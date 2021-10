Jedno od najposjećenijih turističkih odredišta u Hrvatskoj je Zagreb te je zato i idealan grad za iznajmljivanje dnevnih apartmana. No, otkako se dogodio potres u glavnoj hrvatskoj metropoli stanje se promijenilo.

Dubravko Ranilović, predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u i vlasnik agencije za nekretnine, napominje kako je tržišno stradala cijela jedna lokacija.

'Cijelo područje se smatra nesigurnim'

"Ono što je problem grada Zagreba, odnosno Donjega grada, je u svakom slučaju taj potres, pa onda de facto nisu samo stradali pojedini stanovi, jer ljudi ne gledaju pojedine stanove, već je stradala cijela lokacija tržišno.

Znači, ljudi toliko ne segmentiraju zgradu do zgrade, stan do stana, nego zapravo cijelo to područje doživljavaju potresno nesigurnim, što ima neke logike i razloga, s obzirom na to da će sljedećih nekoliko godina centar grada biti nekakvo gradilište, pa je puno šute i prašine", kazao je Ranilović za Dnevnik Nove TV.

Nove gradnje

Počelo se ponovno graditi u Zagrebu, tamo gdje ima adekvatnih zemljišta. Cijena novogradnje ovisi o lokaciji, a cijene se kreću od 3000 do čak 8000 eura po kvadratnom metru.

"Što se tiče same Hrvatske, na tržište nekretnina su utjecali zadnjih godinu dana potresi i razvoj turizma. To su nekakve posebnosti koje ima hrvatsko tržište, a definitivno nam na rast cijena nekretnina utječu dva faktora: vanjski – hajdemo reći porast cijena gradnje, porast cijena materijala prilikom proizvodnje novosagrađenih nekretnina i drugo je što je još uvijek niska kamata, vrlo relativno jeftin novac i niska kamata na stambene kredite", ističe Ranilović.

Kriteriji za kupnju

Ekspanzija se vidi sve više i više. Tamo gdje je nekada bila zelena površina, sada niču zgrade uz cestu. Ipak, postoji nekoliko kriterija za kupnju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

"Imate kriterij da će netko nešto investirati pa će staviti u promet, u najam. Neko vrijeme je kriterij kupnje bio što bolja lokacija za turistički najam u gradu Zagrebu, što se zbog pandemije nije događalo. Životni kriteriji, nekakvi start-up stanovi jer psihološka barijera je nekakvih sto do sto dvadeset tisuća eura. Najtraženiji su upravo stanovi od sto do sto dvadeset tisuća eura, jednosobni i jednoiposobni jer to naprosto određuje materijalni status", kaže Ranilović.