalo puno, osim da je ona Zagrepčanka koja se s Milanom upoznala na plesnjaku, a imaju i kćer Ana-Mariju. Vesna je jednom prilikom izjavila da nikad nisu zajedno otišli na godišnji odmor.

Afere s nekretninama

U središte pozornosti Bandićeva supruga dolazila je zbog afera s nekretninama, a poznata je i njihova rastava braka sredinom devedesetih. 1996. godine Bandić se fiktivno razveo od supruge Vesne kako bi ona mogla, po povoljnijim uvjetima, otkupiti stan od 38 kvadrata u Preradovićevoj ulici u Zagrebu gdje je živjela njena baka, piše 24sata. Bandić je tvrdio da su postojale “određene nesuglasice” zbog kojih je bio odvojen od supruge sedam godina, a vjenčali su se ponovno 2003. godine.

Prošle godine ponovno su imali aferu s kupovanjem nekretnina, a kako je tada otkrio Index, Vesna Bandić je kupila stan od 68,52 kvadarata na Trgu Petra Petretića, elitnom dijelu Zagreba od obiteljskih prijatelja za 854 tisuće kuna. Većina novca odmah je isplaćena na račun, a kao vlasnica je upisana njihova kćer Ana-Marija. Vještak za nekretnine rekao je za tada da stan vrijedi barem dvostruko više od cijene koju su ga Bandići platili. U imovinskoj kartici Milana Bandića nije bilo naznaka odakle Vesni Bandić na računu 720 tisuća kuna koliko su platili nekretninu, budući da za kupovinu stana nisu uzeli kredit. Bandić je rekao da je izvor novca nasljedstvo, objasnivši da je supruga prodala nekretninu u Preradovićevoj ulici. O toj nekretnini je bilo sporova, a nakon što su oni završili, ista je prodana.

