NOVO ŠOKANTNO PISMO O KB DUBRAVA: ‘Sustav je zakazao. Lijekova i hrane NEMA, mrtav čovjek je ležao na podu u najlonu, a ima i štakora…’

‘I onda se jedna doktorica usudi izjaviti da je sve u redu. Pa kako ju nije sramota?!?’

Epidemija koronavirusa je na vrhuncu u Hrvatskoj, bilježimo najveće brojke otkako je sve krenulo još u veljači kad je Hrvatska zabilježila prvi slučaj zaraze. Osam mjeseci kasnije, zdravstveni sustav je na koljenima, a u mnogim bolnicama je dramatično jer fali medicinskog osoblja, a ponegdje, kako se pokazalo posljednjih dana, i hrane i lijekova.

Posljednjih dana stanje u KB Dubrava glavna je tema u Hrvatskoj, nakon dramatičnog pisma kojeg je jedna liječnica respiratornog centra uputila Upravi klinike, a koje je završilo u medijima. U njemu stoji kako neki pacijenti nisu dobili hranu, da je pacijentica tri dana ležala gola i da je stanje grozno. Poslana je inspekcija, unutarnji nadzor je ušao u trag autorici pisma, no mnogi su joj kolege pružili podršku i potvrdili istinitost navoda. Sada im navodno prijete otkazom.

TEŠKO STANJE; Smeće na hodnicima KB Dubrava, a pacijenti tacne s hranom imaju na trbusima: ‘Naravno da pucamo po šavovima’

U međuvremenu se pojavilo još jedno svjedočanstvo o stanju u KB Dubrava, ovaj put od strane osoba čiji je član obitelji u bolnici proveo dva tjedna.

Objavu prenosimo u cijelosti.

“Komentiram ovo kao osoba čiji član obitelji je proveo više od dva tjedna u covid bolnici u KB Dubrava. Doktorice, doktori i medicinske sestre se maksimalno trude i daju sve od sebe da pomognu u bilo kojem obliku. Njima svaka čast i svima im skidam kapu, ali sustav u kojem pokušavaju raditi je potpuno zakazao”, piše u početku potresnog statusa.

‘Nema lijekova i hrane’

“U bolnici NEMA lijekova i NEMA hrane, u danima kad ima hrane ona dolazi u raznim intervalima, ponekad doručak u 8, ponekad u podne, ali događa se da ne dođe ni doručak ni ručak i ne bi došlo ništa taj dan da članovi obitelji ne rade frku i da doktori koji se brinu o njima ne čine sve što je u njihovoj moći da poprave situaciju.

U jednom mom pokušaju obraćanja ravnatelju bolnice, njegova tajnica mi, objašnjavajući da oni ne mogu nikako pomoći, govori: ‘gledajte, covid bolnica je samo jedan dio KB Dubrava i da vam ja budem iskrena, ja niti ne znam gdje se ona nalazi’. Ponavljam, to izlazi iz usta tajnice glavnog ravnatelja bolnice koja je proglašena glavnom ustanovom za zbrinjavanje covid pacijenata i to gospođa izjavi mrtva hladna u jeku pandemije. Iz ureda ravnatelja.

Nadalje, od bolnice užasno teško možete dobiti bilo kakvu informaciju o vašem članu obitelji jer je organizacija takva da možete jedino zvati na centralu koja vas zatim prespaja na jedan od par mobitela koje doktori imaju da biste saznali stanje. Dobit centralu još je moguće u 50% slučajeva, dobit onda respiratorni centar i doktora naučna je fantastika.”

NOVO PISMO DJELATNIKA IZ KB DUBRAVA: ‘Radim za 5,83 kn po satu. Kaos je svuda oko nas, humanosti ovdje nema, a šefovi prijete…’

‘Po podu trče žohari i štakori, maski nema’

“I, napomena, smijete zvati između 13 i 15 sati. Ja sam znala zvati po 35 puta doslovno dok ne bi dobila doktora. 35 poziva svakih 24 sata! A tih 24 sata vi ne znate u kojem je stanju vas najdraži i svakim od tih 35 poziva koje uputite ‘molim vas, možete me spojiti sa RC’ vi molite Boga da je živ, a onda ćemo lako dalje.

Unutar covid bolnice u teškoj izolaciji, gdje svo osoblje hoda kao u filmu Outbreak, nema majmuna koji širi zarazu, ali zato sa stropova padaju bube, a po podu trče žohari i štakori i to nije nikakvo preuveličavanje nego stvarno stanje. Pacijenti imaju različite oblike covida, a nitko ne nosi masku jer maski nema. Da li će netko razviti teži oblik bolesti sam od sebe ili će ga zaraziti susjed na krevetu do, to se nitko ne pita.”

RAVNATELJ KB DUBRAVA TVRDI DA SE NE PROVODI PROGON ZVIŽDAČICE: ‘Njen identitet je poznat, ali nitko joj nije prijetio’

‘Mrtav čovjek na podu’

“Na 100-tinjak pacijenata nalaze se 2 wc-a od kojih je jedan potrgan. I onda jedno jutro krenete na wc, a pred vratima na podu, umotan u najlon leži mrtav čovjek.. nasred odjela.. u covid bolnici.. u KB Dubrava! I onda se jedna doktorica usudi izjaviti da je sve u redu. Pa kako ju nije sramota?!? Tamo leži cca 250 ljudi, ljudi koje imaju svoje obitelji, obitelji koje svaki dan prolaze ovo isto sto i ja i čiji najdraži pričaju istu priču koju ja sad vama pišem. I ja sad pitam, što radi nacionalni stožer cijelo vrijeme??

Od 3. mjeseca do danas prošlo je 7 mjeseci i znalo se da će na jesen situacija eskalirati. Šta se u tih 7 mjeseci napravilo? Za Dubravu se od početka znalo da će biti glavna covid bolnica i onda u toj bolnici nema lijekova, nema hrane, organizacija je 0, tajnica glavnog ravnatelja ni ne zna di je ta covid bolnica! I onda se ministar čudi, on nije imao pojma, sad se šalju inspekcije. Ma kako je to moguće, neka mi netko objasni! Ako je u glavnoj covid bolnici ovakvo stanje, kakvo je u drugim bolnicama??

I onda jedna liječnica, predstojnica Klinike za anesteziologiju KB Dubrava i predsjednica Hrvatskog društva za intenzivnu medicinu Jasminka Peršec se usudi izaći pred javnost i izreći ovako nešto. Svojim lažnim izjavama baca takvu ljagu na profesiju kojom se bavi, dok se liječnica koja je napisala anonimno pismo i njeni kolege ubijaju od posla – 3 liječnika na 80 pacijenata i osim sto se trude maksimalno im pomoći, imaju živaca biti ljubazni i ugodni na telefon i strpljivo objašnjavati stanje svakog pojedinog pacijenta.”

‘A oni kažu da je sve u potpunom redu…’

“Eto, to vam je stanje u KB Dubrava!

I onda trčite okolo, ljubite se i grlite, družite se u masama i pljuckajte jedni po drugima, jer sutra kad se razbolite završit ćete na ovakvom mjestu! I onda dok vam kruli u želucu, a štakor pretrčava preko sobe, doktorica Peršec će davati izjavu na nekoj od televizija da je baš eto sve u potpunom redu”, zaključuje autorica objave.