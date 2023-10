Natječaji su otvoreni do subote / Nude posao u Zagrebu za 1000 eura, ali postoji 'kvaka': Nije za svačiji želudac, pazite što biste sve trebali raditi

Zagrebačka groblja zapošljavaju tri nove snage i to za plaću od oko 1000 eura, no djelatnike je teško pronaći jer je to fizički, ali i psihički težak posao