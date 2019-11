NOŽEVI, DROGA I MOBITELI U HRVATSKIM ZATVORIMA: Pamti se slučaj ‘brižne’ majke koja je osigurala smrtonosan paket za postelju svog sina

Prošle su godine, prema navodima Ministarstva pravosuđa, u hrvatskim zatvorima pronađena 32 mobitela, 316 improviziranih oštrica, 1301 tableta i 85,49 grama raznih droga

Iako je zatvorenicima u hrvatskim zatvorima zabranjeno imati mobitele, oštre predmete ili sve ostalo što bi moglo narušiti zdravlje zatvorenika i drugih osoba, domaće kaznionice vrve tim stvarima. Dosjetljivosti zatvorenika u pribavljanju ilegalnih predmeta nema kraja, pa tako Glas Slavonije navodi slučaj otprije nekoliko godina kada su zatvorenici napucali loptu preko žice osječkog zatvora. Nešto kasnije su dobili svoju loptu natrag, ali – punu mobitela.

“U 2018. godini u kaznenim tijelima evidentirana su ukupno 32 pronađena mobitela, uz napomenu da je većina mobitela pronađena u poluotvorenim i otvorenim kaznionicama prilikom prijma na izdržavanje kazne zatvora, kao i u pokušaju ubacivanja u kazneno tijelo. Osim mobitela, pronađen je jedan nož, pila te 316 improviziranih oštrica od britvica za jednokratnu uporabu. Vezano uz pronalaske droga, pronađeno je ukupno 85,49 grama različitih vrsta droga, od čega je veća količina pronađena prilikom pokušaja unosa u kazneno tijelo. Od navedenih količina najviše se odnosi na kanabis. Isto tako, pronađena je ukupno 1301 tableta koje su u osnovi sastavni dio terapije koje koriste zatvorenici”, tvrde iz Ministarstva pravosuđa.

POLICAJCI U GAĆAMA ZATVORENIKA PRONAŠLI NEŠTO ŠTO NISU OČEKIVALI: Ovakvog ‘mališana’ nikad niste vidjeli…

Zatvorenici imaju pravo primiti paket

No, zatvorenici zabranjene predmete najčešće dobivaju u paketima koje im donose rodbina i prijatelji za vrijeme posjeta. Naime, svaki zatvorenik ima pravo jednom mjesečno i za vrijeme blagdana primiti paket težine do sedan kilograma, ali u njemu, osim zabranjenih predmeta, ne smiju biti ni prehrambeni i duhanski proizvodi. Takve stvari se popisuju, oduzimaju, skladište, vraćaju pošiljatelju, a ako se radi o alatima za bijeg ili neko drugo kazneno djelo, i uništavaju. No, uvijek netko pokuša prošvercati nešto.

Tako je 2010. godine zabilježen slučaj kada je 49-godišnja majka iz Vinkovaca u posjetu svom 23-godišnjem sinu pokušala prošvercati i pola grama heroina. Nije uspjela, jer su policajci otkrili drogu u posteljini.

Za nož ili pilu nema stegovnog postupka

Protiv onih koji pokušaju nešto unijeti u zatvor pokreće se stegovni postupak, ovisno o statusu zatvorenika koji je taj predmet trebao dobiti. O cijelom slučaju se obavještava nadležni sud, sudac istrage te policija koja kasnije provodi istragu. No, pokretanje stegovnog postupka ovisi i o predmetu koji je donesen. Tako se postupak pokreće ako je netko u zatvor donio drogu, dok za nož ili pilu nitko neće odgovarati.

Po Zakonu o izvršavanju kazne zatvora, u ovakvim slučajevima se određuje lakša ili teža stegovna odgovornost zatvorenika. O tome odlučuje upravitelj kaznionice, a na njegovu odluku se zatvorenici mogu žaliti sucu izvršenja. Stegovne mjere mogu biti ukor, ograničenje ili privremena zabrana raspolaganja novcem do tri mjeseca, uskrata pojedinih ili svih pogodnosti do tri mjeseca ili smještanje u samicu u trajanju do 21 dan. Uz to, sudac može propisati i ograničenje posjeta i dopisivanja, što se ne odnosi na komunikaciju s braniteljem ili konzularnim službenikom.