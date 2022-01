Novi tjedan, nova epidemiološka pravila. Barem to tako izgleda u Hrvatskoj. Ozbiljno se razmišlja o skraćivanju boravka kod kuće, a karantena je već ukinuta za cijepljene ili preboljele maloljetnike. Šef Nacionalnog stožera, Davor Božinović i ravnatelj HZJZ-a, Krunoslav Capak otkrili su kako razmišljaju o skraćenju samoizolacije, ali i novim rokovima trajanja covid potvrda.

"Činjenica je da covid potvrde imaju sve manje smisla pojavom omikrona. Uskoro će biti još promjena vezano uz korištenje covid potvrda. Bit će dosta promjena", rekao je za Dnevnik.hr epidemiolog Bernard Kaić.

Njegova kolegica iz HZJZ-a, zamjenica ravnatelja Ivana Pavić Šimetin bila je nešto konkretnija s terminom novih izmjena pravila, koja će ovisiti i o trajanju samoizolacije za neke od 43.000 građana koji se trenutno u njoj nalaze.

"Možemo ih očekivati oko 1. veljače, možda 2. veljače. U ponedjeljak moramo sve detaljno dogovoriti i pregledati iskustva drugih zemalja i kako Europski centar za kontrolu bolesti preporuči. U utorak ili srijedu možemo imati završnu verziju", rekla je za RTL Pavić Šimetin.

Plodno tlo za nepovjerenje

Učestale promjene pravila su plodno tlo za stvaranje nepovjerenja, ali i raznih teorija zavjera. Epidemiolog Kaić ističe istraživanje HZJZ-a koje je pokazalo da necijepljene osobe češće budu zaražene od cijepljenih. Ističe da su se pravila promijenila zbog omikron soja.

"Tko hoće promjene protumačiti kao razlog za nedostatak povjerenja ili kao neke teorije zavjere - može, naravno. Ako ne vjeruju što struka govori, neka si malo pročitaju znanstvene članke. Činjenica je da se stvari mijenjaju jer se mijenja situacija iz tjedna u tjedan. Omikron rjeđe izaziva teške oblike bolesti, al uz tako široku cirkulaciju imamo veliki broj hospitaliziranih i umrlih", upozorio je Kaić.

No, činjenica je i da bi se samoizolacija trebala skratiti na svega pet dana. U Hrvatskoj se na PCR testiranje čeka i do tjedan dana, pa će neki izaći iz izolacije prije nego što doznaju jesu li zaraženi.

"Sve naše preporuke koje vrijedno pišemo vrijede od tog trenutka kada ih objavimo pa će tako i ta da se izolacija skrati na pet dana. Onaj tko se ne testira peti, šesti, sedmi dan on onda izlazi iz samoizolacije po onome kako bi izlazio po onome da se nije testirao. Osobe koje su cijepljene i preboljele, njima traje sedam dana, neovisno o testiranju. Oni koji nisu cijepljeni i preboljeli njima izolacija traje deset dana. Ako ne dođe do testiranja, onda se na taj način, protokom vremena zatvara izolacija", rekla je Pavić Šimetin.

Dodala je da se to odnosi na osobe s blagom kliničkom slikom ili na one bez simptoma, koje su bez znakova bolesti, a pogotovo bez povišene temperature 24 sata prije isteka izolacije, bilo da je to peti dan na temelju testa ili nakon sedam do deset dana protokom vremena.

Najnoviji dokazi

Neke su zemlje još i ranije skratile samoizolaciju na pet dana. Pitanje je zašto Hrvatska to nije učinila ranije.

"Ne možemo govoriti o tome da je to trebalo ranije zato što tek sad dolaze dokazi da se to može. Primjerice za samoizolaciju, ona i dalje mora trajati barem sedam dana jer se pokazalo da se može postati pozitivan upravo taj peti ili šesti dan. Što se tiče samoizolacije to su zapravo najnoviji dokazi o tome da je ovdje kraća inkubacija i da tijek bolesti ide brže tako da tek sada istraživanja pokazuju da je to moguće i sigurno", rekla je Pavić Šimetin.

Mijenjat će se i pravila za putovanja, a epidemiolog Kaić nije zadovoljan kriterijima. "Donijeli su nove kriterije za kartu, semafor. Nažalost, gledat će se još i cjepni obuhvat zemlje, koliki postotak stanovništva je cijepljen u regiji neke zemlje. Ako putnici idu na ljetovanje svejedno je jesu li na tom mjestu ljudi cijepljeni ovoliko ili onoliko. Bitno je kolika je incidencija bolesti. Jako sam nezadovoljan time, pisali smo Europskoj komisiji da to ne bi trebalo uzeti u obzir", otkrio je epidemiolog.

Vrhunac petog vala pri kraju

Jedna od novosti bit će i testiranje đaka ponedjeljkom, oko čega se također podigla velika prašina, što zbog podmirivanja troškova testova, što zbog činjenice da se radi o djeci.

"Naša velika nada je da će tijekom ovog tjedna biti nabavljeni testovi pa bi u tjednu nakon ovog moglo krenuti testiranje, ako bi se uspjeli nabaviti testovi. Nešto od testova je na lageru odnosno u robnim zalihama međutim htjeli bismo da se radi o testovima koji su namijenjeni za samotestiranje sa prednošću onih testova temelju sline ako se ne uspiju nabaviti onda na temelju brisa nosa. Moram reći da se kod brisa nosa radi o štapiću koji najviše do dva centimetra ulazi u nos. Znači to nije onaj štapić koji ulazi duboko u nazofarinks tako da smo u potrazi da takvim testovima. Ako ih uspijemo nabaviti s tim bi se krenulo 7. veljače, u ponedjeljak", otkrila je zamjenica ravnatelja HZJZ-a.

Dodala je da bi se novim pravilima trebao ublažiti peti val zaraze. "Nama je uzlazni trend drugog i trećeg vala trajao deset tjedana, četvrtog vala 14 tjedana. Sada je već peti tjedan uzlaznog trenda petog vala. S obzirom na veću zaraznost i činjenicu da u svakom trenutku prilični udio naše populacije pozitivan to može biti čak i 10 posto. Ako gledamo na brzim antigenskim testovima je danas bilo 28 posto pozitivnih. Taj uzlazni trend može biti kraći u ovom valu nego što je bio u ostalim valovima. Pet tjedana je već iza nas, znači još nekakvih 10 dana, dva tjedna, možda koji tjedan više i to bi trebalo biti to", objasnila je Pavić Šimetin.