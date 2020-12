NOVO BIZARNO UHLJEBLJIVANJE U REŽIJI BANDIĆA: ZET hitno ispunjava njegovu najnoviju želju, upravo se zapošljava čak 18 ‘čuvara žičare’

ZET, zagrebačka gradska tvrtka koja je kao gubitaš opterećena golemim kreditom, mora pružiti i kadrovski servis za žičaru i upravo zapošljava čak 18 čuvara

“Žičara će voziti 3. siječnja, najljepša u Europi!”, uskliknuo je Milan Bandić na svojoj posljednjoj press konferenciji, onoj gdje je poručivao oporbi, koja je zbog žičare podnijela kaznenu prijavu, i svima ostalima koji se pitaju kako izgleda to što je izraslo na Sljemenu, zašto je toliko skupo – i hoće li ikada biti isplativo, nek “crknu od ljubomore”.

“Završetak radova testiranja opreme očekuje se sredinom studenoga 2020. Odmah potom očekuje se ishođenje uporabnih dozvola, te puštanje žičare u rad”, stoji također na stranicama Grada Zagreba. Nema sumnje da se spomenuti datum, 3. siječnja, forsira pod svaku cijenu – mada žičara i svi objekti na njoj i dalje izgledaju pusto i ne posve završeno, a do ciljanog datuma je ostalo još samo mjesec dana.

Formalni vlasnik, “investitor” u projektu žičara, ZET, gradsko prijevozničko poduzeće koje jedva svladava svoju osnovnu funkciju zbog dotrajalog voznog parka, ulazi u novu eru upravljanja žičarom s golemim teretom.

U prosincu 2019. ZET je potpisao i ugovor o kreditu s tzv. klubom banaka ( HBOR-om, OTP bankom, Privrednom i Zagrebačkom bankom) na više od pola milijarde kuna (537 milijuna kuna) s rokom otplate na 15 godina i uz kamatnu stopu od 2,75 posto, a otplata počinje – 2021. godine.

Ako će žičara doista krenuti s vožnjom 3. siječnja 2021., bit će to, dakle, iste godine kada će ZET započeti i otplatu milijunskog kredita. S kartama za vožnju od 50 kuna (za domaće) i 100 kuna (za strance), i s obzirom na to da turista nema u Zagrebu niti u tragovima, posve je jasno da će žičara zapravo startati kao – težak gubitaš.

ZAUVIJEK OBITELJ: Direktorski posao u ZET-u za sestru moćne Bandićeve revolverašice, lova i za dobro uhodan suprugov biznis

Europski rekorder u gutanju subvencija

ZET već sada jedva preživljava i funkcionira prije svega uz pomoć subvencija, na temelju aneksa ugovora iz 2018. koji je potpisao upravo Milan Bandić. “Grad Zagreb, odnosno porezni obveznici, subvencioniraju poslovanje ZET-a s čak dvije trećine, dok je u drugim državama ta subvencija između 33 i 45 posto”, izjavio je nedavno oporbeni gradski zastupnik iz redova HSLS-a, Kristijan Jelić.

Dakle, gradska prijevoznička tvrtka koja već i do sada nije mogla nikako “zdravo” financijski funkcionirati, pod otplatom kredita za žičaru doslovno će – pokleknuti. No, nije to jedini trošak kojim je opterećen ZET zbog odluke Milana Bandića, uz podršku skupštinske većine koju održava HDZ, da se gradi tako golema i neracionalna žičara na Sljemenu. ZET je primoran pružati i potpuni kadrovski servis.

Tvrtka koja je poznata po tome što je u menadžmentu zbrinula mnoge članove obitelji vodećih ljudi stranke Milana Bandića (spomenimo samo sestru moćne pročelnice Mirke Jozić), ali i HDZ-a (tu je, primjerice, i sin Tomislava Čuljka, jednog od najutjecajnijih HDZ-ovaca), pisali smo o tome da je unatoč zabrani zapošljavanja u prvoj fazi koronakrize, u marketing tvrtke iznenada zaposlena i glumica, Helena Kovačić, koja nije imala nikakvog iskustva rada u tvrtki kakav je ZET, a istodobno neprestano nedostaje kvalificiranih vozača, u vrijeme građevinskih i svih ostalih radova na žičari, još prije šest mjeseci, zaposlila je čak šestero stručnjaka s koeficijentom višim od 4 (a to su plaće od 15 i više tisuća kuna neto) za potrebe žičare, a sada – s obzirom na Bandićev zadani rok – pod hitno mora zaposliti i osobe koje će čuvati žičaru.

Na stranicama ZET-a u ponedjeljak, 30. studenoga, objavljen je i natječaj za mjesto čuvara, i to za ni manje niti više nego – 18 osoba. Dovoljna je srednja stručna sprema. Osobe će raditi u smjenama, i vikendom, a povremeno i “na otvorenom”. Na natječaju nije navedeno da će raditi na žičari, no to nam potvrđuje izvor iz ZET-a.

NI KORONA NE MOŽE ZAUSTAVITI BIZARNA BANDIĆEVA UHLJEBLJIVANJA: Novo pojačanje posrnulom ZET-u stiglo direktno iz – kazališta

ZET nam nije htio otkriti službene brojke

Iako tvrtke iz Zagrebačkog holdinga, pa i ZET, koriste i usluge zaštitarskih tvrtki, između ostalih i Bilić Erić Security u vlasništvu supruga gradske pročelnice Mirke Jozić, za projekt žičara je odlučeno da se u samoj tvrtki zaposle cijeli timovi čuvara koji će 24 sata dnevno bdjeti nad izgrađenim zdanjem oko kojeg se pokreću i istrage, ali traje i javna rasprava o njezinim ekološkim i estetskim dometima. Odjel ljudskih resursa u ZET-u sigurno će se naći pred teškim zadatkom testiranja odanosti novih zaposlenika vrijednostima žičare koje je propisao Milan Bandić osobno, jer oni će biti neposredno zaposleni kao čuvari nove gradonačelnikove “ljepotice”.

Još u lipnju 2020. neslužbeno se spekuliralo da će žičara ukupno zapošljavati 25 osoba, a sudeći po ovom natječaju – broj ukupno zaposlenih bi na kraju mogao biti i veći. Jer ovih 18 će biti samo čuvari, a tko zna kakvih će se još poslova otvoriti vezano za projekt koji je tako strateški važan gradonačelniku, od osoba koje će upravljati pogonom žičare, do onih koji će raditi na održavanju, do kojekavih savjetnika. Uputili smo i službeni upit ZET-u, da bismo precizno saznali koliko se točno planiralo zaposliti osoba na žičari, i na kojim poslovima, a koliko je ih je točno već sada zaposleno, no, iako smo čekali nekoliko dana, do zaključenja teksta nismo dobili odgovor.

Unatoč činjenici da zbog koronakrize žičara neće moći prevoziti značajan broj osoba, unatoč tome da u Zagrebu gotovo uopće nema turista koji bi plaćali kartu najavljenih 100 kuna, a i sve je manje Zagrepčana koji će si moći tek tako priuštiti vožnju od 50 kuna, ZET očigledno užurbano zapošljava – da bi ispunio Bandićev plan da mu žičara već 3. siječnja posluži kao kulisa za njegovu novu predizbornu kampanju.