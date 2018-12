NOVOST NA MEDICINSKOM FAKULTETU U OSIJEKU: Od iduće godine studij medicine i na njemačkome

Njemački jezik odabran je za taj studij jer se cilja na studente s njemačkog govornog područja gdje su upisne kvote iznimno ograničene, a interes velik. Stoga u Osijeku očekuju da će većina studenata na ovome studiju biti strani državljani

Od iduće akademske godine Nijemci, Austrijanci i Švicarci, kojima to u njihovim matičnim zemljama ne uspijeva, mogli bi biti među prvom generacijom ciljanih studenata Medicine na njemačkom jeziku, koja sljedeće jeseni kreće na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, piše Glas Slavonije.

Osječki fakultet postat će time, uz Budimpeštu i Pečuh, treći izvan njemačkog govornog prostora koji će nuditi takav program, a čija će diploma biti priznata u čitavoj Europskoj uniji. Na fakultetu kažu da će internacionalizacijom osnažiti svoju međunarodnu prepoznatljivost u europskom sustavu znanosti i visokog obrazovanja.

“Ne treba strahovati od dodatnog odljeva liječnika”

Dekan Medicinskog fakulteta u Osijeku, prof.dr.sc. Jure Mirat uvjerava da zbog toga ne treba strahovati od dodatnog odljeva domaćih liječnika u inozemstvo.

“Upravo suprotno, mi stvaramo bolju strukturu koja će ih više vezati uz Osijek i Slavoniju. Našim ljudima možemo pružiti akademsku naobrazbu do koje se teško dolazi negdje vani. Isto tako, naši bivši studenti u budućnosti mogu postati i predavači na stranom jeziku. Za sada postoji vrlo veliki interes za ovim studijem”, kazao je dekan.

Njemački jezik odabran je za taj studij jer se cilja na studente s njemačkog govornog područja gdje su upisne kvote iznimno ograničene, a interes velik. Stoga u Osijeku očekuju da će većina studenata na ovome studiju biti strani državljani, a moći će ga upisati svi s izvrsnim znanjem njemačkog jezika.

Školarina od 6000 do 8000 eura po semestru

“Plan je da studijski program bude komercijalan, a svi koji će ga upisati platit će školarinu koja će biti u razini svih studijskih programa na njemačkom jeziku u ovom dijelu Europe”, kazao je za Glas Slavonije koordinator projekta doc. dr. sc. Ivan Miškulin s Medicinskog fakulteta.

Po njegovim riječima, cijena školarine još nije točno definirana, no bit će od šest do osam tisuća eura po semestru. On također ističe da je priprema kurikuluma u tijeku pa se početak studijskog programa može očekivati s akademskom godinom 2019./2020., kada bi trebalo biti upisano prvih 30 studenata.

