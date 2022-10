'Prljava bomba' spominje se danima, a što je to čime se prijeti na istoku Europe komentirao je u studiju RTL-a Danas nuklearni fizičar Tonči Tadić.

"Prljava bomba je kolokvijalni naziv za običnu bombu na kojoj je pričvršćeno istrošeno nuklearno gorivo ili neki drugi izuzetno radioaktivan materijal. Kada to eksplodira onda se radioaktivna prašina raspne ovisno koliko je to materijala bilo u nekom krugu. Kontaminira se neko područje. Koliko je veliko to područje teško je reći jer ovisi o nekoliko faktora. Od pola kilometra do par kilometara. Napamet govorim jer ovisi o vjetru", objasnio je Tadić.

Tadić isto tako ističe da je korištenje takve bombe znači da se želi onemogućiti korištenje određenog područja. Radi se o maloj količini pa nema nuklearnog oblaka.

"Radi se o maloj količini. Ako detonirate bilo što to se više ne može koristiti, a nitko neće upotrijebiti to oružje ako misli kasnije boraviti tamo. Ako netko dođe na to područje mora biti obućen kao u Černobilu", kaže nuklearni fizičar.

Ruski vojnici se kontaminirali u Černobilu

"Ruski vojnici su kopali rovove i ležali u rovovima u Černobilu u radioaktivnoj šumi. Nitko normalan ne bi tamo boravio, ležao i jeo. Išli su po kućama i uzimali kontaminirane suvenire. To je završilo tako da je sedam autobusa kontaminiranih Rusa i suvenira otišlo i obvezeni su na liječenje u Bjelorusiju. Potpuno besmisleno i nema nikakve veze s ovim", pojasnio je Tadić.

'Na koga će Ukrajina baciti prljavu bombu? Na samu sebe?'

"To je ruski politički teatar. Mi smo počeli ovaj rat s ruskom pričom da Ukrajina radi pravu nuklearnu bombu. Ako je to bio razlog rata, onda rat nije ni trebao početi. Mogli su poslati inspekciju i utvrditi što oni tamo rade. Sada lansiraju drugu priču o tome da Ukrajina radi prljavu bombu i da će ju baciti na koga? Same sebe. Koji bi luđak bacio bombu na teritorij koji misli osloboditi. Da se tvoji vojnici kontaminiraju i da se ne može koristiti. Koji bi motivi Ukrajine bili da isprovocira Rusiju pa da oni bace pravu nuklearnu bombu", smatra Tadić.

