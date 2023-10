U elektrani Krško došlo je do curenja vode iz sustava koji hladi jezgru reaktora, no Saša Medaković iz uprave kazao je da nema razloga za brigu, piše Danas.hr. Zadnji put je elektrana bila izvan pogona 2022. zbog redovitog servisa, a nije radila ni kada ju je zaustavio petrinjski potres. Trenutno se radi na otkrivanju problema.

"Nema razloga za paniku. Radi se o manjem odstupanju normalnog pogona koje smo primijetili negdje u noći sa srijede na četvrtak. Došlo je do propuštanja vode na primarnom krugu. To propuštanje je veličina dvadesetak do četrdeset litara na sat. To bi odgovaralo rupici od oko dva milimetra", kazao je Medaković.

'Ovo se ne događa često'

Prvo su elektranu odlučili pregledati dok radi, a kada nisu našli kvar - obustavili su pogon kako bi osigurali djelatnicima sigurne uvjete rada, to jest, da bi smanjili zračenje kako bi mogli pristupati sustavima i pregledati ih.

"Sve se to događa unutar nečega što se zove zaštitna zgrada. Ona postoji da bi zaustavila bilo kakve mogućnosti istjecanja bilo čega u okoliš", objasnio je Medaković pa dodao da "u ovom trenutku na lokaciji NE Krško otprilike 1000 ljudi radi svoj posao kao što ga radi i svaki dan".

Još ne zna koliko dugo će trajati popravak, a tek kada utvrde o čemu se točno radi - počet će raspravljati o planu saniranja.

"Ne događa se često, ali ih je bilo u prošlosti i uvijek smo ih uspješno rješavali", otkrio je. Ne bi trebalo biti poteškoća za opskrbu, zaključio je Saša Medaković.