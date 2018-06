Već u noći i u petak ujutro najavljeno je jače naoblačenje uz kišu, pljuskove i grmljavinu koji će zahvatiti zapadne predjele, a do sredine dana proširiti se na veći dio zemlje

Prema novom upozorenju Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) izdanog u četvrtak poslijepodne, snažno i munjevito nevrijeme zahvatit će dijelove Hrvatske već noćas, a sutra i veći dio zemlje. Stoga je za veći dio Hrvatske izdan novi meteoalarm prema kojemu je za Istru i Kvarner te sjeverozapadnu i središnju Hrvatsku izdano narančasto upozorenje putem meteoalarma, dok je za Kvarner, zapadnu obalu Istre i Velebitski kanal izdano crveno upozorenja zbog udara vjetra.

U prognozi DHMZ-a za petak stoiji kako će već u noći i ujutro jače naoblačenje uz kišu, pljuskove i grmljavinu zahvatiti zapadne predjele, a do sredine dana proširiti se na veći dio zemlje. Poslijepodne i prema kraju dana sa sjevera postupni prestanak kiše i djelomično razvedravanje, a pljuskova i grmljavine bit će još uglavnom u Dalmaciji.

Tuča, poplave, olujni udari vjetra…

Grmljavinsko nevrijeme praćeno obilnom kišom i prolazno olujnim vjetrom očekuje se ponajprije u središnjim i gorskim krajevima te na sjevernom Jadranu. Zapuhat će umjeren, na udare jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita i olujna. Temperatura zraka između 15 i 20, na sjevernom Jadranu oko 22, a prema kraju dana u osjetnom padu. U Dalmaciji temperatura od 22 do 27 °C.

Za zagrebačko područje oglašen je narančasti meteoalarm uz napomenu da su mogući mjestimice izraženiji pljuskovi i grmljavina. Građanima je poručeno da budu spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu te da se zaštite od munja.

Moguća su oštećenja na imovini te na drveću, lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča te prekidi u prometu i aktivnostima na otvorenom. Također, mjestimice su mogući olujni udari sjevernog i sjeveroistočnog vjetra uz najjače udare do 65 kilometara na sat.

U Dalmaciji jaka bura, u Slavoniji pljuskovi i grmljavina

Za područje Splita u petak je najavljena mjestimice jaka bura s olujnim udarima i uz upozorenje na oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom, javlja DHMZ. Lokalno su na širem području Splita mogući izraženiji pljuskovi i grmljavina.

Na području Osijeka također su najavljeni mjestimice izraženiji pljuskovi i grmljavina, no uz nešto niži, žuti stupanj pripravnosti. Mjestimice je moguć jak, na udare i olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar te izraženiji pljuskovi i grmljavina, možda i pokoje lokalno grmljavinsko nevrijeme.

U Istri i na Kvarneru obilne oborine i orkanska bura

Za područje Rijeke i Kvarnera DHMZ je putem svoga meteoalarma izdao upozorenje na narančasti stupanj pripravnosti. To znači da je na to području moguća mjestimice jaka i olujna bura s orkanskim udarima uz najjače udare vjetra od 90 do 130 kilometara na sat. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom.

Za Istru je također izdano narančasto upozorenje zbog mjestimice obilnih oborina te mogućeg poplavljivanja imovine i prometnica te prekida opskrbe energijom, vodom i prekidima u komunikacijskoj mreži. U Istri bi mogli biti opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima.