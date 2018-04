‘Praktički to daju za džabe’ čudi se agent za nekretnine, no lokal i dalje stoji prazan…

U dubrovačkim zidinama postoje svega tri dućana mješovitom robom u blizini Straduna, a niti jedna nije blizu Dubrovačke Svete Marije, dijela grada u kojem živi 40-tak obitelji. Svi oni moraju po nekoliko puta na dan prolaziti više stotina stepenica kako bi kupili najosnovnije, a obzirom na to da su u pitanju stariji građani to im nimalo nije lako.

“Ovdje, ako bi nam bilo blizu, ne bi trebali vući veliku spenzu. Lakše je donijeti odozdo barem ovo zeleno, ovo drugo je sve teže nosit mlijeko, patate i šta ja znam, takve stvari kućanske” žali se Ane.

Kako bi olakšali život starijim sugrađanima, Dubrovačka biskupija nudi prostor u najam na pet godina po simboličnom mjesečnom najmu od 100 kuna u kojem bi se otvorila trgovina.. Koliko je to jeftino možda se najbolje vidi po cijenama sličnih prostora.



‘Praktički daju to za džabe’

Kako piše RTL, cijena najma poslovnog prostora na Stradunu, veličine oko 20 četvornih metara, kreće se od najeftinijih 8 tisuća eura do najskupljih 30 tisuća eura.

I agent za posredovanje nekretnina ističe koliko je to povoljno.

“Praktički to daju za džabe, a u odnosu na ostale cijene, gdje se cijene kreću od par desetaka tisuća eura na Stradunu, pa do okolinih ulica gdje se iznajmljuju za par tisuća kuna, ovo je iznimno. Besplatno praktički”, rekao je Davorin Krešić, agent za posredovanje nekretninama.

No iako ponuda stoji još od prosinca, zainterestiranih nema. Neki misle da je to mjesto trgovcima zanimljivo samo ljeti, dok bi zimi kupovali samo malobrojni stariji ljudi, drugi ističu velike troškove transporta robe do trgovine, treći pak kako prostor treba adaptirali.